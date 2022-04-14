Российские банки, за исключением ВТБ, уходят из Казахстана

13:34 16.04.2022

Российские банки, за исключением ВТБ, уходят из Казахстана



Татьяна Воронова

Илья Усов



Дочерние банки в республике пытаются продать Сбербанк и Альфа-банк. Пока основной претендент - Freedom Finance Тимура Турлова



Российским банкам, попавшим под санкции, приходится спешно покидать банковский рынок Казахстана. Практически все крупнейшие игроки, имевшие банковские активы в Казахстане, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, оказались под санкциями США и ЕС. Двое из них - Альфа-банк и Сбербанк продают дочерние банки в Казахстане.



Интерес к покупке банковского актива в Казахстане выразила Freedom Finance, которая ведет диалог и с Альфа-банком, и со Сбером, рассказали Frank Media три источника, близкие к переговорам.



"Альфа-банк Казахстан" объявил, что ведет переговоры с десятком инвесторов о смене акционера. Помимо Freedom Finance на казахстанскую "дочку" Альфа-банка претендуют местные Bank RBK (контролируется бизнесменом Владимиром Кимом - Frank Media), "Евразийский банк" (входит в "Евразийскую финансовую компанию", ЕФК, по 33,3% которой принадлежит Мукадасхану Ибрагимову, Патоху Шодиеву, Александру Машкевичу), а также автодилер Orbis (соучредители - Фаррух и Сухраб Махмудовы), говорит один из собеседников. По его словам, Национальный банк Казахстана с очень большой долей вероятности не согласует "чистых россиян".



"Дочка" Сбербанка в Казахстане уже начала продавать активы - она переведет часть розничного портфеля $733,9 млн в Halyk Bank.



Однако там ситуация сложнее, так как на бизнес госбанка кроме Freedom Finance пока нет претендентов, да и с ними ничего не подписано - идут переговоры, знают два источника, близких к сторонам переговоров. "Freedom Finance готов заплатить $200-300 млн акционерам при капитале $800 млн, но пойдет на сделку только при поддержке регулятора Казахстана. "Дочке" Сбербанка может понадобиться до $1-1,5 млрд ликвидности в худшем случае". - говорит один из них. Есть небольшой шанс, что могут выбрать Freedom Finance, считает он, но холдингу хватит денег только чтобы рассчитаться с головным Сбербанком, а вот на поддержу – уже нет.



Чтобы сделка состоялась еще нужна лицензия OFAC, за которой Нацбанка Казахстана готов лететь в Вашингтон, говорят источники Frank Media.



А вот второй по величине госбанк ВТБ намерен сохранить бизнес в Казахстане, знает один из собеседников издания. Это подтвердил источник, близкий к наблюдательному совету группы ВТБ: "Вариант оставить все как есть именно в Казахстане может сработать, потому что кому-то нужно обслуживать российских клиентов. Товарооборот с Россией будет только расти".



Представители RBK, Евразийского банка и Orbis, Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ, а также Нацбанка Казахстана не ответили на запрос Frank Media. Пресс-служба Freedom Finance в ответ на запрос ответила, что впервые слышит информацию о переговорах с Альфа-банком и Сбером и ее не подтверждает.