Москва и Пекин станут стержнем нового мира, - Анна Шафран

14:35 17.04.2022

Ось Москва - Пекин станет стержневой



Анна Шафран

Телерадиоведущая



Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США намеренно обостряют конфликт на Украине для сдерживания Китая и России. По мнению китайского дипломата, "действия США и НАТО довели уровень трений между РФ и Украиной до критической точки. Американская сторона не стала принимать конкретные меры для снижения эскалации, а наоборот, подливает масла в огонь и обостряет конфликт, заставляя другие страны выбрать сторону. США также постоянно распространяют дезинформацию для того, чтобы очернить Китай и извратить его ответственную позицию по содействию мирным переговорам. Они пытаются переложить ответственность, проводят провокации и пытаются извлечь выгоду, найти пространство для маневра и одновременно сдерживать как Россию, так и Китай".



В связи с вышесказанным вспоминается давняя лицемерная британская поговорка о том, что джентльмен к западу от Суэца не отвечает за действия джентльмена к востоку от Суэца. Вот только в данном случае Суэцем является граница Украины и стран НАТО. К западу от границы - люди. Они ходят на формально антивоенные, а по сути антироссийские митинги и голосуют за политиков, которые призывают к войне до последнего украинца и поставляют Киеву все более и более мощные вооружения. Все отлично понимают, что победить Россию Украина не сможет даже самым ультрасовременным оружием, но какая кому разница. Ведь к востоку от границы - украинцы. Их Западу не жалко вообще. Пусть мужчины воюют, а женщины и дети страдают. Фото и видео страданий можно потом продать и снова обвинить во всем Россию.



Показательно, что честно ведет себя разве что только Польша. Русофобии поляков не один век, а вот свою украинофобию они сумели временно пригасить, так что теперь и принимают беженцев, и поставляют Киеву оружие. А вот британцы и американцы ведут себя как обычно. Разжигать и поддерживать пламя войны они готовы всегда и везде. Помогать тем, кто пострадал от этого пламени, - нет, пусть этим занимаются другие. Очень удобно, когда между тобой и театром боевых действий - надежная водная преграда.



Вспоминается левацкий британский фантастический телесериал "Годы" 2019 года, описывающий ближайшее будущее, в котором большинство положительных героев - геи, трансгендеры, транслюди и прочие меньшинства, а главные отрицательные персонажи, что удивительно, - не русские и не китайцы, а фашистское правительство Британии (премьер-министр, хоть и женщина, явно списана с главного аллергена леваков - Дональда Трампа). Но вооруженный конфликт на Украине с участием России авторы сериала предсказали, причем не ошиблись с датой - 2022 год. И это опять вызывает вопрос, насколько культура и искусство отражают будущее, а насколько - формируют его. Так вот, в этом сериале Британия снова отгородилась Ла-Маншем от проблем Европы и украинские беженцы на резиновых лодках пытаются переплыть пролив и, разумеется, регулярно погибают. США в этом фильме, к слову, тоже не вмешиваются в дела Европы, и полагаю, что уже через пару лет, после очередных выборов президента этой страны, у нас будет возможность проверить правдивость этого прогноза.



США и их сателлиты нагнетают ситуацию, а что делает Китай для содействия миру? Китай в первую очередь отказывается быть стороной конфликта. Конечно, многим у нас в России хочется, чтобы Пекин однозначно высказался в поддержку нашей позиции по Украине, но неужели нам мало того, что мы сами отлично понимаем суть происходящего? И у нас нет ни малейших сомнений в том, что наши с Китаем позиции по отношению к США, к их политике доминирования, к агрессивным устремлениям НАТО, к вмешательству во внутренние дела других стран и ко многим другим принципиальнейшим вопросам международной политики полностью совпадают.



А Украина - это наша беда, наш крест, наша боль, и нам и только нам следует разбираться и решать эту проблему раз и навсегда. Помощь Китая, да и и любой другой страны мира нам тут не требуется.



Созданная Вашингтоном система мироустройства неустойчива, потому что опирается только на одну опору - сами США. События последних дней в очередной раз показали, что мнение Европы для американцев вообще не имеет никакого значения. После успешного завершения спецоперации на Украине у России будет возможность обсудить со всеми заинтересованными в более справедливом миропорядке странами контуры новой реальности. И нет сомнений в том, что ось Москва - Пекин станет в этом новом миропорядке стержневой.