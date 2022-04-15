Два порта в Ливии из-за политического кризиса остановили отгрузку нефти

08:06 18.04.2022

17 апреля 2022, Ольга Иванова

В ливийских портах Зувентина и Меллита приостановлены отгрузки нефти на фоне политической напряженности в стране, сообщили агентства Reuters и Bloomberg.



В порту Зувентина остановлена отгрузка нефти после того, как там появились протестующие с требованиями об отставке премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. Протестующие помешали отгрузке 1 млн баррелей нефти, сообщает "Коммерсант".



Отгрузка нефти также приостановлена в порту Меллита после того, как неизвестные остановили добычу месторождения Эль-Фил, нефть из которого экспортируется в этот порт.



Нефтяной кризис в Ливии связан с политической обстановкой в стране, где действует двоевластие. В феврале этого года новым премьер-министром Ливии был назначен бывший глава МВД Фатхи Башагу, однако предыдущий премьер Абдель Хамид Дбейба не хочет уходить в отставку. В связи с этим представители генерала Хафтара призвали блокировать экспорт нефти.



В 2020 году ливийская нефтяная компания объявила о возобновлении экспорта нефти.