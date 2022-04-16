Управление железной дороги Хайратон - Мазари-Шариф будет передано от Узбекистана Афганистану

00:02 18.04.2022

16.04.22



Железная дорога Хайратон - Мазари-Шариф, которая в настоящее время управляется госкомпанией "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги"), будет постепенно передана Управлению железных дорог Афганистана (УЖДА). Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителей УЖДА.



"Мы направили им [узбекистанской стороне] заявление о том, что после 10 мая правительство Афганистана возьмет на себя сбор доходов с железной дороги [из Хайратона в Мазари-Шариф]", - сказал глава афганского железнодорожного ведомства Бахт-Рахман Шарафат.



По словам афганских чиновников, Афганистан платит "Узбекистон темир йуллари" $18 млн в год за управление железной дорогой из Хайратона в Мазари-Шариф.



Эта железная дорога является одним из основных транзитных путей для афганских товаров. Власти Афганистана получают от $2,5 до $4 млн в месяц от транзита по ней.



Как утверждают в Палате торговли и инвестиций Афганистана, большая часть получаемого дохода в итоге выплачивается Узбекистану за управление железной дорогой. По железной дороге Хайратон -Мазари-Шариф в Афганистан ввозится сжиженный газ, продовольствие и строительные материалы из Китая, России и Центральной Азии.



Ранее "Фергана" сообщала, что УЖДА заявило о намерении взять под свое управление железнодорожные станции на афганской территории, которые на сегодня управляются иностранными компаниями. В ведомстве считают, что договоры об управлении железнодорожными станциями, которые подписывали с иностранцами представители свергнутого в августе прошлого года афганского правительства, были оформлены без учета национальных интересов Афганистана.



На афганской территории в настоящее время действуют четыре приграничных участка железных дорог:



👉 от узбекистанского Термеза через пограничный переход "Хайратон" идет 75-километровая железная дорога до города Мазари-Шариф;



👉 в декабре 2020 года официально было открыто железнодорожное сообщение по маршруту Хаф (Иран) - Герат (Афганистан), протяженность пути около 150 км;



два железнодорожных участка проложены между Туркменией и Афганистаном: 👉 10-километровый путь от Серхетабада (бывшая Кушка) до Тургунди и 👉 58-километровый путь от Керки до Андхоя.



Все эти железнодорожные участки были построены за счет иностранных спонсоров и иностранными компаниями.