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|Аркадаг избран членом Совета старейшин стран ОТГ как главный аксакал Туркменистана
00:24 16.04.2022
Экс-президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов стал членом Совета старейшин (ОТГ) как старейшина Туркменистана. Об этом 15 апреля сообщатся на сайте ОТГ.
В сентябре 2019 года в связи с празднованием 28-ой годовщины независимости Туркменистана, а также по просьбе граждан, Гурбангулы Бердымухамедов получил звание Почетный старейшина народа ("Hormatly il ýaşulusy").
Секретариат ОТГ считает, что экс-президент еще больше обогатит потенциал Совета старейшин своей мудростью, опытом и знаниями, а также повысит авторитет Организации.
"Участие Бердымухамедова в Совете старейшин, являющемся совещательным органом Организации тюркских государств, придаст новый импульс вкладу Туркменистана в углубление многопланового сотрудничества в тюркском мире в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в информационном сообщении.
Госинформагентство ТДХ о назначении пока не сообщает. 1 апреля экс-президент ушел в отпуск на неопределенный срок.
10 марта в Туркменистан прибыл председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым и провел встречи с Гурбангулы Бердымухамедовым и главой МИД Рашидом Мередовым.
26 февраля Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о заинтересованности в участии в качестве члена в Парламентской ассамблее тюрко-язычных стран (ТЮРКПА) и Торгово-промышленной палате тюркских стран.
В ноябре 2021 года Туркменистан был принят в ОТГ в качестве наблюдателя.