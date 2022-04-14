КазПрез реформирует абсолютно бездельный Казинформхолдинг "Зерде"

00:34 16.04.2022

Токаев поручил реформировать нацхолдинг "Зерде" Сегодня, 20:32 Иллюстративное фото: zerde.gov.kz Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Президенту было доложено об основных итогах работы высшего органа аудита за I квартал 2022 года, а также о ходе исполнения поручений, озвученных в послании, сообщает официальный сайт Акорды.



Всего за отчетный период проведено 3 аудиторских мероприятия на 14 объектах с охватом более 345 млрд тенге бюджетных средств, при этом выявлены нарушения на сумму 30 млрд тенге. Также был проведен промежуточный аудит государственной программы "Цифровой Казахстан". Глава государства дал поручение по реформированию Национального инфокоммуникационного холдинга "Зерде", который на сегодняшний день не является достаточно эффективным. Касым-Жомарт Токаев также заслушал предложения Натальи Годуновой, касающиеся реализации его поручения по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.



Автор: Кристина Кривцанова