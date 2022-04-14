В столицу Ливии - Триполи вошло племенное ополчение, но совсем непонятно за какого из премьеров-соперников оно выступает

14:02 16.04.2022

В ливийский Триполи вошли вооруженные колонны

Николай Абрамов



В столицу Ливии, город Триполи, вошли вооруженные колонны из городов Эз-Завия и Зинтан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.



"Более трех вооруженных колонн вошли в ливийскую столицу Триполи с запада и юга", - отметили в телеканале.



Ранее сообщалось, что совместный военный комитет "5+5" по урегулированию кризиса в Ливии объявил о приостановке работы и обвинил действующего главу Правительства национального единства в создании препятствий для деятельности комитета



Также 5 марта стало известно, что в отставку подал премьер-министр Ливии Абдель Хамида Дбейба.



В феврале парламент выбрал нового премьер-министра - им стал бывший министр внутренних дел Фатхи Башага. В то же время Дбейба не желал отказываться от своих полномочий.



В начале февраля сообщалось, что Дбейба был обстрелян в своем авто по дороге домой, но не пострадал.



В начале 2020 года в Женеве начала работу совместная военная комиссия ливийских сторон - в нее вошли пять старших офицеров со стороны ПНЕ и еще пять - из ливийской национальной армии. Цель работы комитета - вести переговоры о прекращении огня в стране.



В Ливии на протяжении нескольких лет существовали два параллельных органа исполнительной власти: правительство национального согласия в Триполи и временный кабинет министров на востоке страны, пользующийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии.