Японский премьер Кисида сколачивает антироссийский фронт в Азии, - А.Кошкин

00:32 18.04.2022 АНАТОЛИЙ КОШКИН | 16.04.2022 |

Кисида сколачивает антироссийский фронт в Азии

Однако русофобия – не тот товар, который легко сбыть азиатам



Газета японских деловых кругов "Нихон кэйдзай симбун" сообщает о намерении премьер-министра Японии Фумио Кисида помочь своему сюзерену Соединенным Штатам склонить страны Восточной и Юго-Восточной Азии к антироссийской политике санкций. Недавно этим безуспешно занимались американцы в Китае и Индии. Кисида же намерен посетить с этой целью страны АСЕАН, приурочив поездку к традиционной в Японии в конце апреля – начале мая каникулярной "золотой неделе".



Первой в программе вояжа японского премьера названа Индонезия, затем идут Таиланд и Вьетнам. "Азиатские страны с осторожностью относятся к санкциям против России, проводящей спецоперацию на Украине. В целом они дистанцируются от наступательных и даже агрессивных действий США и Западной Европы в этом отношении. Япония, со своей стороны, стремится предотвратить раскол между США, Европой и Азией и несколько "смягчить" процесс создания "осадной цепи" вокруг России", – отмечает японская газета. В действительности же Кисида и его кабинет, мстя Москве за провал японских ухищрений по отторжению в пользу Японии русских Курил, такую "осадную цепь" не смягчают, а, наоборот, усиливают. При этом японское правительство стремится создать на Дальнем Востоке чуть ли не "второй фронт" против России, штампуя один за другим "санкционные пакеты" и нагнетая военную обстановку вокруг российских территорий.



По мнению "Нихон кэйдзай симбун", в Индонезии Кисида займется обработкой местных руководителей с тем, чтобы изнать Россию из G20. "Индонезия будет председательствовать на саммите G20 в этом году. В "семерке" существует устойчивое мнение, что Россию из "двадцатки" нужно убрать. Известно, что президент Путин заявил о своем намерении принять участие в ноябрьском саммите G20. В рамках этой большой группы стран есть немало таких, которые близки с Россией. И конечно, главной из таких стран является Китай. Ожидается, что премьер-министр предложит президенту Индонезии Джоко Видодо, который будет председательствовать на саммите, помощь в координации позиции по отношению к участию России. На пресс-конференции 8 апреля в ответ на вопросы журналистов Кисида заявил: "Мы должны обсудить этот вопрос с председательствующей Индонезией и другими странами-членами G20", – пишет японская газета.



А внимание японцев к Таиланду объясняется тем, что эта страна будет в текущем году председательствовать на форуме АТЭС. США, Китай и Россия также будут странами-участницами этого форума. Япония, видимо, попытается осложнить положение Москвы и в этой организации.



"Страны АСЕАН традиционно занимают равноудаленную внешнеполитическую позицию по отношению к США, Китаю и России. Здесь хорошо понимают, что даже если по каким-то причинам у стран региона возникнут напряженности с Китаем и Россией, Соединенные Штаты не обязательно будут их поддерживать. В этом состоят опасения стран АСЕАН по поводу своей безопасности", – разъясняет газета.



Активность США и выполняющей роль их подручного Японии в странах Восточной и Юго-Восточной Азии объясняется пониманием того, что сил одних англосаксов и японцев для решительного ослабления России и устранения ее влияния в мире недостаточно. На сегодня из азиатских государств ввели санкции против России лишь Япония, Тайвань, Южная Корея и Сингапур. Большинство же государств обширного азиатского региона поддерживают традиционные экономические отношения с Россией. Индия, Лаос, Вьетнам и другие страны АТР воздержались при голосовании по осуждающей Россию резолюции ГА ООН в марте сего года.



"Нихон кэйдзай симбун" считает, что Япония занимает уникальное положение как единственная страна-член G7 в Азии. И напоминает, что Зеленский поблагодарил Японию в онлайн-выступлении в японском парламенте, сказав: "Япония первой в Азии оказала давление на Россию, чтобы восстановить мир". Однако активность Вашингтона и Токио по сколачиванию антироссийского "единого фронта" далеко не всем по душе в Азии. Газета пишет: "В правительстве Японии есть данные о том, что страны Азии недовольны обращенными к ним просьбами США и Европы участвовать в односторонних санкциях против России". Тем не менее, Кисида будет убеждать лидеров АТР присоединиться к антироссийским санкциям.



