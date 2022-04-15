Денацификация – сложнейшая из задач преобразования Украины, - А.Дудчак

00:56 16.04.2022

АЛЕКСАНДР ДУДЧАК | 15.04.2022



Нацизм глубоко проник в украинское общество



Тех, кто открыто выступает против нацизма и проводимой Киевом политики, сегодня на Украине не осталось. Любой, кто проявит антинационалистические, антифашистские, антинацистские взгляды, рискует свободой, здоровьем, жизнью. Да и среди противников переворота 2014 года в эти годы становилось все больше привыкших, смирившихся, равнодушных.



Как такое могло произойти, если еще 9 мая 2013 года масштабы празднования Дня Победы в Киеве и других украинских городах глубоко впечатляли яркостью праздника в честь победы над фашизмом?



А так и могло, что идеологическая работа с украинским обществом была проведена поистине колоссальная, и длилась она более 30 лет. И сразу после крушения Советского Союза эта работа была нацелена на подрастающее поколение. На Украину через международные фонды пошли финансовые потоки, сформировавшие легион НКО-НПО. Важнейшее внимание эти организации уделяли работе с преподавателями. Через установление связей с Министерством образования и Администрацией президента Украины появилась возможность влиять на составление учебных планов и подготовку новых учебников, в первую очередь по истории. Уверенно началась подача идеологически ориентированной информации. Велась работа с учителями средних школ, воспитателями детских садов. Для них готовились специальные программы, для наиболее успешных устраивались стажировки в США. Методически это была очень грамотная работа.



Умение ждать, работать последовательно, с расчетом на годы и десятилетия вперед – то, что отличает наших противников. У них развита практика "бить по площадям", находя слабые места, концентрируя силы для удара на главных направлениях. В области стратегического планирования на гуманитарном направлении противник переиграл нас вчистую. Ну а сравнивать финансирование расходов на "мягкую силу" даже не будем, это просто бессмысленно.



До 2014 года на Украине еще была борьба партий, мнений, хотя уже в 2012 году (при Януковиче) двери в парламент были распахнуты перед радикальными силами, продвигавшими идеи бандеровщины.



А после переворота 2014 года узурпаторы власти перешли к репрессиям и расправам. Многие оппозиционные политики, общественные деятели были уничтожены физически, многие пропали без вести, около 60 человек из числа оппозиционеров "покончили жизнь самоубийством" лишь за первый год после переворота. Тысячи оказались в тюрьмах... И все же окончательно воля к сопротивлению подавлена еще не была. Дважды в год народ Украины это показывал – в День Победы 9 мая и во время большого крестного хода на день Крещения Руси 28 июня.



Критическим оказался период после президентских выборов 2019 года. Предвыборная кампания давала надежду на возможные перемены. Да выбрали бы и пень в весенний день, выйди этот пень во второй тур вместе с Порошенко! В 73% проголосовавших за Зеленского примерно 20% было за него, а 50+% – за не-Порошенко.



Однако после выборов из списка сочиненных избирателями возможных изменений в обществе и экономике постепенно стали вычеркиваться один пункт за другим. Людей волновали война в Донбассе, уровень жизни, коррупция в обществе и армии, судьба православия, отношения с Россией, русский язык. И по каждому из этих пунктов граждан Украины ждало полное разочарование.



По всем направлениям профессиональный Клоун пошел дальше Кондитера. И в вопросе о Донбассе, и в репрессиях против народа. Всеобщее разочарование в новой власти погасило свет в конце тоннеля и заставило опустить руки. Осознание безнадежности пришло примерно через два года после выборов. Это была точка слома. Тем, кто еще вел внутреннюю борьбу, пришлось встать на путь принятия существующего порядка вещей.



Геноцид населения Донбасса стал привычным фоном – "где-то там, у них". Попытки изменить хоть что-то прекратились. Даже так называемые оппозиционные телеканалы поменяли язык: они заговорили о "российско-террористических войсках", о "русских оккупантах и агрессорах".



Лишенная суверенитета Украина при эрзац-президенте из числа актеров к 2022 году была готова выполнить любой приказ Лондона и Вашингтона.



Так подошли к подготовке атаки на ЛНР-ДНР, а затем к вторжению на территорию РФ, если бы Россия и дальше выжидала вместо того, чтобы начать 24 февраля специальную военную операцию (СВО).



За 8 лет нацистской пропаганды на Украине, отсутствия перспективы перемен, подавления любых попыток сопротивления идеи нацизма проникли в общество достаточно глубоко. Они стали привычными, чем-то, что почти не замечают.



За 8 лет войны в Донбассе через т. н. АТО было пропущено более 400 тысяч человек. Нацбаты были интегрированы в структуры ВСУ еще в 2014 году. Обучению боевым действиям в условиях городов прошло под руководством натовских инструкторов более 20 тыс. военнослужащих ВСУ.



При этом ни на день не останавливалась работа с детьми и подростками. Школы обеспечивались учебниками, начиненными русофобией и нацистскими идеями.



Выкорчевать все это будет непросто. Денацификация – самая сложная из задач, поставленных перед СВО. Нет такого тумблера – "денацификация". Это процесс, который будет продолжаться годы, если не десятилетия. И возможен он только на территориях, подконтрольных России.



Если "Украину" или ее часть оставить "независимой" в надежде, что данные в ходе переговоров обещания или подписанные соглашения будут выполнены, это обернется возрождением нацизма в ближайшее время.