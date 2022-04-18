 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.04.2022
11:51  К вопросу о геноциде. О преднамеренном уничтожении народов и терминологии массовых убийств, - Г.Бовт
11:35  Полигон Вашингтона: Украина. Кто следующий? ЦА? - Е.Пустовойтова
10:30  Стамбул как новый Лондон для олигархов? Укрыться в Турции от санкций не получится, - В.Малышев
09:41  Турция начала новую военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана
09:15  Отношения Москвы и Пекина испытываются зенитно-ракетными комплексами, - В.Скосырев
08:48  Глава КырМинздрава пришел ночью в госпиталь микрохирургии глаза и запер людей
08:24  Арестованы: директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков и ТОО "AlanParking" – Мухтар Базарбаев

08:06  Два порта в Ливии из-за политического кризиса остановили отгрузку нефти
07:45  Тайное оружие Кремля, или почему Байден пожал руку пустоте
00:32  Японский премьер Кисида сколачивает антироссийский фронт в Азии, - А.Кошкин
00:02  Управление железной дороги Хайратон - Мазари-Шариф будет передано от Узбекистана Афганистану
Воскресенье, 17.04.2022
22:27  К чему могут привести стычки на Храмовой горе в Иерусалиме
22:23  Кто и за что спас Чубайса?
21:18  Швецию охватили протесты из-за сжигания Корана
21:05  В Мариуполе опознан труп комбрига укрбригады морской пехоты Баранюка
15:25  Рахмон открыл в Пенджикенте памятник И.Сомони и 9-этажный ТЦ "Убайдулло"
14:36  Пока не посадили. Г-н Кайып сбежал с позиции главы кыргызского "Оптима банка" (принадлежит Назарбаевым)
14:35  Москва и Пекин станут стержнем нового мира, - Анна Шафран
14:28  Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Айтаджи Шабданова
14:18  Казахстанец фигурист Михаил Шайдоров впервые в истории выиграл серебро юниорского ЧМ
14:01  В Голландии посадили на 12 лет экс-начальника афганской тюрьмы Пули-Чахри, якобы люто пытал моджахедов
13:55  Талибы схватили и расстреляли начальника охраны узбекского маршала Дустума - Гул Хассана
13:37  Либеральные элиты напуганы возможной победой Ле Пен над Макроном
12:19  Что спасло Польшу от Батыя? - Бертольд Зеевальд
12:13  П.Густерин: Александр Бевин - американский военный писатель, получивший признание в России
12:11  Бессмертый полк сквозь геополитические конфликты, - Акмарал Баталова
11:57  Ввиду аульного качества знаний. Закрыта "Центрально-Казахстанская академия"
11:05  КазРусофоб Умаров включен в совет директоров основных Казмедиахолдингов - "Казинформ" и "Хабар"
09:55  Бродячих собак отстреливают средь бела дня и на глазах у детей.., - "ВечБишкек"
09:38  Генерал Лут Альчекенов возглавил Национальный университета обороны Казахстана; Дархан Ахмедиев - зам. МО
09:18  Китай опять вступил в борьбу с ковидом, - М.Морозов
09:01  Коллекционные монеты с Зеленским выпустили в США
06:58  В Шымкенте задержали блогера за вымогательство у чиновника
00:59  США готовится вырубить интернет в России, - В.Овчинский
00:02  Все, что происходит на Украине – расплата за убийство СССР как общности Галина Иванкина
Суббота, 16.04.2022
21:04  Побеждать и строить новый мирохозяйственный уклад, - Сергей Глазьев
20:51  Украина. Переговоры или военная операция до победного конца? - Л.Савин
20:43  Зачем КырПрезиденту новый президентский дворец? Недешевые понты
19:06  Экс-командующего Погранвойск Казахстана Джуламанова досрочно выпустили из тюрьмы
14:02  В столицу Ливии - Триполи вошло племенное ополчение, но совсем непонятно за какого из премьеров-соперников оно выступает
13:34  Российские банки, за исключением ВТБ, уходят из Казахстана
13:32  Как рассматривать "авантюру с расчетами в рублях"? - "Хуанцю шибао"
09:03  Штрихи к описанию природы украинского режима, - В.Малышев
08:57  Украина "подточила" рейтинг Байдена до исторического минимума, - Р.Абдуллин
08:36  Процесс медленный. Садыр Жапаров о согласовании линии границы с Таджикистаном
07:42  Лео Блаватник и ряд других "форбсят" разрывают отношения с Россией
00:56  Денацификация – сложнейшая из задач преобразования Украины, - А.Дудчак
00:51  Санкции – иранский опыт противостояния, - В.Катасонова
00:46  Как разделят Карагандинскую область (карта)
00:42  Могут ли УкрБеженцы взорвать Европу... и Мексику?
00:34  КазПрез реформирует абсолютно бездельный Казинформхолдинг "Зерде"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Стамбул как новый Лондон для олигархов? Укрыться в Турции от санкций не получится, - В.Малышев
10:30 18.04.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 18.04.2022

Как пишет кипрский информационный портал FamagustaNews, после введения против России западных санкций количество российских вкладчиков в турецких банках быстро растет.

