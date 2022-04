Санкции – иранский опыт противостояния, - В.Катасонова

00:51 16.04.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 15.04.2022 |

Методы избавления от американского господства



С февраля по апрель США, Европейский союз, Великобритания, их союзники и вассалы уже ввели в действие пять пакетов санкций против России. Нечто подобное бывало в истории и раньше. Во-первых, санкции действовали против Советской России и Советского Союза с конца 1917 года до начала Великой Отечественной Войны. Во-вторых, были санкции США и их вассалов против неугодных Вашингтону стран после Второй мировой войны. Кстати, и против Советского Союза в годы холодной войны были вновь введены санкции, которые в том или ином виде действовали до развала СССР. А из других стран, ставших объектами санкций, можно выделить Кубу, КНДР, Чили, Панаму, Ирак, Венесуэлу, Иран. Особенно длительными считаются санкции против Кубы (с 1960 года по сей день) и против Ирана (с 1979 года по сей день). Однако ни Куба, ни Иран не пали под давлением санкций.



Чтобы России эффективно противодействовать нынешним санкциям, стоит внимательно осмыслить опыт противодействия им в прошлом. В данном случае хочу остановиться на опыте Ирана. После свержения в Иране в 1979 году шахского режима были заморожены все иранские авуары и золотые запасы в американских банках. Далее последовал полный запрет гражданам и компаниям США вести бизнес в Иране или участвовать в совместных предприятиях с иранскими компаниями. Вашингтон подверг вторичным санкциям компании других стран, пытавшихся обходить американское эмбарго.



В 80-е годы Вашингтон добился запретов на выдачу кредитов Ирану международными финансовыми организациями. Был полностью заблокирован любой товарообмен между США и Ираном. От всех стран Вашингтон потребовал прекращения поставок оружия и оказания любой помощи Тегерану. В 1990-е годы Вашингтон организовал полную блокаду Ирана, а в 1995 году даже добился от Москвы разрыва соглашения с Тегераном на поставки многих видов оружия.



Все продолжалось в том же духе до июля 2015 года, когда состоялась "ядерная сделка", заключенная между Ираном и шестеркой международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия). Частично санкции против Ирана стали сниматься, но через два с небольшим года США по решению президента Дональда Трампа из "ядерной сделки" вышли и с 2018 года полностью восстановили санкции против Ирана. Вашингтон предупредил, что не допустит, чтобы Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай нарушали режим блокады Ирана, угрожая им вторичными санкциями. А вот самое последнее событие в истории санкций против Ирана: 30 марта 2022 США добавили в санкционные списки четыре компании из Ирана и одного гражданина Исламской Республики.



Итак, Иран находится под санкциями 43 года. Цели санкций почти не меняются: доведение иранской экономики до краха, провоцирование народных волнений, отстранение от власти антиамериканских кругов, восстановление американского контроля над Тегераном. Добавилась лишь одна новая цель: не допустить превращения Ирана в ядерную державу. Однако никаких признаков того, что Вашингтон добился поставленных целей, не просматривается. Иран научился жить в условиях перманентных санкций. Как ему это удается?



Здесь два главных секрета. Во-первых, Иран за четыре десятилетия сумел создать экономику, которая существенно снизила зависимость от внешних рынков. Во-вторых, для поддержания и развития экономических отношений с другими странами Иран создал специальные технологии и схемы, позволяющие обходить санкционные барьеры. Об этом я хочу поговорить подробнее. Сначала перечислю наиболее используемые схемы и технологии.



Проведение торговых операций с компаниями других стран без использования валюты, т.е. схема бартера.

Использование для расчетов во взаимной торговле с другими странами национальных валют.

Использование в качестве инструмента расчетов золота.

Использование для трансграничных расчетов и переводов денег наличной иностранной валюты.

Использование для трансграничных денежных переводов отработанными веками на Востоке метода "хавала".

Криптовалюты.

Различные методы скрытой поставки товаров (по сути, контрабанда).

Проведение торговых и транспортных операций в интересах Ирана с помощью фирм и даже государств, называемых "черные рыцари".

Учреждение за рубежом подставных фирм, осуществляющих торговые операции с Ираном.

Учреждение за рубежом банков, которые проводят платежные и расчетные операции по обслуживанию внешней торговли Ирана.

Остановлюсь на некоторых пунктах приведенного списка.



Пункт 3. Особенно активно Иран стал использовать в международных расчетах золото в начале прошлого десятилетия. Золото Иран получал преимущественно за экспорт нефти и газа. Особенно в Турцию и Индию. В 2012 году ввоз золота в Иран вырос до 6,5 миллиарда долларов, что в десять раз больше, чем в 2011 году. Одновременно вырос турецкий экспорт золота в ОАЭ – с 280 млн долл. в 2011 году до 4,6 млрд долл. в 2012 году; большая часть этого золота, полагают эксперты, была предназначена для конвертации в твердую валюту в интересах Ирана. За счет золота покрывались потребности в импорте. Иран, используя сеть посредников, потом продавал золото в странах с большим спросом на драгоценности – в Индии, Малайзии и Дубае, конвертируя золото в твердую валюту. США пытались распространить санкции на операции Ирана с золотом, но у американцев не получилось. Была организована контрабанда золота либо золото стало использоваться для расчетов без его завода на территорию Ирана.



