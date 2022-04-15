Что спасло Польшу от Батыя? - Бертольд Зеевальд

12:19 17.04.2022

Как Силезия спаслась от монголов: "Они – скорее кровожадные чудовища, чем люди"



Немецкий автор обращается к временам монгольского нашествия середины XIII века. Батый тогда не знал поражений, он занял Силезию (сегодня это южная Польша) и мог взять Вену. Что же его остановило? Оставшуюся в тылу у монголов Русь немецкий историк в расчет не берет.



Бертольд Зеевальд



В 1241 году войска монголов двумя клиньями вторглись в Польшу и Венгрию. У Легницы против них выступил герцог Генрих II и потерпел сокрушительное поражение. Но благодаря какому-то чуду захватчики убрались восвояси.



В году 1241 от Рождества Христова разверзлись врата ада. Коротконогие конники на лохматых лошадях появились у восточных границ христианского мира. Казалось, что они явились из преисподней, поэтому и название было такое им дано в Восточной Европе - "татары". Это слово выжившие в тех схватках европейцы трансформировали в "тартары" по ассоциации с греческим словом Τάρταρος (Тартар), обозначавшим ад, "преисподнюю". Почему этот кочевой народ оставил такое впечатление, объясняет летописец: "После их нашествия мы не нашли на стенах опустевших дворцов и храмов ничего, кроме человеческих останков и христианской крови".



Эти "тартары" на самом деле были дальневосточным племенем монголов, к тому времени они покорили обширные просторы Азии от Китая до Ирана, а также юг России. Их печально знаменитый предводитель Тэмуджин, больше известный как Чингисхан, объединил в 1206 году монгольские племена и принялся создавать империю. После его смерти в 1227 году и последовавшей за этим короткой борьбы за власть проект Чингисхана по завоеванию Евразии продолжил его сын Угэдэй. В 1235 году он поручил Бату - еще одному отпрыску рода Чингисхана - окончательно покорить Русь и оттуда распространить монгольское владычество вплоть до дальних пределов Запада.



С гигантским войском, в которое входили даже женщины и дети, в котором пропитание для грозных всадников, передвигавшихся со скоростью современных моторизованных дивизий, давали стада (каждый воин владел несколькими лошадьми) Бату двинулся в путь. Его воины покорили волжских болгар и башкирские земли, а к 1240 году были повержены и княжества когда-то могучей Киевской Руси. Затем Бату разделил свои войска на два клина. С более многочисленным войском Бату решил через Трансильванию вторгнуться в Венгрию. Другой клин во главе с монголом по имени Байдар должен был пройти по Литве и Польше.



Уже один грозный внешний вид монголов был способен сломить любое сопротивление. Но не только в психологии надо искать причины их побед. Их войска отличались исключительной дисциплиной и высокой мобильностью. Во время битвы они с полуслова понимали и выполняли любые тактические хитрости своих командиров. Благодаря этому они умели сами замечать и умело использовать бреши в рядах противника. Лук в их руках был дальнобойным беззвучным оружием, которым они могли пользоваться практически в любых условиях. Устрашающее воздействие производили и пирамиды из голов убитых ими врагов. Чтобы обеспечить свое господство, монголы целенаправленно уничтожали некоторых непокорных представителей знати - так они лишали поверженного противника лучшей части его элиты.



Неблагодарная задача противостоять этому монгольскому войску выпала на долю силезского герцога из династии Пястов - Генриха Второго (ок. 1196 - 1241). Это объяснялось тем, что император Фридрих II и папа Григорий IX ослабили друг друга борьбой за власть. Призыв Папы Римского к крестовому походу против монголов пришел из Ватикана слишком поздно. А Фридрих ограничился тем, что давал советы своему сыну Конраду IV, который с 1237 году в качестве короля управлял делами империи. Ситуацию не изменило и предложение венгерского короля Белы IV, изъявившего готовность признать императора сюзереном, если тот поможет ему войсками.



Генрих II, заслуживший прозвище "Набожный", мог практически рассчитывать только на собственные силы. Но так как его княжество располагало самыми большими ресурсами в Польше, ему все-таки удалось собрать несколько тысяч рыцарей, в том числе несколько тамплиеров и представителей Тевтонского ордена. Пехота состояла из слуг рыцарей и городского ополчения. Летописцы писали о 40 тысячах человек, которые должны были противостоять 100 тысячам монголов. Но это, конечно, было сильным преувеличением.



На Легницком поле к северо-западу от Бреслау (в польском варианте название этого города читается как "Вроцлав") 9 апреля 1241 году войско Генриха Второго выстроилось для битвы под знаком креста. Летописи дают самые противоречивые описания этого события. Судя по всему, Генрих сделал ставку на обычную тактику и попытался атакой своих закованных в броню рыцарей пробить линии обороны противника, что ему при первой атаке, вероятно, и удалось. Но монголы тотчас умело сгруппировались и принялись атаковать с некоторого расстояния, в то время как рыцари доблестно, но нерационально сражались поодиночке. Все они были уничтожены, в некоторых семействах погибли все мужчины, способные носить оружие.



"Они походили на зверей, в них нет ничего человеческого, они - скорее кровожадные чудовища, чем люди", - так один из летописцев обобщил ужасные впечатления переживших битву. Считается, что герцог Генрих в тот момент, когда он поднял меч, был поражен копьем в левый бок. "Умирая, он упал с лошади. С этого мгновенья все было кончено". Победители насадили его голову на копье.



Двумя днями позже та же судьба постигла короля Белу IV и его войско на реке Шайо. Венгрия была занята монголами, дошедшими до предместий Вены. Беззащитная Центральная Европа лежала перед ними. То, что монголы не воспользовались этим шансом взять столицу Священной Римской империи, испуганные современники объясняли промыслом Божьим. Однако менее религиозно мыслящие историки выделяют две вполне материальные причины.



Во-первых, великий хан Угэдэй умер в декабре 1241 года. Весть об этом быстро достигла хана Бату по цепи гонцов. Чтобы заявить о своих претензиях на власть, называвшийся у русских Батыем хан двинулся со своим войском на восток. Хотя он и не смог добиться желаемой власти над всем монгольским миром, он все же сделал южнорусские степи центром своего собственного владения, ставшего известным под названием Золотая Орда.



Второй причиной, побудившей монголов остановить продвижение в Европу, были экологические условия, необходимые для поддержания привычного для монголов образа жизни, а значит, и для дальнейшей экспансии. Огромные стада, состоящие из сотен тысяч лошадей и овец, нуждались в соответственно больших по площади пастбищах, которых в Европе просто не было.



Поражение под Легницей имело тяжелые последствия для Силезии. Княжество, игравшее до той поры ведущую роль в Польше, было разделено между четырьмя сыновьями Генриха. Они принялись заселять свои владения немецкими переселенцами, чтобы восполнить потери населения.