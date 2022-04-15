Либеральные элиты напуганы возможной победой Ле Пен над Макроном

13:37 17.04.2022 "Крайне правые никогда еще не были так близки к победе"



В воскресенье, 24 апреля, во Франции состоится второй тур президентских выборов, в котором сойдутся действующий глава государства Эмманюэль Макрон и его ультраправая соперница Марин Ле Пен. Хотя опросы прогнозируют макроновскую победу, лидер "Национального объединения" сдаваться без боя не собирается. А узкий разрыв между кандидатами и пусть даже призрачная перспектива успеха Ле Пен вызывает нескрываемый ужас либеральных элит на Западе.



Для Марин Ле Пен нынешние выборы – попытка устроить матч-реванш за поражение, которое нанес ей во втором туре голосования в 2017 году выскочивший как черт из табакерки новичок в большой политике в тот момент Макрон. Победитель выиграл ту гонку почти двумя голосами против одного. И хотя кандидаты остаются прежними, схватка 2022 года обещает быть совсем другой, отмечает CNN.



По сравнению с выборами пятилетней давности и Макрон, и Ле Пен увеличили свою общую долю голосов в первом туре в этом году, но опросы, проведенные перед первым туром 10 апреля, показали, что в марте Ле Пен получила всплеск поддержки.



Опубликованный 10 апреля соцопрос Ifop-Fiducial предполагает, что Макрон выиграет во втором туре конкурса всего с 51% против 49% у Ле Пен. Тем не менее, трудно предугадать, какой будет расклад непосредственно в день ​выборов.



Политологи часто говорят, что французы голосуют сердцем в первом туре, а затем голосуют головой во втором – это означает, что они сначала выбирают своего идеального кандидата, а затем выбирают меньшее из двух зол во втором туре, рассказывает CNN. Для переизбранния Макрону, вероятно, потребуется убедить сторонников крайне левого кандидата Жана-Люка Меланшона, занявшего в первом туре третье место с 22 процентами голосов, поддержать его. Сам Меланшон после того, как стало очевидно, что он не проходит в финал, сказал своим сторонникам, что "мы не должны отдавать ни одного голоса мадам Ле Пен", но при этом и не поддержал явно Макрона.



Тем не менее, большинство проигравших кандидатов призвали своих сторонников поддержать Макрона, чтобы помешать ультраправым победить на президентских выборах. И толь праворадикальный кандидат Эрик Земмур призвал свой электорат поддержать Ле Пен.



За президентскими выборами в Пятой Республике пристально наблюдают не только жители Франции, но и многочисленные политики и эксперты за ее пределами. Кто-то – с надеждой, а кто-то с тревогой. "Крайне правые никогда еще не были так близки к победе", - заявила с треском проигравшая кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.



То, что кандидат от ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен вновь оказывается в финале президентско й гонки у многих на Западе вызывает, мягко говоря, серьезную озабоченность. В этом, выражаясь словами из одного из материалов американского канала CNN, видят "новую волну крайнего популизма, подпитываемую экономическим напряжением, враждебностью к иммигрантам и культурной войной, бросающей вызов ключевым демократиям изнутри". Ну, а внешним фактором, само собой, называют Россию (куда уже без нее!), которая "усиливает самое жестокое нападение на либеральный западный порядок за последние десятилетия".



Популярность Марин Ле Пен вписывают в тенденцию, выражающейся в том, что и во Франции, и в США, и в Венгрии, и других странах, похоже, из политики уходит центр, а умеренные уступают позиции радикалам справа и слева на фоне широко распространенного общественного недовольства после двухлетней пандемии COVID-19, когда правительства значительно урезали личные свободы.



Паскаль Лами, руководивший аппаратом бывшего президента Еврокомиссии Жака Делора, предрек, что победа Ле Пен стала бы серьезным потрясением в большем масштабе, "чем Трамп был для Соединенных Штатов или Брекзит для Великобритании", а ее "суверенистская, протекционистская, националистическая" повестка дня "полностью противоречит приверженности Франции европейской интеграции" и включает "предложения, полностью нарушающие договоры, к которым присоединилась Франция".



В этом контексте либеральный канал СNN предрекает Эмманюэлю Макрону - "воплощению технократического элитаризма" - жесткую борьбу "за то, чтобы подавить импульс антииммигрантского, антиисламского и пропутинского крайне правого кандидата Марин Ле Пен".



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Высказывавшиеся ранее госпожой Ле Пен выражения симпатии в адрес российского президента теперь пытаются использовать против нее – даже несмотря на то, что после начала военной операции на Украине кандидатка от "Национального объединения" поспешила выступить с критикой в адрес Кремля.



И тем не менее, в преддверии второго тура, Марин Ле Пен обещает, что – в случае своего избрания – после окончания российско-украинского конфликта она предложит более тесные связи между НАТО и Россией и выведет Францию ​​из-под военного командования возглавляемого США альянса.



"Я призову к осуществлению стратегического сближения между НАТО и Россией", - заявила она на пресс-конференции.



В вину кандидату от ультраправых политические противники ставят то, что в 2014 году партия Ле Пен, которая тогда называлась "Национальный фронт" (а затем была переименована в "Национальное объединение") заняла 9 млн евро в российско-чешском банке для проведения местных избирательных кампаний и до сих пор выплачивает кредит. Ле Пен заявила, что любые разговоры о том, что она предает интересы Франции или что она в долгу перед Путиным, были "неточными и особенно несправедливыми".



Заявляя о своей независимости от какого-либо иностранного государства, Ле Пен концентрирует в ходе президентской гонки внимание на внутренней цене антироссийских санкций для самих французов, на инфляции и стоимости топлива и электроэнергии, на кризисе уровня жизни.



