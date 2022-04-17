Тайное оружие Кремля, или почему Байден пожал руку пустоте

07:45 18.04.2022 Тайное оружие Кремля, или почему Байден пожал руку пустоте

Ведущий Fox News Шон Хэннити - для США и Украины "Все очень плохо"

Александр Ситников



Во время выступления в Сельскохозяйственной академии Северной Каролины Джо Байден сказал речь об "империи зла - России". Отдельно он остановился на роли североамериканских фермеров в преодолении надвигающегося в мире продовольственного кризиса. Затем президент США повернулся боком к трибуне, кашлянул в кулак и протянул ладонь для рукопожатия… пустоте.



Картина маслом вызвала волну стыда за Америку у одной части янки, и безудержное веселье - у другой. Эксперты сразу же заговорили об обострении деменции у старого лидера Соединенных Штатов из-за постоянных стрессов. Дело в том, что Байден справедливо считается одним из архитекторов глобализации, как нового миропорядка, при котором, по логике "вашингтонского обкома", человечество вообще не должно было сталкиваться с библейским голодом.



Нехватка еды "взрывает" глобализм и резко ухудшает авторитет США. Так что у Байдена и впрямь были причины для помутнения рассудка. Он отдает себе отчет в том, что в голодных странах будут винить янки, а не русских, поскольку гегемон не разрулил ситуацию.



Итак, согласно последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие выросли на 13% в период с февраля по март 2022 года. ФАО информирует, что наиболее сильный рост цен наблюдается в масличных и зерновых культурах, которые подорожали на 23% и 17% соответственно.



По данным Минсельхоза США, в 2021 году Россия и Украина произвели 58% подсолнечного масла в мире, 19% всего овса и ячменя, и 14% всей пшеницы. Причем, большая часть выращивалась для экспорта на мировые рынки, на которые российские и украинские зернотрейдеры поставляли 44% ржи, 30% ячменя и 25% пшеницы.



Однако самый большой месячный рост цен на зерно за всю историю со времен Второй мировой войны отражает не только серьезные проблемы с логистикой из черноморского региона, но и, как считают аналитики американского Минсельхоза, является следствием продовольственного эгоизма Китая и Индии. Последние две страны, которые якобы заранее были уведомлены Россией о предстоящей спецоперации, накопили просто огромные запасы пшеницы и риса.



Отдельно также отметим, что США являются крупным потребителем украинской пшеницы, которая вывозится из агрокомплексов "неньки", принадлежащих американцам и другим западным лендлордам. По данным из Штатов, янки уже "прихватизировали" треть украинского чернозема в ходе объявленных Зеленским распродаж сельхозугодий. Остальные две трети они собирались скупить за два-три года, создав условия для разорения местных селян.



Речь идет об украинской "земельной реформе", проводимой строго в интересах звездно-полосатых "акул капитализма". Напомним, из-за особенностей заокеанских условий сельского производства не пшеница, а кукуруза и соя являются базовой культурой США. Короче, Уолл-стрит рассчитывал сделать из "неньки" пшеничный придаток Америки с тем, чтобы подтвердить американский статус гегемона. Мол, хотите кушать - езжайте в Вашингтон.



Сейчас глобальная ситуация с продуктами питания такова, что каждая страна "работает как пылесос еды", в том числе для создания чрезвычайных запасов. Напомним, что в 2020-2021 годах был сильнейший приступ продовольственной инфляции, вызванный ковидной пандемией. К февралю 2022 года цены были на 38% выше, чем в январе 2020 года, но сейчас они больше еще на 55%, чем до "корона-пришествия".



Сгладить мировой продовольственный кризис США хотят за счет Китая. Правда, получается не очень! Штаты, с одной стороны, направляют оружие на Тайвань и провоцируют того на "суверенитет", с другой - призывают Китай к масштабным пшеничным интервенциям на глобальный рынок.



Согласно публикации в Bloomberg, "Запасы пшеницы Пекина достаточно велики, чтобы восполнить (мировой) дефицит, но готов ли он вмешаться и помочь?" Америка пытается перевести стрелки ответственности с себя, любимых, на Поднебесную. Вопрос только в том, зачем это Китаю? Чрезвычайные запасы еды на то и создаются, чтобы обеспечить собственную национальную безопасность, а не разбрасываться из-за "хотелок" янки.



