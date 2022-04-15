К чему могут привести стычки на Храмовой горе в Иерусалиме

22:27 17.04.2022

Бьются о приклад: к чему могут привести стычки на Храмовой горе в Иерусалиме

Закончатся ли столкновения израильтян и палестинцев полномасштабной эскалацией с ракетными ударами



Эльнар Байназаров



В Иерусалиме - очередная волна столкновений и свыше 150 пострадавших. 15 апреля после традиционной пятничной молитвы израильская полиция вошла в мечеть Аль-Акса и начала задержания мусульман, которые, по мнению стражей правопорядка, готовили нападения. В последующие два дня стычки в третьей по святости мечети мусульманского мира продолжились. Опрошенные "‎Известиями"‎ эксперты отмечают: ситуация доведена до предела с обеих сторон, однако ни израильское, ни палестинское общество не хотят повторения прошлогодних ракетных атак. Между тем расклад сил может поменяться в любой момент - спусковым крючком может стать как развитие ситуации на Украине, так и заключение иранской ядерной сделки.



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15 апреля совпали религиозные праздники сразу трех мировых религий - вторая пятница Рамадана у мусульман, Песах у иудеев и Пасха у христиан-католиков. Столкновения израильской полиции и палестинцев в этот день начались еще рано утром после первой предрассветной молитвы.



Как сообщил Исламский фонд, управляющий мечетью Аль-Акса, израильские силовики вошли в храм еще до рассвета, когда тысячи верующих собрались в мечети для утренней молитвы, и начали аресты.



Times of Israel со ссылкой на заявление полиции Израиля сообщила, что правоохранители вошли на территорию комплекса уже после окончания намаза, чтобы "‎‎разогнать бунтовщиков", и что некоторые из них забросали камнями Стену Плача. Последняя расположена буквально в 200 м от Аль-Аксы, в нижней части храмового комплекса.



В ходе столкновений, по данным палестинского минздрава, пострадали 158 человек. Свыше 300 были арестованы.



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Стычки повторились спустя два дня - 17 апреля израильская полиция вновь вошла в Аль-Аксу после утренней молитвы и начала задержания. Причиной силовики называют все то же "‎опасное поведение"‎. В ходе воскресных столкновений пострадали 19 палестинцев и еще девять были задержаны полицией.



По данным стражей правопорядка, "сотни молодых палестинцев принесли с собой камни, железные прутья и планировали устроить беспорядки, чтобы помешать немусульманам посещать территорию‎"‎.



Масла в огонь подлили еврейские праворадикалы из группы "‎Возвращение на гору"‎. Накануне Песаха они призвали людей принести на Храмовую гору баранов, чтобы принести их в жертву на Песах. Радикалы даже предлагали денежное вознаграждение всем, кто хотя бы попытается пронести с собой животных, и гарантировали, что оплатят любые штрафы. Шесть участников группировки были арестованы израильской полицией.



Призывы радикалов из "‎Возвращения"‎ были встречены угрозами со стороны ХАМАС, который заявил, что не позволит евреям приносить жертвы на этом месте "любой ценой".



Согласно предписаниям МВД Израиля, евреи могут посещать Храмовую гору только в определенные часы. Им не разрешается приносить с собой религиозные предметы или совершать обряды на горе.



До ракет не дойдет



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Беспорядки и задержания на Храмовой горе стали продолжением трех недель насилия - с 22 марта в Израиле произошло четыре теракта, в которых погибли 15 человек. С палестинской стороны в ходе ответных рейдов израильской полиции с начала Рамадана были убиты 14 человек.



Как заявил "‎Известиям"‎ член секретариата израильской партии "Хадаш" Хатиб Самир, происходящее в Аль-Аксе имеет последствия не только для палестинцев, но и для всего мусульманского мира. Поскольку мечеть - третья по значимости для мусульман после мечетей в Мекке и Медине.



Год назад именно события в Иерусалиме - задержания мусульман в Аль-Аксе, а также суд по выселению палестинцев из квартала Шейх-Джаррах - стали спусковым крючком к ракетным атакам со стороны ХАМАС.



Хотя в этот раз, как передает саудовская газета "‎Аш-Шарк аль-Аусат"‎ со ссылкой на источники, ХАМАС не стремится к эскалации в секторе Газа. Члены движения якобы встретились с группировкой "Исламский джихад", которая хотела начать эскалацию. ХАМАС предупредил их, что политическая ситуация, особенно из-за конфликта на Украине, не подходит для новой конфронтации в прибрежном анклаве, пишет издание.



Официального опровержения со стороны ХАМАС после этой публикации не последовало.



Хатиб Самир также пояснил, что текущее обострение вокруг святыни может привести к распаду правящей коалиции, в которую входит и арабская партия РААМ.



Глава партии Мансур Аббас 15 апреля заявил: "Продолжение насилия в Аль-Аксе - это красная черта для нас, в том числе в контексте стабильности коалиции". Но уже через день уточнил, что его партия хочет остаться в правительстве и продвигать интересы арабов изнутри.



- Ожидать обострения в Палестине или Газе - судя по тому, что я вижу, не следует, не будет ничего. Израиль отправляет палестинцев в тюрьмы, проводит операции в Дженине. С другой стороны, палестинское лидерство не помогает и не поддерживает. Три дня прошло с пятничной молитвы, пока все относительно спокойно, - пояснил политик.



Израильский политолог Зеев Ханин также считает, что в Газе не заинтересованы в конфликте как в таковом, поскольку выигрыша он не принесет.



- В их интересах - чтобы вспыхнул Западный берег, и только потом присоединиться. Но пока не получается: основная масса арабов не заинтересована в масштабных бунтах. Есть группы, которые пытаются разжечь ситуацию, есть спящие ячейки, но масштабных выступлений не ожидается, - заявил эксперт "‎Известиям"‎.



Он также исключил влияние текущего обострения на коалиционное правительство в Израиле, поскольку у оппозиции во главе с Биньямином Нетаньяху все равно не набирается больше 61 голоса, чтобы возглавить правительство.



Между тем сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян заявил "‎Известиям"‎, что обострения можно ожидать по любому поводу, учитывая тенденцию к размораживаю существующих конфликтов.



- Конец Рамадана в этом смысле уже постепенно становится периодом эскалации напряженности. Если волна терактов продолжится, то вероятность конфронтации будет расти. Однако сегодня имеется целый ряд факторов, развитие которых сложно спрогнозировать, например, развязка на Украине, заключение сделки с Ираном, - отметил эксперт.



Как написала в своем Telegram-канале "‎Восточный синдром"‎ арабист, экс-депутат кнессета Ксения Светлова, "продолжается политика сдержанности‎"‎: Израиль оставляет достаточно свободный доступ к Аль-Аксе на время Рамадана, а палестинские рабочие могут продолжать работать в Израиле. С другой стороны, иудеи также смогут совершить восхождение на Храмовую гору. "‎Хрупкое равновесие пока что сохраняется‎", - считает политик.