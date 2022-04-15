Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Айтаджи Шабданова

14:28 17.04.2022

"Культура" (АКИpress) - В возрасте 75 лет скончалась народная артистка Кыргызстана, актриса Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура Айтаджи Шабданова. Об этом 17 апреля сообщает Минкультуры.



Биография:



Айтаджи Шабданова родилась 16 июня 1946 года в Араванском районе Ошской области. В 1980 году окончила Ташкентский театральный институт имени Островского, факультет музыкальной драмы.



Айтаджи Шабданова в 14 лет начала выступать в Ошском государственном академическом узбекском музыкально-драматическом театре имени С.М. Кирова (ныне театр имени Бабура).



Она посвятила свою жизнь развитию кыргызской и узбекской культуры и театрального искусства, проработала в театре до последнего дня своей жизни.



На сцене театра им.Бабура она выступала в образах Курманжан датки (С. Раев. "Слезы королевы"), Биби Ханум (Дж. Садыков "Бабур"), Толгонай (Ч. Айтматов "Млечный путь"), Адалат ( С. Абдулла "Правосудие").



В 1975 году она была удостоена звания заслуженной артистки Кыргызстана, в 1980 году - народной артистки Кыргызстана, в 1999 году - ордена Славы.