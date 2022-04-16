Глава КырМинздрава пришел ночью в госпиталь микрохирургии глаза и запер людей

08:48 18.04.2022

18 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев минувшей ночью пришел в госпиталь микрохирургии глаза в Бишкеке и устроил очередной скандал, заявил 24.kg его глава Алмазбек Исманкулов.



"Вечером его рабочие, занимающиеся ремонтом, перерыли все ведущие к зданию клиники дороги. В буквальном смысле вырыли траншеи. По словам сотрудника частной охраны и дежурившего у нас милиционера госохраны, Бейшеналиев появился во дворе госпиталя в 22.30 в сопровождении неизвестных. Он приказал нашему охраннику и милиционеру зайти в здание. После чего дверь заблокировали. Сказал им сидеть и не выходить, в противном случае у них будут большие проблемы. Нецензурно выражался. Нашему охраннику пригрозил оторвать голову и засунуть ее в одно место. Дословно цитировать не могу - непечатное выражение. Сказал, что арестует его и милиционера. Вел себя вызывающе", - рассказал Алмазбек Исманкулов.



По словам собеседника редакции, после того, как глава Минздрава уехал, сопровождавшие его охранники вернулись и разблокировали дверь, выпустив из здания людей, в том числе сотрудника милиции.



"Я не знаю, в чем был смысл этого ночного визита с наездами в стиле 90-х годов. Прошу уполномоченные органы дать юридическую оценку действиям Бейшеналиева", - сказал Алмазбек Исманкулов.



предоставлено собеседником редакции

Фото предоставлено собеседником редакции. Один из тротуаров, ведущий к зданию клиники

Напомним, столичный муниципалитет ранее расторг договор аренды. Алмазбек Исманкулов не согласился с решением и обжаловал его в суде. Он сообщил: если суд признает одностороннее расторжение договора законным, госпиталь освободит здание. До этого времени клиника продолжит работать.



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Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в начале марта пришел в госпиталь и пытался войти внутрь. Он заявил, что пересчитает администратору зубы, если в течение трех часов коллектив не освободит здание. Министр выругался и потребовал связать его по телефону с Алмазбеком Исманкуловым. В разговоре он назвал последнего "лопухом".



По этому инциденту Генеральная прокуратура позже внесла представление в адрес председателя кабинета министров об устранении нарушений Закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" и принятии мер дисциплинарного характера.



14 марта у дверей клиники рабочие выгрузили грузовик с песком. 25 марта сотрудники мэрии и Минздрава в сопровождении милиции пытались опечатать клинику и заварили ворота, ведущие к центральному входу. 29 марта вход в организацию под видом ремонта заблокировали строительными лесами.



Позже в Минздраве сообщили об аудите, проведенном в госпитале микрохирургии глаза, и опубликовали его итоги. Исманкулов назвал это очередной провокацией.