Китай опять вступил в борьбу с ковидом, - М.Морозов

09:18 17.04.2022 Очагом болезни стал Шанхай, где фиксируют свыше 20 тыс. новых заболевших в день

Михаил Морозов



Китай, который до последнего времени был огромным островом в бескрайнем море распространения ковида, вступил в яростную борьбу с напастью. Судя по всему, несмотря на чрезвычайные меры безопасности, Олимпиада не прошла бесследно. Иностранцам таки удалось завезти достаточную дозу омикрона, отличающегося чрезвычайной заразностью.

Очагом распространения ковида стал Шанхай, гигантский мегаполис на Юго-Востоке Китая с населением свыше 25 млн человек, мировой финансовый, промышленный и технологический центр. Несмотря на все усилия властей в рамках политики "нулевой терпимости" к ковиду, не удалось предотвратить развитие эпидемии. Чрезвычайная плотность населения и его активность способствовали быстрому распространению заболевания.



Ныне в Шанхае временно введен "режим управления закрытого типа". Как сообщает информационное агентство Синьхуа, власти мегаполиса разделили всю городскую территорию на зоны трех категорий "в рамках наращивания усилий для борьбы с эпидемией COVID-19". 7 624 района были классифицированы как зоны "с управлением закрытого типа", 2 460 районов отнесены к категории зон "с ограничительным контролем", и 7 565 районов - к зонам профилактики.



В состав зон "с управлением закрытого типа" вошли микрорайоны, деревни или организации, где в течение последних семи дней были зарегистрированы случаи заражения COVID-19. В этих местах будет осуществляться режим "семидневное закрытое управление плюс семидневный мониторинг состояния здоровья на дому". Проще говоря, 14-дневный карантин.



Зоны с ограничительным контролем - это те места, где за последние семь дней не было зарегистрировано случаев заражения. В этих зонах будет осуществляться "семидневный мониторинг состояния здоровья на дому". То есть гражданам предложено неделю сидеть дома и регулярно сдавать ПЦР-тесты.



Те районы, где в течение последних 14 дней не было зарегистрировано случаев заражения, были отнесены к зонам профилактики. Их жителям разрешено передвигаться внутри района или города со строгими ограничениями. При этом посещение зон закрытого управления и ограничительного контроля строго запрещается.



Как свидетельствуют данные Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, в минувшее воскресенье в Шанхае было зарегистрировано "914 новых случаев локального заражения COVID-19 и 25 173 бессимптомных носителя коронавируса, заразившихся локально". То есть первое число - это болеющие граждане, остальные носители вируса выявлены в результате тестирования и естественно изолированы вместе с районами, где они проживают. В городе проведено уже три всеобщие волны тестирования на ковид, когда все без исключения население сдает тесты на нуклеиновые кислоты коронавируса. А общее количество инфицированных в городе с начала марта превысило 130 тыс.



Для борьбы с заразой в Шанхае построено более 100 временных модульных больниц для лечения пациентов с COVID-19, в которых насчитывается более 160 тыс. койко-мест. Еще восемь стационарных медицинских учреждений перепрофилированы для лечения больных ковидом. Дело в том, что в отличие от остального мира, китайцы считают, что эффективнее и гигиеничнее лечить ковид во временных госпиталях, оснащенных специальной техникой и вентиляцией. Это позволяет не заселять инфекцию в стационарные медицинские учреждения, подвергая риску больных с другими болезнями заразиться внутрибольничной инфекцией.



Процесс выздоровления идет. По состоянию на 9 апреля свыше 11 тысяч жителей Шанхая, в том числе пациенты с COVID-19, бессимптомные носители, а также контактировавшие с ними люди, были выписаны из городских больниц или освобождены от необходимости находиться под медицинским наблюдением. Об этом сообщили журналистам городские власти. Как отметили в городском комитете по делам здравоохранения, эти люди "могут беспрепятственно вернуться домой, где продолжат наблюдение за своим здоровьем". То есть они будут находиться на карантине еще как минимум неделю.



