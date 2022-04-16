 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.04.2022
09:03  Штрихи к описанию природы украинского режима, - В.Малышев
08:57  Украина "подточила" рейтинг Байдена до исторического минимума, - Р.Абдуллин
08:36  Процесс медленный. Садыр Жапаров о согласовании линии границы с Таджикистаном
07:42  Лео Блаватник и ряд других "форбсят" разрывают отношения с Россией
00:56  Денацификация – сложнейшая из задач преобразования Украины, - А.Дудчак
00:51  Санкции – иранский опыт противостояния, - В.Катасонова
00:46  Как разделят Карагандинскую область (карта)

00:42  Могут ли УкрБеженцы взорвать Европу... и Мексику?
00:34  КазПрез реформирует абсолютно бездельный Казинформхолдинг "Зерде"
00:24  Аркадаг избран членом Совета старейшин стран ОТГ как главный аксакал Туркменистана
00:13  Талибы объявили первые тендеры на разработку своих рудных недр
00:12  Эрдоган хочет остаться в украинской игре, - Ст.Тарасов
00:01  Первым замом Генпрокурора Казахстана назначен Тимур Ташимбаев
Пятница, 15.04.2022
22:03  Песков заявил, что не располагает информацией об аресте своего предшественника в укр-миротворчестве Суркова
20:04  В Нур-Султане отменили даже салют на 9 мая
19:39  Мирзиеев поручил превратить Узбекистан в региональный IT-центр
18:46  Из КазСбербанка разбегаются казахи топ-менеджеры. Ссыкотно, однако...
15:49  УкрРада официально запретила буквы "Z" и "V"
15:28  Игорь Стрелков готов возглавить русское Народное ополчение
15:17  КазГоссекретарь Карин поручил "ответственно" провести 30-летие "Казголодомора"
14:53  Вереница бед: локдаун в Китае станет испытанием для экономики России
14:50  На севере Казахстана люди требуют освободить из СИЗО директора и главного инженера развалившейся ТЭЦ
14:46  Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину не поступал, - КазМО
14:40  Сколько стоит провести той в Казахстане
12:54  "Выглядел как больной слабоумием": Байдена снова высмеяли за чудачества, - Daily Mail
09:01  Шелковая люстрация по-казахстански: к чему приведет "звездопад" чиновников? - Р.Лачина
08:54  В Казахстане разработали "Единую карту индустриализации". Куда уходят бюджетные деньги...
08:50  Продовольственная безопасность Туркменистана глазами властей и общества, - Сердар Айтаков
08:43  Историю Казахстана будут преподавать по-новому
08:34  В Таджикистане всего 58 тысяч безработных, - Таджминтруд
08:24  Госзаказ для НПО. Как переключить внимание Кырактивистов с политики на социалку, - Д.Подольская
07:59  Электроэнергетика Казахстана: "зеленые" мифы и суровая реальность, - Петр Своик
07:55  Ценный блядь-трофей. Россияне захватили архив укр-проституток - агентов СВРУкр
07:50  Назначение акимов в Казахстане – это лотерея...
07:47  Национализируют ли КазВласти активы елбасят-предателей? - В.Щекунских
07:45  Азия и антироссийские санкции. Ссориться - себе дороже, - "МК"
07:42  "Вторая Республика" или Третий Каганат? В Казахстане дискутируют о прошлом, настоящем и будущем
07:28  А караван идет… Вопреки мнению скептиков, деятельность ЕАЭС показывает хорошую динамику, - Е.Косенко
07:27  Умирзак Шукеев и проблемы Туркестанской области Казахстана, - А.Бектенова
06:39  КазПартСтроительство. Каким курсом пойдет "Аманат"? - Д.Ашимбаев
00:50  Китай готовится к высокотехнологичной войне в воздухе, - Александр Храмчихин
00:17  До 1 сентября запретили митинговать в центре Бишкека
00:06  Цель Запада: погрузить Украину в бесконечную войну, - С.Князев
Четверг, 14.04.2022
23:28  В Казахстане резко ротировали руководителей областных Антикоррупов
20:39  Байден и "геноцид". Чья бы корова..., - Global Times
20:38  Медведчук - это чисто украинский предатель и паразит, - В.Грубник
20:06  Есть ли смысл возрождать институт Курултая в Казахстане? - З.Каражанов
20:02  Попытка №3. Теперь "РосАтом" попытается построить в Киргизии ГЭС
19:58  Рахмон торжественно открыл новый золотой комбинат "Талко Голд"
19:56  С начала года в Узбекистан прибыло три тысячи иностранных IT-специалистов
18:45  США обвиняют Россию в "геноциде". Что это значит, - М.Ростовский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Штрихи к описанию природы украинского режима, - В.Малышев
09:03 16.04.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 16.04.2022 |

