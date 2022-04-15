В Голландии посадили на 12 лет экс-начальника афганской тюрьмы Пули-Чахри, якобы люто пытал моджахедов

14:01 17.04.2022

В Нидерландах к 12 годам заключения приговорили бывшего начальника главной афганской тюрьмы



Бывший начальник афганской тюрьмы Пули-Чархи Абдул-Раззак Ариф приговорен судом в Нидерландах к 12 годам тюремного заключения за военные преступления и пытки заключенных. Приговор вынесен 14 апреля, сообщает Reuters.



Как отмечается, 76-летний Ариф выстраивал свою защиту на утверждении, что его зовут Абдул-Рафиф, и он не тот, за кого его пытаются выдать.



Ариф приехал в Нидерланды в 2001 году, позже получил гражданство этой страны, а в 2019 году был арестован. Суд установил, что подсудимый, выдававший себя за афганского беженца Абдул-Рафифа, с 1983 по 1990 год, когда Афганистаном правила просоветская Народно-демократическая партия, являлся начальником крупнейшей афганской тюрьмы Пули-Чархи, расположенной на восточной окраине Кабула, где противники правящего режима подвергались пыткам и другим издевательствам. Некоторые оппоненты афганских властей были убиты в этой тюрьме.



"Этот судебный процесс касается человека, который, по нашему мнению, совершил ряд военных преступлений в Кабуле. Мы подозреваем, что он как командир и начальник политотдела работал в тюрьме, где заключенных произвольно лишали личной свободы и обращались с ними бесчеловечно", - заявила прокурор Мирьям Блом в ходе процесса над Арифом, который начался в середине февраля нынешнего года.



Представитель нидерландской прокуратуры разъяснила, что полиция королевства начала соответствующее расследование в 2012 году после того, как в интернете появилась информация о том, что бывший начальник Пули-Чархи, возможно, живет в Нидерландах.

Власти Нидерландов опросили 25 свидетелей в разных странах и использовали "бесчисленное количество" материалов из открытых источников. "Мы убеждены, что нашли нужного человека", - добавила прокурор.



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Судебное разбирательство в Нидерландах стало возможным благодаря правовому принципу "универсальной юрисдикции", который позволяет странам судить людей за преступления исключительной тяжести, включая военные преступления, даже если они были совершены в другом государстве. Ранее Нидерланды осудили трех высокопоставленных чиновников военной разведывательной службы ХАД за военные преступления, совершенные в 1980-х в Афганистане.



Отметим, что в период правления проамериканского правительства в Афганистане с 2001 по 2021 год Пули-Чархи также использовалась властями в качестве тюрьмы. Там содержались, в частности, боевики и подозреваемые в причастности к радикальному движению "Талибан"*. Неоднократно происходили бунты заключенных. После захвата власти в Кабуле в августе прошлого года талибы продолжают использовать Пули-Чархи как тюрьму.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).