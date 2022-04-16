Штрихи к описанию природы украинского режима, - В.Малышев

09:03 16.04.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 16.04.2022 |



Тьерри Мейсан и Олег Царев о связи МИ-6 с бандеровцами



Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА "Новости", опубликованном 11 апреля, рассказал: "Украина после прихода к власти Зеленского отдана, так сказать, под опеку спецслужб англичан, Ми-6 очень плотно, серьезно занимается… Уникальный случай в мировой практике, переговорной, когда президент независимой страны во время визита в Лондон, в Англию, поехал в штаб-квартиру Ми-6, имел закрытую приватную встречу с руководителем английской разведки… Никто, кстати, не потребовал у него отчета… Англичане очень плотно опекают Украину…"



А на следующий день, 12 апреля, на эту же тему, но в более широком аспекте, на сайте Voltaire появилась статья известного французского журналиста Тьерри Мейсана "Связь МИ-6 и ЦРУ с бандеровцами".



Повторяя известные факты, Тьерри Мейсан напоминает, что эта связь установилась сразу после окончания Второй мировой войны. В 2007 году ЦРУ организовало конгресс в Тернополе (Украина), чтобы собрать вместе европейских неонацистов и ближневосточных джихадистов, образовавших "Антиимпериалистический фронт". В конгрессе приняли участие организации из Литвы, Польши, Украины, а также исламисты из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии и Чечни. Доку Умаров, самопровозглашенный эмир запрещенной в России "Ичкерии"*, которого ООН считает членом запрещенной в России "Аль-Каиды"*, направил конгрессу свое приветственное обращение. Председателем "Антиимпериалистического фронта" стал Дмитрий Ярош, создававший вместе с Андреем Билецким запрещенный в России "Правый сектор"*, а затем батальон запрещенный в России "Азов"*. Впоследствии, пишет Тьерри Мейсан, инструкторы НАТО обучали в Польше боевиков Яроша умению вести городские уличные бои.



За восемь лет со времени февральского государственного переворота 2014 года, совершенного при активном участии боевиков Яроша, ряды украинских неонацистов умножились. Германия и Франция, гаранты Минских соглашений, бесстрастно взирали на происходящее, ООН тоже закрывала на это глаза.



С ноября 2021 года Ярош является советником начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Залужного. Тьерри Мейсан утверждает, что назначение Яроша произошло по настоянию Виктории Нуланд, что вполне возможно, учитывая, как работает система внешнего управления Украиной, которая окрепла за последние восемь лет. Сегодня неонацисты-бандеровцы пополняют свои ряды наемниками из Канады, Франции, Германии, Польши, Великобритании, США, а также курсантами из военных академий этих стран.



К этому можно добавить некоторые детали, связанные с организацией провокации в Буче. Рассказывает Олег Царев, бывший депутат Верховной рады: "Само "мероприятие" было задумано Ми-6. Команда от английских советников поступила на руководителя Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада. Поклад переадресовал поручение на Боцмана. Боцман – Сергей Коротких, неонацист, убийца и долларовый миллионер… Аваков специально для него создал Управление защиты стратегических объектов, куда трудоустроил Боцмана и полторы тысячи его бойцов. Поклад, организуя провокацию в Буче, решал две задачи. Первая задача, это утилизация тел. Незадолго до начала военной кампании я писал о том, что в каждой области и городе Украины составлены списки на устранение неугодных лиц в случае военного столкновения с Россией. В Киеве этот список особенно обширен. Устранением неблагонадежных занимались как сотрудники контрразведки, так и неонацисты. Тела отвозили в лес под Ирпенем для того, чтобы в дальнейшем выдать их за жертв боевых действий. Когда поступила команда от Поклада, Боцман собрал тела и отвез в Бучу, и устроил якобы старое массовое захоронение, которое осталось после российских войск. Кроме этого, Боцман дал поручение настрелять мирных жителей Бучи для создания картинки и оставить трупы вдоль дороги"…