Коллекционные монеты с Зеленским выпустили в США

09:01 17.04.2022

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https://www.zakon.kz/6012066-kollektsionnye-monety-s-zelenskim-vypustili-v-ssha.html



100% прибыли от продажи этих монет будет направлено американскому Красному Кресту для оказанию помощи украинскому народу, сообщает Zakon.kz.

Сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу коллекцию монет с изображением лица украинского лидера Владимира Зеленского, сообщается на сайте администрации США.



Монета представлена в серии "Исторические моменты коллекции монет американского президентства".



На монете запечатлено видеообращение Зеленского к Конгрессу США 7 марта.



Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором.

Белый дом

Стоимость монеты составила 100 долларов. Как говорится в заявлении, 100% прибыли от продажи этих монет пойдет американскому Красному Кресту для "гуманитарных усилий по оказанию помощи украинскому народу".



Данияр Кунафин