|В Мариуполе опознан труп комбрига укрбригады морской пехоты Баранюка
21:05 17.04.2022
Командир морпехов ВСУ ликвидирован при попытке прорыва в Мариуполе (ВИДЕО)
17.04.2022 - 20:30
Командир морпехов ВСУ ликвидирован при попытке прорыва в Мариуполе (ВИДЕО) | Русская весна
В Мариуполе, при попытке прорыва из окружения, был уничтожен командир 36-й бригады ВСУ и несколько старших офицеров. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
"В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича г. Мариуполя.
Подразделением специального назначения Донецкой Народной Республики данный прорыв был предотвращен", - сказал он на брифинге.
"В ходе боя уничтожено до 50 военнослужащих из них пять старших офицеров управления бригады, еще 42 сдались в плен.
Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие", - отметил Басурин.