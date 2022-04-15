 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто и за что спас Чубайса?
22:23 17.04.2022

Чубайсу дали сутки на побег? Новые подробности отъезда бывшего главы "Роснано" из России
Генпрокуратура проверит, куда госкорпорация спустила 280 млрд рублей под руководством "отца приватизации"

Владимир НИКОЛАЕВ
Евгений ОРЛОВ

О причинах своего отъезда Чубайс, обычно словоохотливый в соцсетях, пока упорно молчит

КАК В СТАРОМ АНЕКДОТЕ

Так и хочется перефразировать бородатый одесский анекдот.

- Толя, когда тебя не было, они за тебя плохо говорили!

- Передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже побить!

Примерно в таком ключе, похоже, развивалась ситуация с отъездом Анатолия Чубайса.

Напомним хронологию событий.

23 марта бывший глава "Роснано" был замечен в Турции. Отца российской приватизации сфотографировали у банкомата в Стамбуле. В тот же день стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России по устойчивому развитию. Эту должность он занимал после 3 декабря 2020 года - с того дня, как покинул "Роснано".

15 апреля появилась новость, что нынешний глава "Роснано" Сергей Куликов подал заявление в Генпрокуратуру. И попросил проверить работу госкорпорации с 2010 по 2020 год - то есть за тот период, когда ее возглавлял Чубайс.

17 апреля в сети появилось и само заявление. Первым его опубликовал телеграм-канал "Совет без рынка". И выяснилось, что заявление было подано 24 марта – ровно на следующий день после того, как Чубайс объявился в Стамбуле.

И все встало на свои места. По крайней мере, для сторонников теории феноменального чутья и непотопляемости Анатолия Борисовича. О причинах своего отъезда Чубайс, обычно словоохотливый в соцсетях, пока упорно молчит. Словно босфорской воды в рот набрал. Но Чубайс, конечно, не мог не знать, что его работа в "Роснано" вызывает большие вопросы, в том числе и у нынешнего руководства госкорпорации. Возможно, реформатора кто-то предупредил, что под него копают и заявление вот-вот отправится "куда надо". В итоге Чубайс покинул России как раз за сутки (плюс-минус) до того, как заявление легло на стол генерального прокурора. Все в точности как в анекдоте: когда Чубайса в России уже нет, его можно и "побить"...

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

Интересно, какие же вопросы могут возникнуть у прокурорских к Анатолию Борисовичу? Для этого коротко напомним, чем занимается "Роснано". Задача этой компании - находить на рынке молодые перспективные фирмы, вкладывать в них деньги и помогать им развиваться. Если фирма добивается успеха, то "Роснано" получает прибыль. Если фирма накрывается (а с "молодыми и перспективными" такое случается часто) - деньги вылетают в трубу.

Проблема в том, что "Роснано" - компания государственная. И во все эти проекты она вкладывали именно бюджетные деньги. Или брала на это займы под государственные гарантии - то есть отдавать долги нужно было, опять же, из казны.

В этом и состоит главная претензия нынешнего руководства "Роснано" к своим предшественникам: за время работы Чубайса компания спустила около 280 млрд рублей. Получается, десять лет компания с завидным постоянством вкладывала деньги в убыточные проекты. Вот прокуратура и проверит - делалось это по незнанию или с какой-то выгодой.

- В работе любой компании есть риски, - говорит директор Центра исследований структурной политики Высшей школы экономики Юрий Симачев. - А вот дальше надо понимать, где было добросовестное заблуждение и реальные риски, а где - злоумышленные действия. Это самое сложное. На начальной стадии у "Роснано" было несколько провальных проектов, некоторые менеджеры оказались неэффективными... Но надо сказать, что на завершающем этапе инвестиции стали более эффективны. Те компании, в которые инвестировало "Роснано", показывали удачные продажи.

- Что касается отдельных проектов, то что-то было успешным, но практически все они оканчивались пшиком, - говорит зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. - Неконкурентный по цене электросамокат, какие-то планшеты для школ, которые были хуже и дороже тех, что продавались на рынке... У людей возникало ощущение, что "Роснано" была просто символом растаскивания денег.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Сколько заработал Чубайс в "Роснано"

Если компания годами работала в убыток, то ее руководитель уж точно не бедствовал. Открываем официальную отчетность: зарплата председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса с 2010 по 2014 годы равнялась в среднем 20 млн рублей в год. То есть 1,7 млн рублей в месяц. Тех еще рублей, докризисных, когда доллар стоил тридцатку.

При этом Чубайс не жил на одну зарплату: общий доход главы "Роснано" каждый год превышал 200 млн рублей. Банковские вклады, ценные бумаги, торговля землей - крутился, как мог. В итоге за пять лет Чубайс заработал 1 млрд 104 млн рублей, из них зарплата в "Роснано" - 102,2 млн рублей. А убыток "Роснано" за те же годы - 65,2 млрд рублей. Выводы о качестве работы руководителя делайте сами.

Доходы Чубайса после 2014 года засекречены. Однако кое-какие цифры в прессу периодически просачивались. Например, писали, что в 2015 году его зарплата выросла вдвое - до 40-45 млн рублей в год. А в 2017 году, по данным СМИ, зарплата Чубайса подскочила в среднем до 160 млн рублей в год. Если это правда, то за шесть последних лет работы в "Роснано" он получил около 700 млн рублей. А за 10 лет - около 800 млн рублей.

Но одно дело зарплата, а другое - доход. Как сообщают СМИ, в 2015 году Чубайс получил долю от продажи имущества паевого инвестиционного фонда "Перспективные компании", который он основал вместе со своим другом Борисом Минцем (ныне обвинен в растрате 30 млрд рублей и прячется в Лондоне). По данным Forbes, благодаря этой сделке доход Чубайса в 2015 году превысил 1 млрд рублей.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650223380


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