На днях на пресс-конференции Марин Ле Пен сказала: "Я всегда защищала только интересы Франции". И нанесла ответный удар по своему оппоненту, напомнив, что ее подход очень похож на подход Макрона, который установил личные отношения с Путиным и поддерживал с ним диалог, приглашая его в Версальский дворец и в свою летнюю резиденцию на Средиземном море.



Ле Пен сказала, что улучшение связей с Россией не позволит Москве слишком сблизиться с Китаем, отметив при этом, что она повторяет аргумент, выдвинутый Макроном в прошлом.



В свою защиту Ле Пен сказала: "Я бы не поставила наши войска ни под объединенное командование НАТО, ни под будущее европейское командование", добавив, что она откажется от любого "подчинения американскому протекторату".



Ле Пен пообещала, что Франция покинет в случае ее избрания объединенную командную структуру НАТО, выводя войска и вооружение из общего управления.



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Позиционирующий себя проевропейским политиком Эмманюэль Макрон критикует Ле Пен за национализм и дружбу с правыми лидерами. В свою очередь, Ле Пен демонстрирует способность к эволюции своих взглядов – ее взгляды в отношении Европы заметно скорректировались по сравнению с выборами-2017, когда она настаивала на выходе Франции из ЕС и зоны евро. Многие считают, что на выборах 2017 года страх перед экономическими последствиями потенциального выхода Франции из Евросоюза прежде всего среди пожилых избирателей, беспокоящихся о своих сбережениях, способствовал тяжелому поражению Марин Ле Пен во втором туре от проевропейского Эммануэля Макрона.



Кандидат от французских ультраправых не отметает более ЕС, но призывает "отремонтировать общеевропейский дом". Поскольку в том виде, в каком он существует сегодня, как сказала ранее в этом году Ле Пен, Евросоюз служит примером "пренебрежения к народам и доминирования над нациями", "навязчивым и авторитарным" блоком, запертым в "глобалистской идеологии открытых границ", которая "разрушала нашу идентичность".



Европейское видение Ле Пен ныне заключается в создании "союза наций… уважающих народы, историю и национальный суверенитет", члены которого могли бы "отдавать предпочтение своему собственному бизнесу для государственных контрактов" и "восстановить постоянные проверки" на своих границах.



Как бы то ни было, на этот раз ЕС даже не фигурирует среди топовых тем предвыборной программы Ле Пен. Теперь Марин Ле Пен уверяет, что ей нужен не "Фрекзит", а более свободная версия Евросоюза. "Никто не против Европы, - говорит она. – Я не перестану платить взнос Франции в ЕС, я хочу его уменьшить".



Но при этом политик указывает, что "Брекзит" для Великобритании имел большой успех, а французский "правящий политический класс" оказался неправ после того, как предсказал катастрофу для англичан: "Британцы избавились от брюссельской бюрократии, которую они никогда не могли вынести, чтобы перейти к амбициозному проекту глобальной Британии". Но добавила: "Это не наш проект. Мы хотим реформировать ЕС изнутри".



Макрону не остается ничего другого, как заявлять, что предложенные его сопернцией изменения в договорах, демонтаж правил и сокращение бюджетных взносов будут означать, что Франция будет фактически вытеснена из ЕС.



Противники назвали стратегию Ле Пен "Фрекзитом во всем, кроме названия" и заподозрили лидера "Национального объединения" разрушить ЕС изнутри, что представляет, по их утверждениям, "гораздо большую угрозу для статус-кво ЕС, чем Брекзит".



"Она хочет уйти, но не смеет об этом сказать", - сказал Макрон, обвинив свою оппонентку в желании заключить особый союз с правыми популистами в Венгрии и Польше. Ле Пен взяла ссуду в венгерском банке для кампании и сообщила на пресс-конференции, что французские банки отказали ей в ссуде.



Ключом к планам Ле Пен ее противники называют планы по скорейшему референдуму по предложенному закону о "гражданстве, идентичности и иммиграции", который внесет изменения в конституцию, чтобы разрешить "национальный приоритет" для французских граждан в сфере занятости, пособий по социальному обеспечению и государственному жилью. Эту меру в лагере оппонентов Ле Пен называют несовместимой с ценностями Евросоюза и правилами свободного передвижения.



Тот же продвигаемый лепеновским "Национальным объединением" референдум призван установить "примат национального права над европейским правом", чтобы позволить Франции "не только контролировать иммиграцию, но и во всех других областях примирять свои европейские обязательства с сохранением своего национального суверенитета и защитой своих интересов".



Цель Ле Пен состоит в том, чтобы дать Франции возможность извлекать выгоду из Европы "по меню" – выбирая из того, что ей нравится и не нравится в законодательстве ЕС.



"Как только вы утверждаете верховенство национального права, у вас нет европейского права. Марин Ле Пен отказалась от официального выхода, но ее программа несовместима с сохранением членства Франции в ЕС", - негодует Жан-Луи Бурланж, депутат-центрист и председатель комитета по иностранным делам французского парламента.



Ярость политических соперников вызывает и стремление Ле Пен восстановить пограничный контроль (в чем усматривают нарушение правил ЕС и Шенгенской зоны) и в одностороннем порядке сократить взнос Франции в бюджет ЕС. Эксперты-правоведы ЕС отмечают, что даже проведение референдума о примате национального законодательства будет нарушением европейских договоров.



Впрочем, чтобы тревоги противников Марин Ле Пен о будущем Франции и Европы приобрели твердую почву, пугающей либеральные элиты женщине-политику еще надо совершить практически невозможное усилие – и победить Макрона.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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