Пункт 5. Система "хавала" стара, как мир, уже многие века она используется на Ближнем и Среднем Востоке. Похожая система, называемая "хунди", традиционно используется Индией и ее соседями. Деньги в такой системе не пересекают границы. В странах, участвующих в системе "хавала", имеются люди, которых условно можно назвать брокерами; они выдают деньги из своих касс адресату по команде их партнеров-корреспондентов из других стран. При обратных транзакциях в эти кассы отправитель вносит деньги в кассу брокера. Эффективность системы "хавала" определяется скоростью передачи команды по выдаче денег из одной страны в другую. Современная "хавала" использует однократные уведомления и подтверждения по электронной почте, факсу или телефонными звонками, а в последнее время используется скайп. Особенностью системы является то, что она лишена обширного бюрократического аппарата, в основном операции проводятся на суммы до 100 тыс. долл. (хотя бывают переводы и до одного миллиона долларов). Адресат получает деньги в течение суток, максимум двух. Важным достоинством системы "хавала" является низкая комиссия за проведенные операции (1-1,5%). "Хавала" может обеспечить перевод денег из Ирана в ту или иную страну Ближнего Востока, а затем при необходимости брокеры могут продвигать деньги в различные банки США и других стран Запада. Все финансовые транзакции осуществляются методом взаимозачета. Расчеты между брокером страны-отправителя платежей и брокером страны-получателя проводятся по клиринговой схеме, а для закрытия сальдо используется контрабанда золота, других драгметаллов, наличной конвертируемой валюты и т. п.



Пункт 7. За десятилетия санкций Иран отточил искусство контрабанды. Например, для доставки своей нефти покупателям в обход санкций Иран разработал несколько способов: загрузка нефти в крупные танкеры и тайное ее перекачивание в открытом море на легальные суда покупателей; изменение названий и идентификационных кодов судов и танкеров, чтобы скрыть, что они принадлежат Ирану; отключение системы автоматической идентификации судов, чтобы сделать их "невидимыми".



Пункт 8. Привлечение к проведению торговых и транспортных операций в интересах Ирана так называемых "черных рыцарей". Таковыми могут быть как отдельные компании, так и целые государства (Венесуэла, Ирак, некоторые страны Центральной Азии), готовые за дополнительную премию помогать Тегерану продавать нефть и некоторые другие товары в обход санкций.



Наверное, главную роль в противостоянии экономическим санкциям играют те методы и схемы, которые отмечены в последних двух пунктах. Остановлюсь на пункте 10.



Существуют веские доказательства того, что иранские банковские и иные финансовые организации учреждали (или приобретали) банки в других странах через подставных лиц. Это банки-агенты Ирана, действующие в иностранных юрисдикциях под разными отвлекающими вывесками. Они принимают выручку в долларах, евро и иных свободно конвертируемых валютах, получаемую от экспорта иранской нефти. Со счетов таких банков происходит также оплата долларами и иными конвертируемыми валютами товаров, импортируемых Ираном. Эта схема сопряжена с рисками, но риски могут быть минимизированы, если истинный источник валюты или конечная цель перевода валюты со счета банка скрываются. Для этого используются подставные лица, фальсифицированные контракты, длинные цепочки посредников и т. д. В этих цепочках участвуют банки Ближнего и Среднего Востока, континентальной Европы, Великобритании. Причем все банки, участвующие в цепочках, прекрасно знают, кто является конечным бенефициаром валютных операций. Достаточно вспомнить скандал, который разразился в декабре 2012 г. Выяснилось, что почтенный английский банк Standard Chartered из лондонского Сити провел более 60 тыс. транзакций в пользу Ирана. Власти США привлекли банк к ответственности за отмывание денег в интересах Ирана, и Standard Chartered был оштрафован на 327 млн. долл. К ответственности за нарушение санкционного режима в отношении Ирана были также привлечены европейские банки UniCredit, HSBC, Royal Bank of Scotland, Deutsche Boerse, Société Générale и Crédit Agricole. Американские банки в подобного рода скандалах замечены не были, они находятся под жестким контролем финансовой разведки США.



18 марта 2022 г. в The Wall Street Journal была опубликована резонансная статья Яна Талли (Ian Talley) под названием "Тайная финансовая система помогла Ирану выстоять под санкциями, как свидетельствуют документы" (Clandestine Finance System Helped Iran Withstand Sanctions Crush, Documents Show). Автор пишет: Иран создал тайную банковскую и финансовую систему для проведения операций по внешней торговле на суммы, измеряемые десятками миллиардов долларов, и научился успешно обходить американские санкции. Это позволяет Тегерану выдерживать экономическую осаду и занимать жесткую позицию на переговорах по ядерной программе Ирана. The Wall Street Journal проанализировала финансовые транзакции десятков иранских доверенных лиц на 61 счете в 28 иностранных банках в Китае, Гонконге, Сингапуре, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов. Представители западной разведки заявляют, что есть доказательства подобных транзакций на десятки миллиардов долларов.



В статье делается ссылка на Месбахи-Могхаддама, высокопоставленного иранского политического деятеля, близкого к верховному лидеру Али Хаменеи. Он заявил в январе прошлого года, что скрытые импортные и экспортные операции составляют 80 миллиардов долларов в год. По оценкам МВФ, в 2022 году торговый оборот Ирана вырастет до 150 миллиардов долларов, включая зарубежные продажи, запрещенные санкциями. Это в два с лишним раза превышает тот высокий уровень, который был достигнут в 2016-2017 гг., когда Иран был освобожден от санкций.



P.S. 1 апреля РИА "Новости" опубликовало следующее заявление заместителя главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсена Карими: "Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне". Иранский чиновник дал понять, что даже если бы все санкции были бы сняты Вашингтоном, Иран не собирается полностью отказываться от наработанных финансовых технологий, которые избавляют от американского господства. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650059460





