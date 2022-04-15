Бродячих собак отстреливают средь бела дня и на глазах у детей.., - "ВечБишкек"

09:55 17.04.2022

Отстрел собак средь бела дня на глазах у детей. Жители Чолпон-Аты в шоке

Асия Канаева



Минувшие выходные жители Чолпон-Аты будут помнить долго. Средь бела дня на глазах у детей здесь устроили массовый отстрел собак. Об этом vb.kg сообщили читатели.



В редакцию обратились возмущенные чолпонатинцы. В воскресенье в их родном городе состоялся отстрел собак. Люди с ружьями палили в беззащитных тварей днем у всех на глазах, не разбирая, бродячее это животное или домашнее, просто случайно оказавшееся на улице.



- С тем, что численность бездомных животных нужно регулировать, никто не спорит. Но каким варварским образом это делается? Почему руководство города позволяет такое зверство?! – вопрошает местная жительница.



Большинство убитых животных были домашними. Некоторые же бездомные опасности ни для кого не представляли. Дети постоянно кормили их, играли с дружелюбными псами. Но незнакомые взрослые люди пришли и безжалостно их расстреляли.



- Дети были просто в ужасе. Подходили к окровавленным любимцам, плакали. А взрослые стояли неподалеку и ждали, когда они отойдут, чтобы забрать и увезти куда-то убитых собак. Я уже не говорю про то, что пули могли задеть и детей! Как вообще такое возможно в XXI веке?! – возмущается женщина.