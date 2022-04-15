КазРусофоб Умаров включен в совет директоров основных Казмедиахолдингов - "Казинформ" и "Хабар"

11:05 17.04.2022

КазТАГ – Министра информации и общественного развития Аскара Умарова решено включить в составы советов директоров АО "Агентство "Хабар" и "Международное информационное агентство "Казинформ", передает корреспондент КазТАГ.



"Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить избрание министра информации и общественного развития Республики Казахстан Умарова Аскара Куанышевича в составы советов директоров акционерных обществ "Агентство "Хабар" и "Международное информационное агентство "Казинформ", - говорится в постановлении правительства.



Умаров возглавил МИОР в январе, на этом посту он сменил Аиду Балаеву, занимавшую на тот момент пост министра информации и общественного развития с мая 2020 года.



"Прекратить полномочия члена совета директоров акционерного общества "Агентство "Хабар" Балаевой Аиды Галымовны", - сказано в постановлении кабмина.