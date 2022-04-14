Аркадаг избран членом Совета старейшин стран ОТГ как главный аксакал Туркменистана

00:24 16.04.2022

Экс-президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов стал членом Совета старейшин (ОТГ) как старейшина Туркменистана. Об этом 15 апреля сообщатся на сайте ОТГ.



В сентябре 2019 года в связи с празднованием 28-ой годовщины независимости Туркменистана, а также по просьбе граждан, Гурбангулы Бердымухамедов получил звание Почетный старейшина народа ("Hormatly il ýaşulusy").



Секретариат ОТГ считает, что экс-президент еще больше обогатит потенциал Совета старейшин своей мудростью, опытом и знаниями, а также повысит авторитет Организации.



"Участие Бердымухамедова в Совете старейшин, являющемся совещательным органом Организации тюркских государств, придаст новый импульс вкладу Туркменистана в углубление многопланового сотрудничества в тюркском мире в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в информационном сообщении.



Госинформагентство ТДХ о назначении пока не сообщает. 1 апреля экс-президент ушел в отпуск на неопределенный срок.



10 марта в Туркменистан прибыл председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым и провел встречи с Гурбангулы Бердымухамедовым и главой МИД Рашидом Мередовым.

26 февраля Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о заинтересованности в участии в качестве члена в Парламентской ассамблее тюрко-язычных стран (ТЮРКПА) и Торгово-промышленной палате тюркских стран.

В ноябре 2021 года Туркменистан был принят в ОТГ в качестве наблюдателя.