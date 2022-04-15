Казахстанец фигурист Михаил Шайдоров впервые в истории выиграл серебро юниорского ЧМ

14:18 17.04.2022

Урманов отметил хорошую организацию юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

Подопечный тренера Михаил Шайдоров из Казахстана стал вторым на турнире



МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров проходит в Эстонии при очень хорошей организации. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер Алексей Урманов.



"На самом деле, эстонцы - большие молодцы, страна в этом году взяла на себя проведение трех огромных турниров - чемпионата Европы, турнира четырех континентов и юниорского чемпионата мира, я бы сказал, они шикарно все проводят, очень хорошая организация, - сказал Урманов. - Да, соглашусь, нет российских спортсменов по определенным причинам, но в то же время все проходит очень даже неплохо. Вчера меня поздравил Алексей Николаевич Мишин (тренер Урманова - прим. ТАСС), поздравил с нашим неплохим выступлением, я так рад этому обстоятельству, было очень приятно".



Подопечный Урманова Михаил Шайдоров из Казахстана стал вторым на первенстве мира среди юниоров, набрав по сумме двух программ 234,31 балла, выиграл соревнования Илья Малинин из США (276,11), бронзу завоевал японец Тацуя Цубои (233,82). Медаль Шайдорова стала первой для спортсменов из Казахстана в истории юниорских чемпионатов мира.



Первенство мира среди юниоров проходит в Таллине с 13 по 17 апреля. 1 марта Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.