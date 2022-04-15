Талибы схватили и расстреляли начальника охраны узбекского маршала Дустума - Гул Хассана

13:55 17.04.2022

Талибы убили начальника специальной охраны Дустума

15.04.22



Начальник специальной охраны афганского маршала и лидера узбекской диаспоры Афганистана Абдул Рашида Дустума был убит боевиками радикального движения "Талибан" 15 апреля. Об этом сообщает новостное агентство Aamaj News.



Как уточняется, Гул Хассан (Gul Hassan), так звали начальника специальной охраны Дустума, был арестован и застрелен талибами в провинции Саманган.



О других деталях произошедшего не сообщается.



Сами талибы пока никак не прокомментировали информацию об убийстве начальника спецохраны Дустума.



Афганский маршал бежал из Афганистана в Узбекистан 14 августа после того, как талибами был взят город Мазари-Шариф, где дислоцировались формирования, подчинявшиеся Дустуму. В настоящее время Дустум находится в Турции. В то же время в социальных сетях появлялись сообщения о начале партизанской борьбы против талибов на севере Афганистана, которую ведут отряды лояльных лидеру афганских узбеков.



Добавим, что, несмотря на амнистию, объявленную талибами для военнослужащих и чиновников свергнутого правительства, боевики радикального движения продолжают проводить репрессии в их отношении. Бывших солдат, госслужащих и афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками во время их 20-летнего пребывания в Афганистане, похищают, подвергают пыткам и расстреливают.