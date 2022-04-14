 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Могут ли УкрБеженцы взорвать Европу... и Мексику?
00:42 16.04.2022

Могут ли украинские беженцы стать причиной социального взрыва в Европе?

После начала спецоперации России на Украине европейские страны заявили о готовности принимать украинских беженцев. Однако теперь они столкнулись с серьезными проблемами, у которых пока нет решения, пишет dikGAZETE. При этом можно не сомневаться, что кризис беженцев будет только нарастать.

Европейские страны сталкиваются с серьезными проблемами в связи с наплывом миллионов беженцев из Украины.

Общее количество украинцев в таких странах, как Польша, Венгрия, Румыния, Германия, Чехия, Австрия и Словакия, превысило 7,1 миллиона. Страны, которые я упомянул, оказались больше всего затронутыми проблемой беженцев.

Как сообщалось на днях в австрийских средствах массовой информации, жители Вены жалуются на нехватку парковочных мест. Разгорается конфликт между беженцами и местным населением. Некоторые автостоянки отведены непосредственно для использования в целях, связанных с беженцами.

Граждане Польши, Венгрии и некоторых других европейских государств выступают против принятия украинских мигрантов их странами.

Более того, немецкая "Дойче велле" (DeutscheWelle) даже опубликовала пространный текст, в котором выразила явные сомнения относительно возможности интеграции беженцев в германское общество.

На самом деле такого рода сомнения я нахожу вполне справедливыми. Потому что у большинства беженцев возникают проблемы с адаптацией к новой среде, что отрицательно сказывается на социальных отношениях в обществе.

Самый показательный пример: проблема дефицита языковых навыков у детей беженцев, которые должны продолжать обучение на новом для них языке.

Система образования, учебные материалы и методика преподавания в целом непривычны для них, и это становится причиной неправильного понимания, нередко даже неприятия и агрессии со стороны местных детей.

К тому же, учитывая стандарты социального обеспечения в западноевропейских странах, большая часть беженцев работать не будет, довольствуясь выплачиваемой помощью, которой будет вполне достаточно для их повседневных нужд.

С другой стороны, беженцы, ищущие работу, будут оказывать давление на рынок труда и обесценивать рабочую силу, что неизбежно послужит поводом для недовольства местного населения.

Европейцев особенно беспокоит то, что большинство беженцев не вернутся на Украину, поэтому принимающие страны будут вынуждены оказывать им долгосрочную поддержку и интегрировать их в местное общество.

На социальные проекты, необходимые для интеграции, будут потрачены огромные финансовые ресурсы. Потому что беженцы, прибывшие из совершенно другой социокультурной среды, с иным менталитетом и образом мышления, будут отторгаться чуждым им европейским сообществом.

Это особенно остро ощущается в Польше, которая запросила дополнительную помощь у Евросоюза, столкнувшись с огромными расходами, с одной стороны, на содержание украинских беженцев, с другой – на поддержание социального благополучия для собственных граждан. С похожей ситуацией пришлось иметь дело и Венгрии.

Давление, создаваемое большим числом беженцев, вызывает внутриполитические проблемы в странах, предоставляющих убежище, а это негативно сказывается на благосостоянии принимающих стран, что довольно очевидно.

Именно по этой причине европейские государства крайне обеспокоены потоком украинских беженцев, чья социокультурная контрастность не согласуется с европейскими нормами и может привести к серьезному кризису.

Решение этой проблемы на данный момент европейским сообществом не найдено, при этом можно не сомневаться в том, что со временем проблема будет только нарастать.

Между тем Россия, которая, напротив, ментально ближе к Украине, неоднократно выражала готовность принять украинских беженцев.

Москва предложила Киеву организовать гуманитарные коридоры для безопасного перемещения беженцев к российской границе. Однако это предложение не получило поддержки киевских властей, которые не в состоянии предвидеть, что такие гуманитарные коридоры позволят остановить поток беженцев в Европу и предотвратить нарастающий кризис на европейском континенте.

Автор: Ильбер Васфи Сель (İlber Vasfi Sel)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650058920


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