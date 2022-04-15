Побеждать и строить новый мирохозяйственный уклад, - Сергей Глазьев

21:04 16.04.2022 Побеждать и строить новый мирохозяйственный уклад

складываются хорошие возможности для нашего контрнаступления в мировой гибридной войне

Сергей Глазьев

15 апр. 22



"Специально для думающих людей – постоянных читателей этого канала – кратко изложу причины чудовищной войны, развернувшейся на наших глазах на Украине. Нет ничего худшего, чем война между социальными группами одного народа. В данном случае - нашего, русского народа, которые столетиями формировался на территории нынешней Украины, в состав которой в свое время по инициативе Ленина вошли Малороссия, Новороссия и Карпатороссия.



Я вырос в Запорожье, рядом с которым сейчас идут тяжелые бои с целью уничтожения украинских нацистов, которых отродясь не было на моей малой Родине. Я учился в украинской школе и хорошо знаю украинскую литературу и язык, который с научной точки зрения является диалектом русского. Ничего русофобского в украинской культуре я не замечал. За 17 лет жизни в Запорожье я ни разу не встретил ни одного бандеровца. Это считалось оскорбительным словом и за его употребление в чей-​то адрес можно было получить по морде. В страшном сне не могло присниться, что мы доживем до нынешнего состояния ожесточенных боев между вооруженными силами России и Украины.



Наш Президент много раз говорил о том, что русские и украинцы – это один народ. С точки зрения исторической, лингвистической, археологической, этнографической, генетической науки – это доказанный факт. Он был искусственно разделен после распада СССР. В течение трех десятилетий после этой, по словам нашего Президента, величайшей геополитической катастрофы ХХ века, в общественном сознании русского народа Украины развились паталогические процессы, которые привели его к тяжелой смертельно опасной болезни – русофобии. Как это могло случится?



Еще раз сошлюсь на мою книгу "Последняя мировая война: США начинают и проигрывают", вышедшую в 2016 году, в которой нынешнее положение дел было точно спрогнозировано. Одна из глав этой книги, раскрывающей причины американской агрессии, так и называется – "Почему Украина?". Советую эту книгу прочитать всем, кто хочет разобраться в происходящих сегодня трагических событиях. А также предшествующую ей книгу "Украинская катастрофа", которая была запрещена американской цензурой на Украине. Ниже изложу основные положения этих работ, основанных на понимании долгосрочных закономерностей экономического развития.



Как говорится, нет ничего практичней хорошей теории. Разрабатываемая мною много лет теория долгосрочного экономического развития, раскрывающая закономерности периодической смены технологических и мирохозяйственных укладов, позволила предвидеть многие неожиданные драматические события: всплеск и падение цен на нефть в 2000-е годы; глобальный финансовый кризис 2008 года; развязывание Вашингтоном мировой гибридной войны против КНР и России, включая торговую войну против Китая и эскалацию финансовых санкций против России, вплоть до взращивания русофобско-​нацистского режима на Украине и нынешнего вооруженного конфликта.



К сожалению, практически все прогнозы, сделанные на основе моей теории долгосрочного экономического развития, полностью подтвердились. К сожалению - потому что трагического хода событий, вовлекших нашу страну в состояние вооруженного конфликта с Украиной, можно было бы избежать, если бы власть предержащие прислушались к этим прогнозам и реализовали научно обоснованные меры по блокированию американской агрессии, многократно предлагавшиеся автором, в том числе в указанных изданиях. Эти меры сегодня стали еще более актуальными. Если доктор дал диагноз и прогноз развития болезни, которые полностью подтвердились, то логично прислушаться к предлагаемым им рецептам и методам лечения. Тем более, если болезнь уже привела к патологиям, чреватым летальным исходом.



Начнем с краткого изложения теоретических основ. Мы переживаем в настоящее время период смены технологических и мировых укладов, который всегда сопровождаются структурными кризисами экономики и мировыми войнами соответственно. Смена технологических укладов начинается с многократного повышения цен на энергоносители, после которого экономика ведущих стран мира ввергается в состояние длительной депрессии, выход из которой происходит через "шторм нововведений" после схлопывания финансовых пузырей, образующихся вследствие перетока капитала из устаревших производств на финансовый рынок. В этот период обостряется военно-​политическая напряженность и гонка вооружений подстегивает выход экономики на новую длинную волну роста на основе нового технологического уклада. В этот период открывается "окно возможностей для экономического рывка новых технологических лидеров, не обремененных связыванием капитала в устаревших производствах. Это период в настоящее время завершается постковидным скачком Китая и Индии в лидеры мирового технико-​экономического развития на основе нового технологического уклада, ядро которого составляет комплекс нано-, биоинженерных, информационных, цифровых, аддитивных и когнитивных технологий.