В Поднебесной запасы пшеницы удвоились в период с 2014 по 2019 год - с 76 миллионов метрических тонн до 150 миллионов тонн, что составляет где-то половину мировых запасов. Этого китайцам хватит на 18 месяцев, если вдруг КНР останется без урожая, то есть до следующего сбора зерна. История, между тем, показывает, что неурядицы могут длиться годами.



Да, между Россией и Украиной разгорелся конфликт, но при чем здесь весь остальной мир, рассуждают в самых разных столицах. О противостоянии между Москвой и Киевом известно было всем с 2014 года. Не секрет и то, что братья-славяне пришли бы к компромиссу, если бы не англосаксонская политика и американский марионеточный режим в Киеве. Значит, именно Штаты несут самую большую ответственность за то, что происходит на Украине.



Кстати, FAO подчеркивает, что в продовольственной инфляции виноват дефицит, вызванный нарушением логистики, читай, антироссийскими санкциями. Между тем, для многих стран дешевый хлеб - это основа политической стабильности. Взять, к примеру, Египет, который, по меркам третьего мира, считается достаточно успешным государством.



В новой истории в Стране пирамид уже было два голодных бунта: в 1977 году, когда власти хотели отменить субсидирование "лепешки для бедняков", и в 2011 году, когда неожиданно подорожало зерно на мировых рынках. Теперь же "нарисовался" третий случай, который может вспыхнуть в конце года, если не будет новых поставок из России и Украины.



Bloomberg, будучи выразителем политики Вашингтона, пишет, что Египет сам виноват в этой ситуации, поскольку "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Проблема, однако, в том, что за последние 35 лет население этой страны удвоилось и сегодня составляет 100 млн человек, а площади сельскохозяйственных угодий на берегах и в дельте Нила как были незначительными, так остались таковыми.



Сейчас вся надежда на Индию, которая сумела резко нарастить экспорт зерна с 1 до 6,5 млн тонн. Но, во первых, этого мало, и, во-вторых, феноменальный урожай был получен за счет погодных условий: дождей было столько, сколько нужно было, - ни больше ни меньше. Можно и так сказать, что Стране священных коров просто повезло. На фоне конфликта в черноморском регионе Нью-Дели, скорее всего, нарастит свои стратегические запасы пшеницы, чем пустит излишки на экспорт.



Здесь важно указать на один момент: именно высокие цены на пшеницу сделали ее производство в Индии, да и в некоторых других странах, рентабельным. Но еще быстрее растут цены на удобрения, что однозначно приведет к росту себестоимости хлеба и к сокращению посевных площадей. На Украине - в той части, которая не затронута боями, многие крупнейшие агрокомпании уже объявили себя банкротами. И дело не в конфликте: тех денег, которые были получены за прошлый урожай, не хватает на нынешний посев.



На фото: когда речь закончилась, американский президент повернулся направо и на несколько мгновений поднял руку в воздух, прежде чем развернуться и несколько секунд бродить по сцене. Затем он перешел на другую сторону сцены, чтобы пожать руки присутствующим в зале

На фото: когда речь закончилась, американский президент повернулся направо и на несколько мгновений поднял руку в воздух, прежде чем развернуться и несколько секунд бродить по сцене. Затем он перешел на другую сторону сцены, чтобы пожать руки присутствующим в зале (Фото: цитата видео)

Не просто так ведущий Fox News Шон Хэннити, комментируя речь Байдена в Сельскохозяйственной академии Северной Каролины, обрушился на главу Белого дома. Он, в частности, сказал: "Сегодня Байден потратил время на то, чтобы осудить Россию. Все это - совершенная ложь! Кому он руку пожимает? Там нет никого! Он уже почти 15 месяцев президент - и все идет не так. В смысле, вообще, все. Стоимость еды и всего, что можно купить в магазине, растет выше потолка".



17 апр. 22 Источник - svpressa.ru

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