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Жителям Шанхая помогают другие провинции. В соседнюю с Шанхаем провинцию Цзянсу было переведено для лечения или изоляции в госпиталях 5,5 тысячи человек. В Цзянсу подготовлены условия для размещения в общей сложности 30 000 пациентов. Как сообщают власти Цзянсу, "в каждом карантинном пункте находятся специалисты, оказывающие услуги по охране психического здоровья, а бесплатные горячие линии по оказанию психологической помощи работают 24 часа в сутки". Чжэцзян, другая соседняя с Шанхаем провинция, предоставит помещения для приема 30 000 пациентов, переведенных из Шанхая.



Порт Тайцан в городе Сучжоу, расположенный примерно в 50 км от Шанхая с марта реализует специальный план расширения водных грузоперевозок между Сучжоу и Шанхаем. Это помогает компенсировать ограничения автомобильного сообщения и обеспечить мегаполис всем необходимым. За этот период по водному пути между двумя портами было перевезено в общей сложности 59 132 стандартных контейнера, что на 70 процентов больше, чем в обычные периоды.



Однако ковид затронул и другие регионы Китая, в том числе и столицу - Пекин. В субботу один из кварталов Пекина был классифицирован как зона с высоким уровнем риска распространения COVID-19. Это Эрцзефан, который расположен в пекинском районе Чаоян. За последнюю неделю марта и первую неделю апреля здесь было выявлено в общей сложности восемь подтвержденных случаев локального заражения COVID-19. О ужас! Однако другие части столицы в настоящее время относятся к категории "зон с низким уровнем риска заражения COVID-19".



В городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) объявили о приостановке с 11 апреля очных занятий в местных начальных и средних школах. Там 10 апреля было зарегистрировано аж 22 местных случая заражения коронавирусной инфекцией. Посему с 11 апреля ученики начальных и средних школ города переведены на онлайн-обучение. Исключение составят учащиеся третьих классов средней школы старшей ступени, где предусмотрены условия для проживания и введен режим управления закрытого типа. То есть те, кто учится в режиме интерната будут продолжать обучение как обычно. Детские сады в Гуанчжоу приостановили прием новых детей. Кроме того, временно отменены очные занятия во внешкольных учебных заведениях и группах продленного дня. Высшие учебные заведения, как ожидается, также вскоре будут переведены в режим управления закрытого типа. То есть там объявят локдаун и перевод на удаленку.



С 11 апреля выезжающие из Гуанчжоу должны предъявить отрицательный результат теста на нуклеиновые кислоты COVID-19, срок действия которого составляет 48 часов. В 11 районах города была начата кампания по массовому тестированию. К 10 апреля общее число прошедших тестирование граждан составило более 19 млн человек. И тестирование не прекращается. Власти считают это одним из основных методов сдерживания распространения вируса. В настоящее время в выставочном центре Пачжоу города Гуанчжоу идет строительство большой временной больницы для пациентов с COVID-19.

В городе Нанкин (центр провинции Цзянсу в Восточном Китае) строятся четыре временные больницы для приема и лечения пациентов с коронавирусом. Точнее их переоборудуют из спортивных комплексов и выставочных центров. Там будут принимать и лечить пациентов с легким течением COVID-19 и бессимптомных носителей коронавируса.



Несмотря на довольно-таки обширное распространение инфекции китайские власти продолжают придерживаться политики нулевой терпимости к COVID-19. Правда теперь она называется "динамическая нулевая терпимость". В стране верят, что прилагаемые усилия гарантируют успех. Как заявляют в Комитете здравоохранения КНР, "эта политика, полностью соответствующая национальным условиям, базируется на научном подходе и за последние два года доказала свою эффективность, позволив всего за несколько недель сдержать вспышки заболеваемости в таких крупных китайских городах, как Нанкин, Тяньцзинь и Сиань".



А тех чиновников, кто не справляется с проведением этой политики в жизнь, ожидает незавидная участь: партийный выговор или увольнение. Как сообщает информационное агентство Синьхуа, 11 должностных лиц в городе Цзилинь провинции Цзилинь на северо-востоке Китая понесли наказание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по профилактике и борьбе с COVID-19. Этими вопросами занимаются партийные комиссии по проверке дисциплины и надзорные комитеты. Не позавидуешь.



Но главным средством борьбы с коронавирусом вкупе с остальными, власти считают вакцинацию. К 11 апреля 2022 года в континентальной части Китая в общей сложности было введено более 3,3 млрд доз вакцин против COVID-19, сообщили во вторник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.



Автор: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"

16 апр. 22 Источник - svpressa.ru

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