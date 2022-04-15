В Шымкенте задержали блогера за вымогательство у чиновника

06:58 17.04.2022

Подозреваемого задержали с поличным, когда госслужащий отдал часть суммы. Из Toyota Сamry оперативники изъяли 300 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратился госслужащий, который стал жертвой вымогательства, сообщает Otyrar.kz.



Он рассказал, что несколько человек представились популярными блогерами и пригрозили распространить видеоролик с порванным государственным флагом на административном здании, если тот не заплатит полмиллиона тенге.



Полиция зарегистрировала факт по ст.194 УК РК "Вымогательство".



Подозреваемого задержали с поличным, когда госслужащий отдал часть суммы. Из Toyota Сamry оперативники изъяли 300 000 тенге.



С санкции суда подозреваемый арестован. В отношении задержанного проводится досудебное расследование. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.



Данияр Кунафин