Экс-командующего Погранвойск Казахстана Джуламанова досрочно выпустили из тюрьмы

19:06 16.04.2022

Осужденный экс-глава погранслужбы КНБ Нурлан Джуламанов вышел на свободу досрочно. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и тяжких заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Судом №2 Семея были рассмотрены материалы по ходатайству Нурлана Джуламанова об условно-досрочном освобождении.



За время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки оплатил, по приговору суда гражданского иска не имеет, есть 19 поощрений, переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем он не нуждается в полном отбытии наказания.

Пресс-служба суда №2 Семея

Приговором специализированного межрайонного военного суда Астаны от 6 марта 2015 года Джуламанов осужден и приговорен к 11 годам лишения свободы: с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Согласно данным пресс-службы, осужденный просил удовлетворить его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Его адвокаты, представитель учреждения и прокурор поддержали ходатайство.



Суд посчитал необходимым удовлетворить ходатайство об УДО. В соответствии с п. 9 нормативного постановления Верховного суда №6 от 02.10.2015 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока...", а также с учетом характеризующих данных, суд оценил как позитивные сведения об его исправлении и отсутствии оснований для дальнейшего отбытия наказания. Также учел ряд тяжких заболеваний. Судебный акт не вступил в законную силу.

Пресс-служба суда №2 Семея

Анастасия Московчук