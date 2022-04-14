Зачем КырПрезиденту новый президентский дворец? Недешевые понты

20:43 16.04.2022

16 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Вопрос престижа. Пресс-секретарь президента о строительстве нового "Белого дома"



Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев тоже прокомментировал строительство здания администрации главы государства на месте снесенной гостиницы "Иссык-Куль". Свое мнение он высказал в Facebook.



Эрбол Султанбаев назвал это строительство одним из поворотных событий в новейшей истории.



"Оно должно стать символом социально-экономического укрепления Кыргызстана! Мы обмениваем 16 гектаров земли взамен строительства здания администрации главы государства", - написал он.



Пресс-секретарь подчеркнул, что ранее земли в Бишкеке уходили в частные руки за бесценок. Государство получало минимум выгоды, а иногда, наоборот, увеличивались площади "хаотичной" застройки.



"В конечном итоге мы получим новое современное здание, не тратя бюджетных средств, где будет не стыдно принимать любые иностранные делегации, а на 16 гектарах в столице будет возведена современная инфраструктура", - считает чиновник.



Эрбол Султанбаев отметил, что это также и вопрос престижа Кыргызстана. "Посещая зарубежные страны, мы всегда с восхищением наблюдаем за их административными комплексами, архитектурой", - заметил он.



Дай бог, чтобы теперь и гости нашей республики с таким же восхищением смотрели на нас.



Эрбол Султанбаев

Вопросами строительства занимается созданная Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при управлении делами президента.



Отметим, ранее депутат Дастан Бекешев написал в соцсетях, что власти держат в секрете, какая компания будет строить административное здание на месте снесенной гостиницы.



Напомним, в апреле 2021 года стало известно, что гостиницу вывели из реестра памятников истории и культуры местного значения, находящихся на территории столицы. В конце декабря сообщалось, что ее начали сносить. В управделами главы государства уточнили, что на этом месте появится здание государственного значения. Союз архитекторов Кыргызстана раскритиковал идею о сносе объекта. Активисты выходили на митинг против сноса здания.