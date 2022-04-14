Лео Блаватник и ряд других "форбсят" разрывают отношения с Россией

07:42 16.04.2022

Ряд бизнесменов из России попросили Forbes не упоминать их происхождение



Ряд бизнесменов из России попросили американский журнал Forbes не называть их "российскими миллиардерами". Об этом сказано на сайте издания.



С такой просьбой обратился в том числе основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров. Сейчас он проживает в Дубае и имеет гражданство Франции и Сент-Китс и Невис.



Также с аналогичным обращением в редакцию приходили Игорь и Дмитрий Бухманы, Николай Сторонский, Евгений Швидлер, Леонард Блаватник и Юрий Мильнер.



Антон Новоселов