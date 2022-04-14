Украина "подточила" рейтинг Байдена до исторического минимума, - Р.Абдуллин

08:57 16.04.2022

Политическая эквилибристика президента не нашла отклика среди населения США



Уровень одобрения работы Байдена достиг рекордных значений... С этой сентенции американские СМИ уже могут по умолчанию начинать новости о рейтингах действующего президента США. Проблема собственно для Джо Байдена в том, что рекорды его на поприще национальных опросов - сплошь с приставкой "анти", то есть одобряют его работу все меньше американцев. Мы разбирались, сколько же осталось его - байденовского электората, - и чем недовольно большинство жителей США.



Политическая эквилибристика президента не нашла отклика среди населения США

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Американские СМИ регулярно публикуют рейтинги одобрения работы президента, причем речь не идет о централизованных опросах, проводимых одной-единственной структурой. Каждый канал или издание могут пользоваться для составления материалов услугами многочисленных консалтинговых агентств, аналитических центров и институтов, либо те сами для себя проводят исследования общественного мнения и делятся полученными результатами. Подобный подход, казалось бы, таящий в себе опасность возникновения неразберихи, на деле позволяет более четко выявить тенденции общие, пусть даже конкретные цифры и разнятся.



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Вот и сейчас, например, телеканал Fox News сообщает, что деятельность Джо Байдена на посту президента одобряет порядка 30% американцев. Примерно ту же цифру - 33% - приводит Квиннипэкский институт исследований общественного мнения, в чьем авторитете усомниться сложно: при изучениями американскими статистиками работы своих коллег выяснилось, что у данного учреждения наименьшая погрешность (не превышает 2%), а его предвыборные опросы (в случае, например, с Сенатом) традиционно совпадают с итогами голосования.



Телеканал CNN, в свою очередь, "дает" Байдену целых 42% одобрения. Однако, как уже было сказано, даже с учетом разброса видна тенденция. Точнее, тренда в байденовском случае аж два.



Во-первых, уровень его поддержки стабильно падает уже несколько месяцев кряду (в марте он составлял 40%-45%, то есть высшее и низшее значения были все-таки больше, чем сейчас).



Во-вторых, он стабильно же колеблется в коридоре самых низких показателей и среди недавних предшественников Байдена. Для сравнения: в аналогичный период президентства Дональда Трампа уровень поддержки скандального республиканца был примерно тот же (если не выше), что у нынешнего хозяина Белого дома - это 40% плюс-минус пара процентов.



Нынешний разброс между данными о 33%-ном и 42%-ном одобрении объяснить легко, даже не прибегая к статистической погрешности. Методология каждого профильного учреждения технически как правило имеет свои особенности, предлагая респонденту множество вариантов ответа (положительное или отрицательное отношение может быть безоговорочным, относительным, "скорее таковым" и каким угодно еще).



Показательно в этом контексте, например, что Квиннипэкский институт отмечает: из 33% поддерживающих Байдена лишь половина "уверенно" на его стороне. А вот из 54% отрицательно относящихся к президенту и его работе американцев 4/5 "строго" против него. Таким образом, при ближайшем рассмотрении, то есть в крайних проявлениях симпатии и антипатии, байденовская ситуация намного хуже, чем если ее описывать в общих чертах.



Аспекты, по которым к президенту есть (и, очевидно, нарастают) претензии, в целом известны. С частью из вменяемого в вину Байдену можно не согласиться, как, например, со спорным тезисом о неэффективности его борьбы с коронавирусом. В конце концов, США перешли под байденовское руководство в далеко не самой лучшей эпидемиологической обстановке, усугубленной и долгим промедлением его предшественника.



Но если претензии по пандемии можно списать на "наследие" Трампа, то в остальном Байден постарался уже сам. В первую очередь, речь идет о выводе контингента из Афганистана. Конечно, сама по себе эта мера назрела давно, но темп, в котором президент провернул "исход", оказался шокирующим даже для некоторых его сторонников. А стремительный последующий приход к власти в Афганистане террористической группировки и вовсе заставил сомневаться, стоило ли оно того?



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Как отмечают эксперты по обе стороны Атлантики, в случае с Украиной Байден, очевидно, решил учесть афганский опыт и взять реванш, действую как можно более активно. Подогревало энтузиазм президента, по всей видимости, и то, что украинская проблематика стала "палочкой-выручалочкой" для работы с Конгрессом, ведь лишь по данной теме демократы и республиканцы находят точки соприкосновения, а традиционные байденовские оппоненты не ставят ему палки в колеса на этом треке.



Однако то, что сработало в большой политике, не пришлось по вкусу широким слоям. Рост цен из-за инфляции, разогнанной нефтяной конъюнктурой, изменившейся из-за отказа от российской нефти, что стало итогом санкций... Эта тяжеловесно звучащая, но не столь уж и длинная цепочка ведет в итоге к президенту США.



При этом, в отличие от его бывшего босса и, видимо, в чем-то "ролевой модели" - Барака Обамы - Байден не пытается предложить электорату какие-то позитивные инициативы, кроме противостояния угрозе, которую обычные американцы и в глаза не видели. Если обамовская программа медицинского страхования становилась предметом торга президента с конгрессменами по другим вопросам, и была востребована частью общества, если трамповская высмеянная многими идея стены на границе с Мексикой находила отклик в приграничных штатах, то байденовская внутренняя повестка даже не выглядит блеклой: ее просто не видно.



Впрочем, вполне вероятно, что хозяина Белого дома это устраивает - если он отказался от амбиций на второй срок в Овальном кабинете. В противном случае новости для него крайне неопрятные. Как уже было сказано, Квиннипэкский институт силен в предсказаниях.



Ренат Абдуллин