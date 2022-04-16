 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция начала новую военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана
09:41 18.04.2022

Минобороны Турции объявило о проведении новой военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. В ней задействованы спецназ и военно-воздушные силы, передает Anadolu.

На первом этапе Турция нанесла удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам. Утверждается, что военные достигли поставленных целей. Анкара объясняет операцию желанием обезопасить страну от террористической угрозы. Минобороны отмечает, что целями Турции являются только террористы.

Рабочая партия Курдистана признана террористической в Турции и ряде других стран. Анкара ведет вооруженный конфликт с РПК с 1984 года. Он возобновился в 2015 году. За это время, по данным Минобороны Турции, были нейтрализованы свыше 10 тыс. членов РПК. В то же время в результате операций РПК погибли больше тысячи турецких военных и полицейских.

Источник - kommersant.ru
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