Одновременно разворачивается переход к новому мирохозяйственному укладу, ядро которого также сформировалось в Юго-​Восточной Азии на основе новой конвергентной системы управления социально-​экономическим развитием, сочетающей централизованное стратегическое планирование и рыночную конкуренцию, государственный контроль за финансовой и материальной инфраструктурой и частное предпринимательство, в которой государство интегрирует интересы различных социальных групп вокруг общей цели повышения народного благосостояния на основе опережающего экономического развития. Как всегда это было в подобные периоды, властвующая элита стран ядра уходящего мирохозяйственного уклада провоцирует мировую войну за удержание своей глобальной гегемонии. В нашем случае властно-​финансовая элита США разворачивает гибридную войну с целью хаотизации неконтролируемых ею стран, включая лидеров нового мирохозяйственного и технологического уклада.



Объективно главными соперниками США и ЕС являются Китай и Индия, темпы развития которых многократно выше и которые формируют ядро нового мирохозяйственного уклада, уже производя и экспортируя больше продукции. Но субъективно властвующая элита США и ЕС стремятся сокрушить Россию, традиционно рассматривая ее в качестве своего главного геополитического противника. При этом в качестве направления главного удара они, опять таки в соответствии со своими геополитическими представлениями прошлых веков, избрали Украину. Здесь они четко следуют заветам Бжезинского, Гитлера, Бисмарка, а также австрийской и английской короны, которые уже два столетия пытаются оторвать Украину от России, разорвав на антагонистические части Русский мир с целью его последующей аннигиляции в межусобной войне. Но, пытаясь сегодня нанести нам максимальный ущерб, чтобы сохранить свою глобальную гегемонию, они существенно усиливают позиции Китая, в пользу которого смещается эксплуатация российских природных ресурсов и рынок ЕАЭС. Эта катастрофическая для Украины геополитическая ошибка западных лидеров резко ускоряет смену мирохозяйственных укладов и возвышение Юго-​Восточной Азии по отношению североатлантическому альянсу.



В силу объективных закономерностей смены мирохозяйственных укладов США проиграют развязанную ими мировую гибридную войну. В припадке русофобии они уже разыграли об Россию свой козырный туз – эмиссию мировой валюты. После введенных против России "адовых санкций" с арестом всех российских активов в долларах, евро, фунтах и йенах, эти валюты автоматически утратили статус мировых резервных валют. Остальные страны поставлены перед острой необходимостью создавать независимую от них новую валютно-​финансовую систему. Россия могла бы выступить лидером этого процесса, если бы не засилье американских агентов влияния в банковско-​финансовом секторе.



В книге "Последняя мировая война", изданной 6 лет назад, обосновывалась необходимость создания широкой антивоенной коалиции на основе:



- отказа от использования доллара в качестве мировой валюты;



- введения эмбарго на ввоз вычислительной техники и использование информационно-​коммуникационных технологий стран, которые отказываются от заключения мировой конвенции против кибертерроризма (прежде всего, США);



- введения санкций против стран, нарушающих международную конвенцию о запрете разработки и применения биологического оружия (теперь очевидно, что это тоже США).



Если бы 6 лет назад руководители стран ШОС и БРИКС, объективно заинтересованных в предотвращении развязанной США мировой гибридной войны, приступили бы к реализации этих предложений, то сегодня бы американская агрессия бы заглохла. Если бы были реализованы обоснованные автором в 2014 году предложения по защите не только Крыма, но и остальных девяти областей Юга и Востока Украины от захвативших власть в Киеве американских русофобствующих марионеток, то не потребовалось бы никакой военной операции. Население этих областей обращалось к нам с призывом защитить их от выращенных спецслужбами США нацистов.



За 8 лет оккупации американскими и британскими спецслужбами общественное сознание украинского населения было переформатировано, а молодое поколение выращено в русофобском духе. Руководству России американские геополитики не оставил другого выбора, кроме как начать специальную военную операцию с целью предотвращения массового истребления русских людей на Донбассе. Были заявлены правильные цели денацификации и демилитаризации Украины. Проблема, однако, заключается в том, что противник именно этого от нас и ожидал, загоняя нас в угол силам выращенных ими украинских нацистов. Как только мы начали их крушить, по нам ударили заранее подготовленные информационные ресурсы и валютно-​финансовые санкции.



Очень важно понимать, что инициатива на основных фронтах мировой гибридной войны – информационно-​когнитивном и валютно-​финансовом – полностью принадлежит противнику и война идет по его заранее спланированному им сценарию. Эти санкции последовали бы в любом случае – если бы мы не начали специальную военную операцию сами, то нас бы к ней вынудили нападением ВСУ на Донбасс в гораздо худших условиях. Но мы оказались в ловушке, устроенной американскими и английскими спецслужбами, которые завалили мировые СМИ потоком организуемых под их руководством украинскими военными массовых убийств украинских граждан, приписываемых российской армии. Таким образом они выигрывают у нас схватку за мировое общественное мнение, а также отобрали более триллиона находящихся в их юрисдикции российских активов. Этого тоже можно было бы избежать, если бы наши денежные власти следовали рекомендациям, обоснованным в указанной выше книге.



