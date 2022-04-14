КазПрез реформирует абсолютно бездельный Казинформхолдинг "Зерде"

|20:04 В Нур-Султане отменили даже салют на 9 мая
19:39 Мирзиеев поручил превратить Узбекистан в региональный IT-центр
18:46 Из КазСбербанка разбегаются казахи топ-менеджеры. Ссыкотно, однако...
15:49 УкрРада официально запретила буквы "Z" и "V"
15:28 Игорь Стрелков готов возглавить русское Народное ополчение
15:17 КазГоссекретарь Карин поручил "ответственно" провести 30-летие "Казголодомора"
14:53 Вереница бед: локдаун в Китае станет испытанием для экономики России
14:50 На севере Казахстана люди требуют освободить из СИЗО директора и главного инженера развалившейся ТЭЦ
14:46 Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину не поступал, - КазМО
14:40 Сколько стоит провести той в Казахстане
12:54 "Выглядел как больной слабоумием": Байдена снова высмеяли за чудачества, - Daily Mail
09:01 Шелковая люстрация по-казахстански: к чему приведет "звездопад" чиновников? - Р.Лачина
08:54 В Казахстане разработали "Единую карту индустриализации". Куда уходят бюджетные деньги...
08:50 Продовольственная безопасность Туркменистана глазами властей и общества, - Сердар Айтаков
08:43 Историю Казахстана будут преподавать по-новому
08:34 В Таджикистане всего 58 тысяч безработных, - Таджминтруд
08:24 Госзаказ для НПО. Как переключить внимание Кырактивистов с политики на социалку, - Д.Подольская
07:59 Электроэнергетика Казахстана: "зеленые" мифы и суровая реальность, - Петр Своик
07:55 Ценный блядь-трофей. Россияне захватили архив укр-проституток - агентов СВРУкр
07:50 Назначение акимов в Казахстане – это лотерея...
07:47 Национализируют ли КазВласти активы елбасят-предателей? - В.Щекунских
07:45 Азия и антироссийские санкции. Ссориться - себе дороже, - "МК"
07:42 "Вторая Республика" или Третий Каганат? В Казахстане дискутируют о прошлом, настоящем и будущем
07:28 А караван идет… Вопреки мнению скептиков, деятельность ЕАЭС показывает хорошую динамику, - Е.Косенко
07:27 Умирзак Шукеев и проблемы Туркестанской области Казахстана, - А.Бектенова
06:39 КазПартСтроительство. Каким курсом пойдет "Аманат"? - Д.Ашимбаев
00:50 Китай готовится к высокотехнологичной войне в воздухе, - Александр Храмчихин
00:17 До 1 сентября запретили митинговать в центре Бишкека
00:06 Цель Запада: погрузить Украину в бесконечную войну, - С.Князев
|23:28 В Казахстане резко ротировали руководителей областных Антикоррупов
20:39 Байден и "геноцид". Чья бы корова..., - Global Times
20:38 Медведчук - это чисто украинский предатель и паразит, - В.Грубник
20:06 Есть ли смысл возрождать институт Курултая в Казахстане? - З.Каражанов
20:02 Попытка №3. Теперь "РосАтом" попытается построить в Киргизии ГЭС
19:58 Рахмон торжественно открыл новый золотой комбинат "Талко Голд"
19:56 С начала года в Узбекистан прибыло три тысячи иностранных IT-специалистов
18:45 США обвиняют Россию в "геноциде". Что это значит, - М.Ростовский
15:31 Росэлитка песко-патриотов все пытается о чем-то договориться с Киевом, - С.Кургинян
13:58 Режим Токаева отказался амнистировать осужденного на 10 лет русофила Ермека Тайчибекова
13:48 Россия опровергает гибель крейсера "Москва, но повреждения серьезные
13:36 Россия и Китай: сотрудничество без границ, - М.Столетов
13:25 М. Делягин: Свобода ради справедливости. Главное оружие - не танки, а образ будущего
13:20 Главный по стране: почему Петр Столыпин не успел сделать Россию вновь великой, - А.Замостьянов
13:18 "Надо брать Харьков", - Игорь Стрелков
12:32 "Ни одна соцсеть не будет заблокирована", - нагло врет вице-министр казагитпропа
11:13 Пресс-секретарем президента Казахстана назначен г-н Желдибай - британский иноагент из племени дулатов
|КазПрез реформирует абсолютно бездельный Казинформхолдинг "Зерде"
00:34 16.04.2022
Токаев поручил реформировать нацхолдинг "Зерде" Сегодня, 20:32 Иллюстративное фото: zerde.gov.kz Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Президенту было доложено об основных итогах работы высшего органа аудита за I квартал 2022 года, а также о ходе исполнения поручений, озвученных в послании, сообщает официальный сайт Акорды.
Всего за отчетный период проведено 3 аудиторских мероприятия на 14 объектах с охватом более 345 млрд тенге бюджетных средств, при этом выявлены нарушения на сумму 30 млрд тенге. Также был проведен промежуточный аудит государственной программы "Цифровой Казахстан". Глава государства дал поручение по реформированию Национального инфокоммуникационного холдинга "Зерде", который на сегодняшний день не является достаточно эффективным. Касым-Жомарт Токаев также заслушал предложения Натальи Годуновой, касающиеся реализации его поручения по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.
Автор: Кристина Кривцанова