Ситуация на Украине и санкции Запада привели к тому, что россияне начали "атаковать" Турцию, отмечает турецкое издание Haber7. Торговля, туризм, продовольствие, недвижимость – во всех этих сферах ждут притока денег из России. Ожидается, что в условиях санкционного давления российские инвесторы обратят внимание, прежде всего, на Стамбул, считает заместитель главы GİGDER, председатель правления "Текче оверсиз" Байрам Текче. По его словам, в Стамбул перекочевали сейчас из России часть элиты, богачей, интеллигенции.

Российские бизнесмены в условиях западных санкций ищут убежища для своих активов в Турции, подчеркивает и TheWall Street Journal. По данным WSJ, в Турции паркуют свои яхты российские олигархи, богатые россияне скупают недвижимость.

В Стамбуле был замечен прежний глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс. На Турцию нацелился Роман Абрамович, который, как пишут, договорился с руководством турецкого футбольного клуба из Измира "Гезтепе" о покупке этой команды после того, как в Англии ему не удалось продать свой футбольный клуб "Челси". Владелец инвестиционного фонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров приобрел за $20 млн в турецком курортном городе Чешме на берегу Эгейского моря участок земли для строительства отеля.

Ранее любимым местом для российских богачей был Лондон. По неполным подсчетам Форин Офиса, в столице Великобритании богатых русских осело не менее 10 тысяч человек. Еще в 2015 году аналитики Deutsche Bank проанализировав данные Банка России и Банка Англии, пришли к выводу, что с 2006 года из РФ в Великобританию через секретные схемы и счета утекло примерно 129 млрд. долларов.

Недавно Sunday Times опубликовала ежегодный список 1 тысячи богатейших людей Британии и в нем немало выходцев из России, живущих или работающих в Соединенном Королевстве. Причем в этом списке значатся лишь публично известные состояния в виде акций, земли, недвижимости, произведений искусства; средства в банках в списке не учтены, к такой информации доступа нет.

Теперь Лондон перестает быть надежным убежищем. Недавно глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся законопроекту об ужесточении санкций. "Этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто сможет думать, что у него иммунитет от санкций", – сказала госпожаТрасс.

Однако насколько вероятно, что к Стамбулу перейдет роль, которую для богатых русских десятилетиями играл Лондон?

Бывший заместитель управляющего турецким банком AKBANK Керим Рота полагает, что со временем в Турцию могут быть переведены от 10 до 15 миллиардов долларов" (сейчас гораздо меньше), но "по отношению к ВВП Турции, который на данный момент составляет 800 миллиардов долларов, приток в 10 или 15 миллиардов не очень важен".

Усал Шахбаз, финансовый редактор известной турецкой газеты Dünya, вообще считает, что ждать поступления в Турции денег новых российских капиталов не надо: "Говорят, что к настоящему времени поступило около 3 миллиардов долларов, что достоверно и реалистично… Поступит ли больше… сказать сложно… Большая часть денег, должно быть, уже поступила, и тенденция, вероятно, замедлится... Попытки властей воспользоваться ситуацией и превратить Стамбул в новый мировой финансовый центр, похоже, не имеют больших шансов на успех. Есть другие финансовые центры, такие как Лондон, Франкфурт, даже Амстердам, а также Дубай. "Сейчас Стамбулу сложно с ними конкурировать".

"Те, кто переводят свои средства, – пишет греческая газета Kathimerini, – скорее всего, окажутся под большим давлением в нынешних обстоятельствах. Они должны сначала убедиться, что сохранят свои активы". Тем более что ситуация в самой Турции далека от стабильности.

Турецкое "экономическое чудо" было впечатляющим явлением в мировой экономике начала XXI века, когда в течение полутора десятилетий темпы роста ВВП Турции стабильно превышали 5%. Поворотной точкой для Турции стал 2013 год, когда на фоне свертывания в США финансовой политики количественных смягчений инвесторы начали выводить средства с развивающихся рынков. Турция, которая от этих денег зависела куда больше, чем другие страны Восточной Европы или Азии, оказалась в числе наиболее пострадавших. Последнее время курс турецкой валюты снижается. Всего после финансового кризиса 2008 года лира обесценилась на 85% по отношению к доллару. Все это подстегивает инфляцию и увеличивает налоговую нагрузку на бизнес.

Так что тихой заводью для сохранения эмигрирующих из России капиталов, тем более "новым финансово-экономическим центром", Турция не станет.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650267000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания
- Алихан Смаилов провел встречу с послом Кыргызстана
- В Правительстве рассмотрели итоги деятельности "KAZAKH INVEST" в 2021 году
- В Правительстве презентовали проект строительства теплицы площадью 500 га в Туркестанской области
- Данияр Ашимбаев: Назначение акимов в Казахстане – это лотерея
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и иных приравненных к ним наград
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации за январь-февраль 2022 года
- Умирзак Шукеев и проблемы Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  