Однако, несмотря на поражение на информационно-​когнитивном фронте и большие потери на валютно-​финансовом фронте, на внутреннем фронте Россия существенно укрепилась. Во-​первых, резко ослабло влияние пятой колонны американских агентов влияния, которые не смогли под страхом конфискации зарубежных активов повлиять на Президента России. Хотя компрадорский олигархат в стремлении сохранить вывезенные из России сбережения выпрыгивает из штанов, чтобы доказать лояльность Вашингтону и Лондону, там их рассматривают как отыгранную карту. Многие зарубежные агенты влияния, отравлявшие ежедневно общественное сознание в СМИ, попросту сбежали. Во-​вторых, вследствие введенных санкций автоматически отменилось бюджетное правило, согласно которому нефтегазовые доходы бюджета инвестировались в обязательства стран НАТО. Теперь эти сотни миллиардов рублей поступают в распоряжение правительства и могут тратиться на созидательные цели. В-​третьих, своими санкциями противник фактически прекратил вывоз капитала из России, что создает финансовые возможности для удвоения инвестиций в развитие собственной экономики. В-​четвертых, освобожденный от манипулирования со стороны американских спекулянтов рубль существенно укрепился даже без валютных резервов. А вследствие запрета на проведение операций в долларах и евро становится региональной резервной валютой. В-​пятых, добровольный уход западных компаний с российского рынка открывает немыслимые ранее возможности импортозамещения.



Если грамотно воспользоваться всеми этими положительными для России результатами американской агрессии, то вместо планируемом Вашингтоном падении экономической активности на 10% ВВП в этом году мы можем получить 10% его прироста. Но для этого нужно перестраивать всю систему управления развитием российской экономики на основе принципов нового мирохозяйственного уклада. В том числе денежно-​кредитная политика должна стать частью стратегического планирования, также как и банковская система должна работать на инвестирование в достижение запланированных государством целей социально-​экономического развития.



В угаре антироссийских санкций США сильно подставились, дискредитировав не только доллар и подорвав доверие к основанной на нем мировой валютно-​финансовой системе, но и дав нам возможность неопровержимых доказательств нарушения международной конвенции по запрещению биологического оружия, а также тотальной лживости их информационной политики. Если действительно нельзя весь мир обманывать постоянно, то вскоре руководство США будет разоблачено в нарушениях фундаментальных норм международной безопасности, тотальной лжи своих заявлений и международной позиции и, в конечном счете – в преступлениях против человечества. На это должна быть направлена наша внешняя политика. Кажущаяся монолитность блока НАТО может быть подорвана нашей активной последовательной политикой в этом направлении. Созрели условия и для формирования широкой антивоенной коалиции вокруг указанных выше направлений: международных конвенций по биологической и кибербезопасности.



Иными словами, складываются хорошие возможности для нашего контрнаступления в мировой гибридной войне. На ее основных фронтах противник израсходовал свои основные силы и нанести нам ущерба более не в состоянии. После ареста всех находящихся в его юрисдикции российских активов у нас не остается иного выбора, кроме как создавать свою суверенную валютно-​финансовую систему, способную многократно поднять инвестиционную и инновационную активность в нашей экономике. После фабрикации потоков очевидных фейк-​ньюс о военных преступлениях на Украине достигнут предел, после которого общественное сознание начинает проясняться и постепенно понимать, что эти преступления совершены украинскими военными под руководством американских и британских кураторов. После блокирования внешнеэкономических отношений России с ЕС в последнем усиливаются кризисные экономические процессы, которые вскоре будут дополнены социальными проблемами из-за неизбежной новой волны наплыва голодных беженцев из Африки.



Западный мир сегодня стоит на грани катастрофы, к которой вплотную приблизился из-за самоубийственных для Европы антироссийских санкций и развязанной британскими и американскими спецслужбами войны на Украине. Нам нужно только выстоять. Не прогибаться под санкциями, потому что они не будут прекращены. Не уходить с освобожденных территорий Русского мира на Украине, потому что там живут русские люди, поддержка которых нам очень нужна. Не идти на переговоры с американскими марионетками, потому что наверняка снова обманут. Не вестись на предложения отступить в обмен на размораживание активов, потому что оно противозаконно и нужно оспаривать эти решения. Не возвращать доллары, евро и фунты в нашу экономику, потому что это повлечет возобновление вывоза капитала.



И быстро строить современную систему управления развитием экономики на основе нового мирохозяйственного уклада, которая блестяще себя зарекомендовала в Китае , Индии и в других странах. Создавать с ними коалиции за скорейшее формирование новой мировой валютно-​финансовой и торгово-​экономической системы, независимой от США и их сателлитов. Как это делать - изложено в моих книгах, ссылки на которых приведены на этом канале. Чтобы не искать, снова сошлюсь на книги "Рывок в будущее" и "Управление развитием экономики", где на основе фундаментальной теории долгосрочного развития экономики обосновываются предложения по переходу к политике опережающего развития нашей экономики на основе нового технологического уклада посредством создания институтов нового мирохозяйственного уклада.



Моя теория долгосрочного экономического развития как процесса смены технологических и мирохозяйственных укладов работает. Разработанные на ее основе прогнозы сбываются, а предлагаемые меры приносят ощутимую пользу. Очень хотелось бы, чтобы читатели нашего канала, среди которых наверняка есть молодые специалисты в области управления, взяли ее на вооружение. Источник - zavtra.ru

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