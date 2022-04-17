Отношения Москвы и Пекина испытываются зенитно-ракетными комплексами, - В.Скосырев

09:15 18.04.2022

Спецоперация в Украине не помешала России поставлять вооружение Индии

Владимир Скосырев



17.04.22



Индийский телеканал India Today сообщил, что Москва поставила Дели второй дивизион ЗРК С-400 досрочно. В Индии это расценили как подтверждение курса России твердо поддерживать друзей, несмотря на санкции из-за Украины. Комментаторы в Дели утверждают, что российские ракеты предназначены для отражения угрозы со стороны Китая на фоне территориального спора между двумя державами. Индия якобы уже начала дислоцировать новые вооружения. Но, по другим сведениям, передача второго дивизиона индийцам была отложена.

Индийский военный эксперт Шив Арур говорит, что досрочная поставка С-400 – это сигнал всему миру. Москва извещает страны, которые стоят вместе с ней, что все свои обещания перед ними выполнит. А для Индии это служит моральной и реальной поддержкой в свете конфликтных отношений с КНР и Пакистаном. На первом дивизионе индийские военные с помощью российских специалистов уже осваивают поставленную технику.



Правда, индийская пресса дает разноречивую информацию о том, где С-400 будут размещены. По одним данным – в Гималаях, где нет официально признанной границы с КНР, а действует линия фактического контроля, разделяющая воинские части двух стран. В то же время утверждается, что российские ракеты будут дислоцированы в штате Пенджаб, то есть близ границы с Пакистаном.



В беседе с "НГ" Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ, отметил, что "Индия подвергается сильному давлению со стороны США. О нежелательности закупок оружия у России премьер-министру Индии Нарендре Моди сначала заявил президент США Джозеф Байден. А затем такое же требование выдвинули госсекретарь США и глава Пентагона в ходе прошедшей в Вашингтоне встречи с индийскими чиновниками в формате "2+2". В то же время наложить на Индию санкции они не решились – ведь Вашингтон хочет превратить Дели в своего стратегического партнера в схватке с Китаем".



Россия была и остается ведущим поставщиком вооружений для Индии. Но условия взаимодействия осложняются. Как передал ТАСС, Военно-воздушные силы Индии отложили покупку у России 48 вертолетов Ми-17В5 в рамках поддержки национальной программы "Делай в Индии" (Make in India). Решение о закрытии сделки было принято в связи с намерением ВВС поддержать программу производства местных вертолетов средней грузоподъемности. Оно было принято задолго до начала операции России в Украине. Индия подписала с Россией соглашение о закупке 80 вертолетов Ми-17В5 около 10 лет назад.



Тимофей Борисов, главный редактор журнала "Экспорт вооружений", сказал "НГ", что тенденция к тому, чтобы осуществлять программу импортозамещения, у Индии давно наметилась. Они хотят наращивать производство вооружений внутри страны и выдавать заказы своим предприятиям. Эта программа весьма успешна. Но реализация занимает длительное время. Поэтому нельзя исключать, что какие-то краткосрочные закупки будут идти. Что касается американских санкций, то Индия будет принимать решения, ориентируясь на свои интересы, а не на внешнее воздействие.



Как подчеркивают комментаторы в Дели и Мумбаи, Индия должна была ходить по дипломатическому канату, поскольку ей нужно было балансировать между Москвой и Западом по вопросу Украины. В первом заявлении в Совете Безопасности ООН Индия не назвала ни одну страну напрямую, но выразила сожаление, что призывы к диалогу не были услышаны. Дели не стал критиковать Россию, несмотря на то что США и Украина призывали ее "сделать правильный шаг". При голосовании Индия воздержалась. Но добавила, как важно соблюдать международное право и территориальную целостность государств.



Решение Индии воздержаться не удовлетворило Запад. "Но у Индии есть несколько резонов для того, чтобы не идти против России, – говорит бывший посол Индии в Португалии Джитендра Мишра. – Самое главное – это военные и дипломатические связи с Москвой, которые выдержали проверку временем. Россия продолжает быть крупнейшим поставщиком оружия, хотя ее доля снизилась с 70 до 49%. Более того, Дели не может забыть о том, что в течение десятилетий Москва накладывала вето на резолюции Совета Безопасности ООН по Кашмиру, которые спонсировал Запад и которые были не выгодны Индии".



Характерно и мнение Анила Тригунаята, который долгое время был вторым лицом в миссии Индии в Москве. Индия, говорит Тригунаят, находится в уникальном положении. У нее хорошие отношения и с Москвой, и с Вашингтоном. Она могла бы способствовать примирению в Украине.