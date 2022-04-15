 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 17.04.2022
14:36  Пока не посадили. Г-н Кайып сбежал с позиции главы кыргызского "Оптима банка" (принадлежит Назарбаевым)
14:35  Москва и Пекин станут стержнем нового мира, - Анна Шафран
14:28  Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Айтаджи Шабданова
14:18  Казахстанец фигурист Михаил Шайдоров впервые в истории выиграл серебро юниорского ЧМ
14:01  В Голландии посадили на 12 лет экс-начальника афганской тюрьмы Пули-Чахри, якобы люто пытал моджахедов
13:55  Талибы схватили и расстреляли начальника охраны узбекского маршала Дустума - Гул Хассана
13:37  Либеральные элиты напуганы возможной победой Ле Пен над Макроном

12:19  Что спасло Польшу от Батыя? - Бертольд Зеевальд
12:13  П.Густерин: Александр Бевин - американский военный писатель, получивший признание в России
12:11  Бессмертый полк сквозь геополитические конфликты, - Акмарал Баталова
11:57  Ввиду аульного качества знаний. Закрыта "Центрально-Казахстанская академия"
11:05  КазРусофоб Умаров включен в совет директоров основных Казмедиахолдингов - "Казинформ" и "Хабар"
09:55  Бродячих собак отстреливают средь бела дня и на глазах у детей.., - "ВечБишкек"
09:38  Генерал Лут Альчекенов возглавил Национальный университета обороны Казахстана; Дархан Ахмедиев - зам. МО
09:18  Китай опять вступил в борьбу с ковидом, - М.Морозов
09:01  Коллекционные монеты с Зеленским выпустили в США
06:58  В Шымкенте задержали блогера за вымогательство у чиновника
00:59  США готовится вырубить интернет в России, - В.Овчинский
00:02  Все, что происходит на Украине – расплата за убийство СССР как общности Галина Иванкина
Суббота, 16.04.2022
21:04  Побеждать и строить новый мирохозяйственный уклад, - Сергей Глазьев
20:51  Украина. Переговоры или военная операция до победного конца? - Л.Савин
20:43  Зачем КырПрезиденту новый президентский дворец? Недешевые понты
19:06  Экс-командующего Погранвойск Казахстана Джуламанова досрочно выпустили из тюрьмы
14:02  В столицу Ливии - Триполи вошло племенное ополчение, но совсем непонятно за какого из премьеров-соперников оно выступает
13:34  Российские банки, за исключением ВТБ, уходят из Казахстана
13:32  Как рассматривать "авантюру с расчетами в рублях"? - "Хуанцю шибао"
09:03  Штрихи к описанию природы украинского режима, - В.Малышев
08:57  Украина "подточила" рейтинг Байдена до исторического минимума, - Р.Абдуллин
08:36  Процесс медленный. Садыр Жапаров о согласовании линии границы с Таджикистаном
07:42  Лео Блаватник и ряд других "форбсят" разрывают отношения с Россией
00:56  Денацификация – сложнейшая из задач преобразования Украины, - А.Дудчак
00:51  Санкции – иранский опыт противостояния, - В.Катасонова
00:46  Как разделят Карагандинскую область (карта)
00:42  Могут ли УкрБеженцы взорвать Европу... и Мексику?
00:34  КазПрез реформирует абсолютно бездельный Казинформхолдинг "Зерде"
00:24  Аркадаг избран членом Совета старейшин стран ОТГ как главный аксакал Туркменистана
00:13  Талибы объявили первые тендеры на разработку своих рудных недр
00:12  Эрдоган хочет остаться в украинской игре, - Ст.Тарасов
00:01  Первым замом Генпрокурора Казахстана назначен Тимур Ташимбаев
Пятница, 15.04.2022
22:03  Песков заявил, что не располагает информацией об аресте своего предшественника в укр-миротворчестве Суркова
20:04  В Нур-Султане отменили даже салют на 9 мая
19:39  Мирзиеев поручил превратить Узбекистан в региональный IT-центр
18:46  Из КазСбербанка разбегаются казахи топ-менеджеры. Ссыкотно, однако...
15:49  УкрРада официально запретила буквы "Z" и "V"
15:28  Игорь Стрелков готов возглавить русское Народное ополчение
15:17  КазГоссекретарь Карин поручил "ответственно" провести 30-летие "Казголодомора"
14:53  Вереница бед: локдаун в Китае станет испытанием для экономики России
14:50  На севере Казахстана люди требуют освободить из СИЗО директора и главного инженера развалившейся ТЭЦ
14:46  Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину не поступал, - КазМО
14:40  Сколько стоит провести той в Казахстане
12:54  "Выглядел как больной слабоумием": Байдена снова высмеяли за чудачества, - Daily Mail
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Москва и Пекин станут стержнем нового мира, - Анна Шафран
14:35 17.04.2022