Тьерри Мейсан и Олег Царев о связи МИ-6 с бандеровцами

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА "Новости", опубликованном 11 апреля, рассказал: "Украина после прихода к власти Зеленского отдана, так сказать, под опеку спецслужб англичан, Ми-6 очень плотно, серьезно занимается… Уникальный случай в мировой практике, переговорной, когда президент независимой страны во время визита в Лондон, в Англию, поехал в штаб-квартиру Ми-6, имел закрытую приватную встречу с руководителем английской разведки… Никто, кстати, не потребовал у него отчета… Англичане очень плотно опекают Украину…"

А на следующий день, 12 апреля, на эту же тему, но в более широком аспекте, на сайте Voltaire появилась статья известного французского журналиста Тьерри Мейсана "Связь МИ-6 и ЦРУ с бандеровцами".

Повторяя известные факты, Тьерри Мейсан напоминает, что эта связь установилась сразу после окончания Второй мировой войны. В 2007 году ЦРУ организовало конгресс в Тернополе (Украина), чтобы собрать вместе европейских неонацистов и ближневосточных джихадистов, образовавших "Антиимпериалистический фронт". В конгрессе приняли участие организации из Литвы, Польши, Украины, а также исламисты из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии и Чечни. Доку Умаров, самопровозглашенный эмир запрещенной в России "Ичкерии"*, которого ООН считает членом запрещенной в России "Аль-Каиды"*, направил конгрессу свое приветственное обращение. Председателем "Антиимпериалистического фронта" стал Дмитрий Ярош, создававший вместе с Андреем Билецким запрещенный в России "Правый сектор"*, а затем батальон запрещенный в России "Азов"*. Впоследствии, пишет Тьерри Мейсан, инструкторы НАТО обучали в Польше боевиков Яроша умению вести городские уличные бои.

За восемь лет со времени февральского государственного переворота 2014 года, совершенного при активном участии боевиков Яроша, ряды украинских неонацистов умножились. Германия и Франция, гаранты Минских соглашений, бесстрастно взирали на происходящее, ООН тоже закрывала на это глаза.

С ноября 2021 года Ярош является советником начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Залужного. Тьерри Мейсан утверждает, что назначение Яроша произошло по настоянию Виктории Нуланд, что вполне возможно, учитывая, как работает система внешнего управления Украиной, которая окрепла за последние восемь лет. Сегодня неонацисты-бандеровцы пополняют свои ряды наемниками из Канады, Франции, Германии, Польши, Великобритании, США, а также курсантами из военных академий этих стран.

К этому можно добавить некоторые детали, связанные с организацией провокации в Буче. Рассказывает Олег Царев, бывший депутат Верховной рады: "Само "мероприятие" было задумано Ми-6. Команда от английских советников поступила на руководителя Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада. Поклад переадресовал поручение на Боцмана. Боцман – Сергей Коротких, неонацист, убийца и долларовый миллионер… Аваков специально для него создал Управление защиты стратегических объектов, куда трудоустроил Боцмана и полторы тысячи его бойцов. Поклад, организуя провокацию в Буче, решал две задачи. Первая задача, это утилизация тел. Незадолго до начала военной кампании я писал о том, что в каждой области и городе Украины составлены списки на устранение неугодных лиц в случае военного столкновения с Россией. В Киеве этот список особенно обширен. Устранением неблагонадежных занимались как сотрудники контрразведки, так и неонацисты. Тела отвозили в лес под Ирпенем для того, чтобы в дальнейшем выдать их за жертв боевых действий. Когда поступила команда от Поклада, Боцман собрал тела и отвез в Бучу, и устроил якобы старое массовое захоронение, которое осталось после российских войск. Кроме этого, Боцман дал поручение настрелять мирных жителей Бучи для создания картинки и оставить трупы вдоль дороги"…

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650088980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года №871
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года №872
- Сенаторы вернули в Мажилис законопроект "о защите детей от кибербуллинга"
- Председатель Мажилиса принял Посла Беларуси
- В Правительстве предложили расширить льготы для отечественных IT-компаний
- Кадровые перестановки
- "Вторая Республика": на площадке "TALQYLAU" обсудили обновление государственной модели
- Задача антироссийского шабаша задушить Россию, а следом Китай – Булат Султанов
- Поправки в закон, распределение бюджета и принятие антикризисных мер - как реализуются поручения Президента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  