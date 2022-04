Пока не посадили. Г-н Кайып сбежал с позиции главы кыргызского "Оптима банка" (принадлежит Назарбаевым)

14:36 17.04.2022

Кайып Айбек Төребекулы освобожден от должности председателя совета директоров ОАО "Оптима Банк"



Предыстория: Жалобы на "Оптима банк" в НБКР поступали, их рассматривают, - официальный представитель

Tazabek - Кайып Айбек Төребекулы освобожден от должности председателя совета директоров ОАО "Оптима Банк".



Клиенты мультивалютных карт "Оптима банка" жалуются, что их счета "уходят в минус" уже после обналичивания



Такую информацию сообщает Кыргызская фондовая биржа.



"Оптима банк" через Jusan Bank принадлежит "Назарбаев Университету", а "Халык Банк" через инвестгруппу - зятю и дочери Назарбаева



Стало известно, что решение было принято с 11 апреля 2022 года согласно поданному заявлению.



Также Айдосов Нурдаулет Галымович был избран в качестве члена совета директоров ОАО "Оптима Банк".



1. "Оптима банк" через Jusan Bank принадлежит "Назарбаев Университету", а "Халык Банк" через инвестгруппу - зятю и дочери Назарбаева.



2. Клиенты мультивалютных карт "Оптима банка" жалуются, что их счета "уходят в минус" уже после обналичивания



---------------



КАЙЫП Айбек Торебекулы

/ /

[.. - ..]

имеет степень бакалавра экономики британского университета Дюрхэм (Durham University), а также степень магистра в области финансов и бухгалтерского учета Лондонской школы экономики (London School of Economics and Political Science).



Работает в финансовой системе с 2010 года, начал карьеру в банке HSBC в должности аналитика сектора ресурсов и энергетики. Также работал ведущим менеджером в Сбербанке России. С 2016 года занимал руководящие должности в инвестиционных и финансовых компаниях. В 2018 году избран председателем правления инвестиционной компании First Heartland Capital, а в 2019 году – заместителем председателя правления Jýsan Bank.



пред. правления АО "First Heartland Jýsan Bank" (Jýsan Bank) (с 11.2019 - 15.03.2022)

+ пред. совета директоров "Оптима банк", Бишкек (? - 11.04.2022)

/банк принадлежит "Назарбаев Университету"