Ось Москва - Пекин станет стержневой

Анна Шафран
Телерадиоведущая

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США намеренно обостряют конфликт на Украине для сдерживания Китая и России. По мнению китайского дипломата, "действия США и НАТО довели уровень трений между РФ и Украиной до критической точки. Американская сторона не стала принимать конкретные меры для снижения эскалации, а наоборот, подливает масла в огонь и обостряет конфликт, заставляя другие страны выбрать сторону. США также постоянно распространяют дезинформацию для того, чтобы очернить Китай и извратить его ответственную позицию по содействию мирным переговорам. Они пытаются переложить ответственность, проводят провокации и пытаются извлечь выгоду, найти пространство для маневра и одновременно сдерживать как Россию, так и Китай".

В связи с вышесказанным вспоминается давняя лицемерная британская поговорка о том, что джентльмен к западу от Суэца не отвечает за действия джентльмена к востоку от Суэца. Вот только в данном случае Суэцем является граница Украины и стран НАТО. К западу от границы - люди. Они ходят на формально антивоенные, а по сути антироссийские митинги и голосуют за политиков, которые призывают к войне до последнего украинца и поставляют Киеву все более и более мощные вооружения. Все отлично понимают, что победить Россию Украина не сможет даже самым ультрасовременным оружием, но какая кому разница. Ведь к востоку от границы - украинцы. Их Западу не жалко вообще. Пусть мужчины воюют, а женщины и дети страдают. Фото и видео страданий можно потом продать и снова обвинить во всем Россию.

Показательно, что честно ведет себя разве что только Польша. Русофобии поляков не один век, а вот свою украинофобию они сумели временно пригасить, так что теперь и принимают беженцев, и поставляют Киеву оружие. А вот британцы и американцы ведут себя как обычно. Разжигать и поддерживать пламя войны они готовы всегда и везде. Помогать тем, кто пострадал от этого пламени, - нет, пусть этим занимаются другие. Очень удобно, когда между тобой и театром боевых действий - надежная водная преграда.

Вспоминается левацкий британский фантастический телесериал "Годы" 2019 года, описывающий ближайшее будущее, в котором большинство положительных героев - геи, трансгендеры, транслюди и прочие меньшинства, а главные отрицательные персонажи, что удивительно, - не русские и не китайцы, а фашистское правительство Британии (премьер-министр, хоть и женщина, явно списана с главного аллергена леваков - Дональда Трампа). Но вооруженный конфликт на Украине с участием России авторы сериала предсказали, причем не ошиблись с датой - 2022 год. И это опять вызывает вопрос, насколько культура и искусство отражают будущее, а насколько - формируют его. Так вот, в этом сериале Британия снова отгородилась Ла-Маншем от проблем Европы и украинские беженцы на резиновых лодках пытаются переплыть пролив и, разумеется, регулярно погибают. США в этом фильме, к слову, тоже не вмешиваются в дела Европы, и полагаю, что уже через пару лет, после очередных выборов президента этой страны, у нас будет возможность проверить правдивость этого прогноза.

США и их сателлиты нагнетают ситуацию, а что делает Китай для содействия миру? Китай в первую очередь отказывается быть стороной конфликта. Конечно, многим у нас в России хочется, чтобы Пекин однозначно высказался в поддержку нашей позиции по Украине, но неужели нам мало того, что мы сами отлично понимаем суть происходящего? И у нас нет ни малейших сомнений в том, что наши с Китаем позиции по отношению к США, к их политике доминирования, к агрессивным устремлениям НАТО, к вмешательству во внутренние дела других стран и ко многим другим принципиальнейшим вопросам международной политики полностью совпадают.

А Украина - это наша беда, наш крест, наша боль, и нам и только нам следует разбираться и решать эту проблему раз и навсегда. Помощь Китая, да и и любой другой страны мира нам тут не требуется.

Созданная Вашингтоном система мироустройства неустойчива, потому что опирается только на одну опору - сами США. События последних дней в очередной раз показали, что мнение Европы для американцев вообще не имеет никакого значения. После успешного завершения спецоперации на Украине у России будет возможность обсудить со всеми заинтересованными в более справедливом миропорядке странами контуры новой реальности. И нет сомнений в том, что ось Москва - Пекин станет в этом новом миропорядке стержневой.

Источник - RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650195300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года №871
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года №872
- Сенаторы вернули в Мажилис законопроект "о защите детей от кибербуллинга"
- Председатель Мажилиса принял Посла Беларуси
- В Правительстве предложили расширить льготы для отечественных IT-компаний
- Кадровые перестановки
- "Вторая Республика": на площадке "TALQYLAU" обсудили обновление государственной модели
- Задача антироссийского шабаша задушить Россию, а следом Китай – Булат Султанов
- Поправки в закон, распределение бюджета и принятие антикризисных мер - как реализуются поручения Президента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  