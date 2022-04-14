Талибы объявили первые тендеры на разработку своих рудных недр

00:13 16.04.2022

СМИ: талибы объявили 2 тендера на разработку рудных месторождений в Афганистане

Уточняется, что объявленный тендер "относится к категории крупных национальных проектов".



Министерство горнорудной промышленности и нефти во временном правительстве движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане в августе прошлого года, объявило два тендера на разработку крупных месторождений полезных ископаемых. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al-Mayadeen.



Министерство рассчитывает привлечь частные компании для разработки месторождения железной руды в провинции Герат и месторождения свинца в провинции Гор, заявляя, что объявленный тендер "относится к категории крупных национальных проектов".



Всемирный банк опубликовал в среду отчет "На пути к экономической стабилизации и восстановлению", посвященный текущему состоянию экономики Афганистана. В нем говорится, что после прихода к власти талибов доходы на душу населения в Афганистане упали примерно на треть. Экономический коллапс был обусловлен резким сокращением международной финансовой помощи, потерей доступа к зарубежным активам центрального банка и уходом инвесторов с афганского рынка. Авторы отчета полагают, что к концу 2022 года ВВП на душу населения в Афганистане сократится примерно на 30% по сравнению с концом 2020 года. При этом в докладе подчеркивается, что Афганистан обладает значительным экономическим потенциалом, для реализации которого правительству талибов требуется принять меры для "разумного" управления экономикой.



Афганистан обладает большими запасами полезных ископаемых. В 2010 году Пентагон и Геологическая служба США оценили эти запасы в 1 трлн долларов. Помимо редкоземельных металлов, золота, кобальта, железной руды и меди, в Афганистане обнаружены большие залежи лития - ключевого сырья для стремительно развивающейся индустрии производства элементов питания. По данным Международного энергетического агентства, к 2040 году мировой спрос на литий вырастет в 40 раз по сравнению с уровнем 2020 года.