Японский премьер не впервые выполняет подобную миссию. 19-21 марта он посетил с этой целью Индию и Камбоджу, доложив затем членам "семерки" об итогах поездки. И на этот раз изучается возможность после посещения стран АТР вылета Кисиды в Европу, в первую очередь в Лондон, где выработка политики в отношении России будет продолжена. Видимо, с этой целью может состояться и поездка в Азию Байдена.



Однако японцы в целом неодобрительно встретили весть о том, что их премьер займется не разрешением накопившихся внутренних проблем, а поедет обрабатывать лидеров азиатских стран в духе враждебности к России. Они пишут в комментариях:



mna



И ЕС, и АСЕАН в действительности отрицательно относятся к пропаганде США в поддержку Украины. И даже если внешне они демонстрируют известную лояльность к санкциям против России, на самом деле продолжают "под поверхностью воды" скрытое экономическое сотрудничество с Москвой.



Что собирается делать администрация Кисиды? Пока ее действия кажутся слепым следованием в фарватере Соединенных Штатов. Но ведь для преодоления двойного удара в виде роста цен на энергоносители и на многие продукты питания необходимы срочные меры по действенной поддержке малоимущих. Если правительство будет манкировать принятием этих мер, могут произойти социальные волнения, и правительство будет отправлено в отставку. Однако, судя по всему, министерство финансов так и не собирается ничего предпринимать для поддержки нынешнего поколения японцев. Что необходимо будет предпринять народу?



g*****



Я думаю, что в АСЕАН на самом деле мало таких стран, которые, подобно Японии, явно враждебно настроены по отношению к России. Так что даже если Япония в одностороннем порядке относится к России как к "плохому парню" и нападает на нее, то в АТР это выглядит "пустым звуком".



И если принципиально встать на сторону стран АСЕАН, то объективно для них лучше в среднесрочной и долгосрочной перспективе развивать связи с Китаем, Россией и Индией, которые становятся сильнее Японии.



Население у Японии меньше, чем население России, не так ли? У Японии нет никаких ресурсов. Конечно, было бы нежелательно, чтобы в нас уж совсем не видели партнера.



yuu



Конечно, поехать за границу во время больших весенних праздников – это что-то! Это похоже на поведение наших депутатов. Просто со стороны смотреть на поразивший Японию кризис. Не принимать никаких решений в отношении пандемии, проблем с энергетикой, проблем падения национальной валюты. Я хочу, чтобы премьер Кисида вообще побыстрее оставил свой пост!



rdw



Не позволяйте Японии стать местом чужой прокси-войны, не позволяйте, чтобы она стала полем битвы. Премьер-министр, защитите мир, защитите страну от возможной войны!



eac



А может, нашему премьеру вернуться в министры иностранных дел? У него внешние дела и зарубежные вояжи занимают гораздо больше времени и внимания, чем наши внутренние проблемы – стремительный рост цен на все товары, особенно энергию, резкое падение иены и многое другое. Пусть Кисида остается мининдел. А на пост премьера нам нужно попросить обратно Синдзо Абэ или Таро Асо.



xll



Господин Кисида, ваша спонтанная непоследовательная дипломатия не отвечает национальным интересам. Я хочу, чтобы у страны была осмысленная дипломатия!



tok



Ага, сейчас Кисида поедет раздаривать Официальную помощь развитию (ODA) и зарабатывать себе политические очки на этом!



Mkousuke



Наш премьер собрался в АТР. Так пусть тогда имеет в виду следующее.



Страны, введшие санкции против России: Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур. Страны, тяготеющие к России: Китай, Индия. Воздержались при голосовании по антироссийской резолюции в ООН: Индия, Китай, Лаос, Вьетнам и другие. Большинство стран АТР продолжают поддерживать с Россией нормальные торгово-экономические отношения.



LeilaDjs



Он соображает, куда едет? В Индонезии же ведь в это время главный национальный религиозный праздник "Лебаран" [праздник окончания мусульманского поста, в этом году отмечается 2-4 мая, официальные учреждения страны не работают]. Там с ним никто не будет говорить.



UsuiMario



Прежде, чем лезть в АСЕАН, нам надо разобраться со своими ближайшими партнерами – Южной Кореей и Тайванем, с которыми много проблем. Источник - фонд стратегической культуры

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