Как рассматривать "авантюру с расчетами в рублях"? - "Хуанцю шибао"

13:32 16.04.2022

Как рассматривать "авантюру с расчетами в рублях"?



Решение Москвы о переходе на расчеты за газ в рублях обескуражило Европу, и некоторые эксперты говорят, что в результате "последний луч гегемонии нефтедоллара погаснет", пишет "Хуаньцю шибао". Автор статьи делится предположениями о том, чем закончится эта энергетическая игра.



После начала напряженности между Россией и Украиной санкции и контрсанкции между Москвой и странами Запада все больше усиливаются. 23 марта президент Владимир Путин объявил, что расчеты по экспорту природного газа из России в "недружественные страны" будут производиться только в рублях. С 1 апреля покупатели из этих стран должны сначала открыть рублевые счета в российских банках, а затем через них оплачивать покупку российского природного газа. Существующие контракты, не соответствующие требованиям, будут приостановлены, а "Газпромбанк", не включенный в западный санкционный список, станет уполномоченным по этому вопросу банком. Путин подчеркнул, что переход на рублевые расчеты при поставках природного газа является важным шагом для укрепления финансово-экономического суверенитета России.



Этот шаг расценивается как очередная контратака России против Запада с использованием энергетического оружия в критический момент. Цены на природный газ в Европе моментально выросли, основные мировые фондовые индексы резко упали, а обменный курс рубля, стремительно падавший в течение нескольких дней, начал расти. Многие европейские страны последовательно выпустили "ранние предупреждения", запустили планы действий в чрезвычайных ситуациях и призвали общественность экономить энергию.



31 марта Кремль объявил о введении в действие правил использования рублей при экспорте природного газа в "недружественные страны": уполномоченные банки России будут открывать два счета - в иностранной валюте и рублях - для покупателей из "недружественных стран". Покупатель может произвести оплату на авторизованный счет в валюте по своему выбору согласно условиям ранее заключенного договора, а банк будет конвертировать платеж в иностранной валюте в рубли и зачислять на рублевый счет покупателя, после чего перечислять средства поставщику природного газа. То есть денежный перевод покупателя может быть в иностранной валюте, но затем она обменивается агентом российского банка, после обмененные рубли зачисляются на рублевый счет покупателя, и, наконец, производится платеж. Таким образом, не только европейские страны удовлетворят требования российской стороны по расчету в рублях, но и оплата товаров по-прежнему будет осуществляться в долларах или евро, предусмотренных первоначальными контрактами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отдельно отметил, что европейские страны раньше расплачивались за природный газ в евро или долларах, а теперь просто обменивают евро и доллары на рубли для оплаты "Газпрому", что фактически равносильно продолжению выполнения контрактов. Действия российской стороны существующие договора не нарушают.



Согласно этому пояснению, хотя номинально оплата за природный газ в рублях, покупатели по-прежнему могут платить в долларах или евро, но для этого им необходимо открыть дополнительный рублевой счет и добавить процедуру обмена иностранной валюты, которой занимается непосредственно российский банк от своего имени, и фактического влияния на сами расчеты по сделке этот процесс не оказывает. Однако для России прямая привязка курса рубля к цене на природный газ позволит в определенной степени стабилизировать стоимость рубля и избежать его резкого обесценивания, но в то же время может вывести из-под санкций небольшое количество российских банков, связанных с расчетами по торговле энергоресурсами. Поэтому данный шаг является не столько санкцией против "недружественных стран", сколько своеобразной финансовой самозащитой России. После объявления новых правил международный рынок постепенно успокоился.



Можно заметить, что все это "дело с рублевыми расчетами" не является "финансовой встряской", как сгущали краски некоторые СМИ, и еще менее вероятно, что оно изменит глобальную энергетическую структуру и глобальную платежную систему или даже "повлияет на будущее направление развития мировой политической и экономической модели". Некоторые российские эксперты считают, что этот шаг станет "вехой", и рубль взлетит как "новая мировая валюта", а "последний луч гегемонии нефтедоллара потухнет", но эти предположения слишком преувеличены.



В настоящее время этот шаг не несет фактического вреда так называемым "недружественным странам", но не исключает, что в будущем Россия предпримет дополнительные меры, чтобы заставить их подчиниться. Несомненно, использование Россией энергетического оружия против европейских стран, сильно зависящих от импорта энергоресурсов, является эффективным ходом, но влияние этого рычага не безгранично, поскольку не только европейским странам необходимо импортировать энергию, но и России необходимо экспортировать ее, и потребность друг в друге все еще существует, поэтому использование этого оружия неизбежно будет ограниченным.



Энергетическая игра между Россией и европейскими странами будет продолжаться, в краткосрочной перспективе у нее есть явное преимущество, которое, однако, в долгосрочной будет постепенно ослабевать. Ввиду все более частого и мощного применения Москвой энергетического оружия, страны Европы будут стремиться к избеганию рисков, диверсифицировать источники энергии, корректировать структуру энергопотребления и активно развивать новые, экологически чистые и энергосберегающие виды энергии, чтобы поддерживать собственную энергетическую безопасность.



Автор: Чэн Ицзюнь - научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук