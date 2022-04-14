Как разделят Карагандинскую область (карта)

00:46 16.04.2022

Стало известно, как могут разделить Карагандинскую область



На внеочередной сессии Карагандинского областного маслихата обсудили новое административно-территориальное деление региона.



Стало известно, какие города и районы могут войти в Улытаускую область. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.



В Улытаускую область предложено включить города Жезказган, Каражал, Сатпаев, Жанааркинский и Улытауский районы.



В Карагандинской области останутся города Караганда, Балхаш, Сарань, Темиртау, Шахтинск и Приозерск, а также семь районов: Абайский, Актогайский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский.



"В области разработан алгоритм для решения вопросов административно-территориального устройства по созданию Улытауской области. В Жезказгане, Каражале, Сатпаеве, Жанааркинском и Улытауском районах проведены городские и районные сессии маслихатов по вопросу включения вышеуказанных регионов в состав образуемой области Улытау. По итогам сессий были получены соответствующие совместные акты", - отметил руководитель управления экономики Азамат Муканов.



По его словам, ученые дали заключение о целесообразности разделения региона. Проведены необходимые экономические расчеты. "Решение выверенное. Деление региона рассмотрено со всех сторон. Учтены мнения жителей", - подчеркнул аким Карагандинской области Женис Касымбек.



Напомним, 16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об инициативе создания новой Улытауской области с центром в Жезказгане.



Автор: Колмакова Виктория