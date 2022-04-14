Процесс медленный. Садыр Жапаров о согласовании линии границы с Таджикистаном

08:36 16.04.2022

15 апреля 2022, Бишкек - , Руслан ХАРИЗОВ



Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 972 километра, из которых 664 километра согласованы. Об этом в Facebook сообщил президент Садыр Жапаров.



По его словам, осталось согласовать 308 километров.



"Конечно, было бы хорошо, если бы процесс согласования шел быстрее. На мой взгляд, процесс идет медленно. Это связано с тем, что имеется много спорных участков. Самое главное - необходим мир, тогда мы можем все разрешить в интересах обеих сторон", - написал глава государства.



Ранее сообщалось, что в Душанбе прошла очередная встреча топографических рабочих групп Кыргызстана и Таджикистана.



12 апреля вечером на кыргызско-таджикской границе вновь началась стрельба. Примерно в 21.17 в ходе встречи пограничных представителей КР и РТ, прибывших на место инцидента в качестве усиления, пограничники Таджикистана повторно открыли огонь по военнослужащим Кыргызстана. После полуночи стороны договорились отвести дополнительные силы и средства в пункты постоянной дислокации. Накануне президент Садыр Жапаров прокомментировал произошедший конфликт.