В Мариуполе опознан труп комбрига укрбригады морской пехоты Баранюка

21:05 17.04.2022

Командир морпехов ВСУ ликвидирован при попытке прорыва в Мариуполе (ВИДЕО)

17.04.2022 - 20:30

Командир морпехов ВСУ ликвидирован при попытке прорыва в Мариуполе (ВИДЕО) | Русская весна

В Мариуполе, при попытке прорыва из окружения, был уничтожен командир 36-й бригады ВСУ и несколько старших офицеров. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.



"В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича г. Мариуполя.



Подразделением специального назначения Донецкой Народной Республики данный прорыв был предотвращен", - сказал он на брифинге.



"В ходе боя уничтожено до 50 военнослужащих из них пять старших офицеров управления бригады, еще 42 сдались в плен.



Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие", - отметил Басурин.