 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 17.04.2022
14:36  Пока не посадили. Г-н Кайып сбежал с позиции главы кыргызского "Оптима банка" (принадлежит Назарбаевым)
14:35  Москва и Пекин станут стержнем нового мира, - Анна Шафран
14:28  Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Айтаджи Шабданова
14:18  Казахстанец фигурист Михаил Шайдоров впервые в истории выиграл серебро юниорского ЧМ
14:01  В Голландии посадили на 12 лет экс-начальника афганской тюрьмы Пули-Чахри, якобы люто пытал моджахедов
13:55  Талибы схватили и расстреляли начальника охраны узбекского маршала Дустума - Гул Хассана
13:37  Либеральные элиты напуганы возможной победой Ле Пен над Макроном

12:19  Что спасло Польшу от Батыя? - Бертольд Зеевальд
12:13  П.Густерин: Александр Бевин - американский военный писатель, получивший признание в России
12:11  Бессмертый полк сквозь геополитические конфликты, - Акмарал Баталова
11:57  Ввиду аульного качества знаний. Закрыта "Центрально-Казахстанская академия"
11:05  КазРусофоб Умаров включен в совет директоров основных Казмедиахолдингов - "Казинформ" и "Хабар"
09:55  Бродячих собак отстреливают средь бела дня и на глазах у детей.., - "ВечБишкек"
09:38  Генерал Лут Альчекенов возглавил Национальный университета обороны Казахстана; Дархан Ахмедиев - зам. МО
09:18  Китай опять вступил в борьбу с ковидом, - М.Морозов
09:01  Коллекционные монеты с Зеленским выпустили в США
06:58  В Шымкенте задержали блогера за вымогательство у чиновника
00:59  США готовится вырубить интернет в России, - В.Овчинский
00:02  Все, что происходит на Украине – расплата за убийство СССР как общности Галина Иванкина
Суббота, 16.04.2022
21:04  Побеждать и строить новый мирохозяйственный уклад, - Сергей Глазьев
20:51  Украина. Переговоры или военная операция до победного конца? - Л.Савин
20:43  Зачем КырПрезиденту новый президентский дворец? Недешевые понты
19:06  Экс-командующего Погранвойск Казахстана Джуламанова досрочно выпустили из тюрьмы
14:02  В столицу Ливии - Триполи вошло племенное ополчение, но совсем непонятно за какого из премьеров-соперников оно выступает
13:34  Российские банки, за исключением ВТБ, уходят из Казахстана
13:32  Как рассматривать "авантюру с расчетами в рублях"? - "Хуанцю шибао"
09:03  Штрихи к описанию природы украинского режима, - В.Малышев
08:57  Украина "подточила" рейтинг Байдена до исторического минимума, - Р.Абдуллин
08:36  Процесс медленный. Садыр Жапаров о согласовании линии границы с Таджикистаном
07:42  Лео Блаватник и ряд других "форбсят" разрывают отношения с Россией
00:56  Денацификация – сложнейшая из задач преобразования Украины, - А.Дудчак
00:51  Санкции – иранский опыт противостояния, - В.Катасонова
00:46  Как разделят Карагандинскую область (карта)
00:42  Могут ли УкрБеженцы взорвать Европу... и Мексику?
00:34  КазПрез реформирует абсолютно бездельный Казинформхолдинг "Зерде"
00:24  Аркадаг избран членом Совета старейшин стран ОТГ как главный аксакал Туркменистана
00:13  Талибы объявили первые тендеры на разработку своих рудных недр
00:12  Эрдоган хочет остаться в украинской игре, - Ст.Тарасов
00:01  Первым замом Генпрокурора Казахстана назначен Тимур Ташимбаев
Пятница, 15.04.2022
22:03  Песков заявил, что не располагает информацией об аресте своего предшественника в укр-миротворчестве Суркова
20:04  В Нур-Султане отменили даже салют на 9 мая
19:39  Мирзиеев поручил превратить Узбекистан в региональный IT-центр
18:46  Из КазСбербанка разбегаются казахи топ-менеджеры. Ссыкотно, однако...
15:49  УкрРада официально запретила буквы "Z" и "V"
15:28  Игорь Стрелков готов возглавить русское Народное ополчение
15:17  КазГоссекретарь Карин поручил "ответственно" провести 30-летие "Казголодомора"
14:53  Вереница бед: локдаун в Китае станет испытанием для экономики России
14:50  На севере Казахстана люди требуют освободить из СИЗО директора и главного инженера развалившейся ТЭЦ
14:46  Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину не поступал, - КазМО
14:40  Сколько стоит провести той в Казахстане
12:54  "Выглядел как больной слабоумием": Байдена снова высмеяли за чудачества, - Daily Mail
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Талибы схватили и расстреляли начальника охраны узбекского маршала Дустума - Гул Хассана
13:55 17.04.2022

Талибы убили начальника специальной охраны Дустума
15.04.22

Начальник специальной охраны афганского маршала и лидера узбекской диаспоры Афганистана Абдул Рашида Дустума был убит боевиками радикального движения "Талибан" 15 апреля. Об этом сообщает новостное агентство Aamaj News.

Как уточняется, Гул Хассан (Gul Hassan), так звали начальника специальной охраны Дустума, был арестован и застрелен талибами в провинции Саманган.

О других деталях произошедшего не сообщается.

Сами талибы пока никак не прокомментировали информацию об убийстве начальника спецохраны Дустума.

Афганский маршал бежал из Афганистана в Узбекистан 14 августа после того, как талибами был взят город Мазари-Шариф, где дислоцировались формирования, подчинявшиеся Дустуму. В настоящее время Дустум находится в Турции. В то же время в социальных сетях появлялись сообщения о начале партизанской борьбы против талибов на севере Афганистана, которую ведут отряды лояльных лидеру афганских узбеков.

Добавим, что, несмотря на амнистию, объявленную талибами для военнослужащих и чиновников свергнутого правительства, боевики радикального движения продолжают проводить репрессии в их отношении. Бывших солдат, госслужащих и афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками во время их 20-летнего пребывания в Афганистане, похищают, подвергают пыткам и расстреливают.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergana.site
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650192900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года №871
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года №872
- Сенаторы вернули в Мажилис законопроект "о защите детей от кибербуллинга"
- Председатель Мажилиса принял Посла Беларуси
- В Правительстве предложили расширить льготы для отечественных IT-компаний
- Кадровые перестановки
- "Вторая Республика": на площадке "TALQYLAU" обсудили обновление государственной модели
- Задача антироссийского шабаша задушить Россию, а следом Китай – Булат Султанов
- Поправки в закон, распределение бюджета и принятие антикризисных мер - как реализуются поручения Президента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  