Швецию охватили протесты из-за сжигания Корана

21:18 17.04.2022

Виновник волнений и ранее неоднократно оскорблял мусульман



В обычно спокойной Швеции несколько дней не утихают беспорядки, причиной которых стало мини-турне Расмуса Палудана - скандально известного датского адвоката, возглавляющего крайне правую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"). Политическое объединение, не пользующееся особой популярностью, тем не менее регулярно устраивает провокации против проживающих в Европе мусульман. На сей раз поводом для волнений исламского населения стало намерение Палудана сжечь копию Корана, что ему в итоге удалось сделать - уже не впервые.



Сотни человек из числа представителей мусульманской общины еще с 14 апреля начали устраивать протестные демонстрации в шведских городах. Выступления достаточно быстро переросли в стычки с полицией как в шведской столице, Стокгольме, так и в других населенных пунктах. В Линчепинге, в частности, девять полицейских получили травмы, троим из них потребовалась госпитализация. Часть демонстрантов была задержана, однако последующим выступлениям это не помешало. В городе Ландскруна более ста человек фактически возвели баррикады, забрасывая камнями пытавшихся разогнать их полицейских, а также поджигали покрышки, автомобили и мусорные баки. Беспорядки были отмечены и в знаменитом Мальме.



Объединяет все города то, что именно там в ходе своего "ралли" запланировал выступления Расмус Палудан - адвокат и политик из Дании, полтора года назад получивший паспорт Швеции. Анонсируя мини-турне (даже без привязки к какой-то повестке), лидер партии "Жесткий курс", известной своей антисламской позицией, заявил о намерении предать огню Коран. И это уже не первая его подобная провокация.



Так, в 2019-м Палудан сжигал копию священной книги на манифестации (крайне малочисленной, зато - под охраной полиции) в Копенгагене. В том же году в датском городе Виборг его демонстрация вызвала массовые протесты со стороны местных мусульман. Из сотни протестующих тогда трое были арестованы, а одного из участников отправили на полгода в тюрьму, после чего он должен быть депортирован с шестилетним запретом на въезд в Данию. Столь суровое наказание было связано с тем, что молодой сириец камнем якобы угодил Палудану в голову. Тот, впрочем, отделался незначительной травмой и энтузиазма не утратил. Уже в 2020-м он анонсировал очередное сжигание священной книги, но уже в шведском Мальме. Власти Швеции заблаговременно запретили ему въезд в страну на два года. Однако спустя пару месяцев адвокат получил шведское гражданство, процедуру по оформлению которого начал еще до скандала с запретом.



Неоднозначность поведения государственных властей ярко проявилась и сейчас. Так, в частности, зная о явно провокационных намерениях Палудана, полиция не стала отменять демонстрации его партии. Например, из Ландскруна, где обстановка перед приездом членов "Жесткого курса" накалилась, манифестация была лишь перенесена в Мальме. По словам представителя полиции Швеции Ким Хильд, разрешения на проведения партийных акций не были отозваны в связи с принципом соблюдения свободы слова. "Право на демонстрации и высказывания имеет огромное значение, и для того, чтобы его игнорировать, требуется невероятное количество усилий", - цитирует Хильд шведское информационное агентство TT.



В итоге Палудан все-таки сжег копию Корана в Линчепинге, чем лишь накалил и без того "горячую" ситуацию. В городе Эребру, где изначально планировалось повторное сжигание книги, в ходе столкновений с протестующими мусульманами пострадали 12 полицейских, а сам лидер "Жесткого курса" вновь получил удар камнем от одного из демонстрантов.



"В Швеции людям разрешено выражать свое мнение, независимо от того, хорошее оно или дурное, это часть нашей демократии. Что бы вы ни думали, вы никогда не должны прибегать к насилию. Мы никогда не примем это, - размыто прокомментировала ТТ происходящее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. - Это именно та бурная реакция, которую он (Палудан) хочет видеть. Сама цель - настроить людей друг против друга".



Перед акцией ультраправого политика в Швеции вспыхнули беспорядки



Полицейские, столкнувшиеся с ожесточенными демонстрантами, для разгона пока обходятся "щадящими" методами вроде использования перцовых балончиков. В то же время представители правоохранительных органов не исключают, что при эскалации понадобятся и другие, более убедительные средства. Ущерб беспорядки нанесли не столько спровоцировавшей их партии, сколько самой полиции и простым шведам, чьи автомобили были подожжены в ходе волнений.



Вероятно, необъяснимо сдержанная позиция шведских властей связана в первую очередь с надеждами на то, что кризис сам по себе рассосется уже в ближайшее время. Даже в родной Дании Палудан, несмотря на популистскую риторику, не может похвастаться настоящей популярностью. На прошедших в 2019 году выборах в датский парламент его "Жесткий курс" набрал менее 2% голосов, уступив 10 партиям из 13 участвовавших в кампании и не получив ни одного депутатского мандата. В условиях такой политической невостребованности Палудан сделал ставку исключительно на эпатаж: он не только сжигал копии Корана, но и демонстративно швырял книги в воздух, оборачивал в куски бекона и т.д., "аргументируя" это борьбой за свободу слова. Однако к росту числа сторонников это не привело, лишь еще больше маргинализируя и без того "токсичное" движение. Шведские СМИ цитируют жителей страны, которые узнали о Палудане (и о том, что он теперь их согражданин) только из апрельских новостей. Да и сам скандальный деятель, похоже, не борется за потенциальный электорат, предпочитая выбирать для своих провокационных акций те районы, где относительно велика мусульманская община.



Конечно, все происходящее сейчас в Швеции не исключает наказания не только для участников погромов, но и Палудана. Однако для привлечения его к ответственности необходима длительная судебная процедура на основании заявления в суд. Арестовать адвоката-провокатора лишь за сжигание копии священной книги нельзя, иначе это было бы сделано сразу же.



К слову, Палудан имеет дурную славу не только в связи со своей антисламской активностью. В августе прошлого года датский таблоид Ekstra Bladet опубликовал результаты собственного журналистского расследования, в ходе которого выяснилось, что адвокат на одной из социальных платформ в Сети обсуждал возможные сексуальные контакты (причем, как отмечала газета, нетривиальные) с мальчиками возраста 13-17 лет. Скандал, впрочем, не получил продолжения из-за отсутствия каких-либо исков. Сам же Палудан не стал отрицать приписываемые ему пикантные предложения в интернете, но заверил, что не был осведомлен о возрасте своих собеседников. По его словам, если бы сознательные попытки совратить несовершеннолетних имели место, то об этом его уведомили бы модераторы платформы. До этого, еще в 2013 году, Палудану был выписан запретительный судебный приказ на пять лет в связи с преследованием им одного из учащихся Копенгагенского университета. Запрет неоднократно был нарушен, но по истечении срока действия предписания дело о "сталкинге" последствий не имело.



Ренат Абдуллин