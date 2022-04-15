Рахмон открыл в Пенджикенте памятник И.Сомони и 9-этажный ТЦ "Убайдулло"

15:25 17.04.2022

Что открыл президент в Пенджикенте и о чем говорил во время выступления?



Нигина Аслонова, Asia-Plus



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего рабочего визита в Согдийскую область в Пенджикенте принял участие в открытии ряда объектов и торжествах по случаю Навруза, сообщает пресс-служба главы государства.



В частности, президент принял участие в открытии дошкольного учреждения "Маърифатпарвар", который построил предприниматель Муаззамхон Ансори. В этом учреждении учебой и воспитанием будут охвачены 400 детей. Обучение осуществляется на таджикском, русском и английском языках.



Затем с участием Эмомали Рахмона сдали в эксплуатацию стоматологический центр, мебельную фабрику "Рахш" и швейный цех.







Далее торжественно была открыта площадь Государственного флага и герба, а также памятник Исмоили Сомони.



Затем было открыто новое здание школы №47, которая рассчитана на 806 учащихся в две смены. Школа построена местным предпринимателем на сумму более 9,2 млн. сомони.



Также в Пенджикенте с участием президента был дан старт началу работы цента торговли и обслуживания "Убайдулло". На верхних этажах 9-этажного здания расположены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. На первом этаже объекта находятся швейный цех, магазин школьной формы и изделий народных ремесленников.



Далее состоялась церемония открытия дворца "Пахлавони Сугди" на улице Лоика Шерали. Он построен за счет средств бюджета Согдийской области. Площадь дворца составляет 960 квадратных метров, а спортивный зал рассчитан на 300 посадочных мест.



По итогу дня президент принял участие в праздничных торжествах, посвященных празднику Наврузу, которые прошли на центральном стадионе города Пенджикента.



Выступая здесь, Эмомали Рахмон отметил, что в рамках Программы социально-экономического развития города Пенджикента на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 118 проектов на сумму 1 млрд 860 млн сомони. В настоящее время в городе реализуются 8 инвестиционных проектов.



"Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к славному народу Таджикистана, призываю всех в чрезвычайно сложных условиях сегодняшнего мира работать сплоченно, добросовестно и преданно, максимально эффективно и рационально использовать все возможности, которые природа создала для нас, то есть воду, плодородную землю и благоприятный климат", - сказал глава государства.



Визит президента в Согдийскую область продолжается. Сегодня он находится в Бустоне.