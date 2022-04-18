Стамбул как новый Лондон для олигархов? Укрыться в Турции от санкций не получится, - В.Малышев

10:30 18.04.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 18.04.2022



Как пишет кипрский информационный портал FamagustaNews, после введения против России западных санкций количество российских вкладчиков в турецких банках быстро растет.



Ситуация на Украине и санкции Запада привели к тому, что россияне начали "атаковать" Турцию, отмечает турецкое издание Haber7. Торговля, туризм, продовольствие, недвижимость – во всех этих сферах ждут притока денег из России. Ожидается, что в условиях санкционного давления российские инвесторы обратят внимание, прежде всего, на Стамбул, считает заместитель главы GİGDER, председатель правления "Текче оверсиз" Байрам Текче. По его словам, в Стамбул перекочевали сейчас из России часть элиты, богачей, интеллигенции.



Российские бизнесмены в условиях западных санкций ищут убежища для своих активов в Турции, подчеркивает и TheWall Street Journal. По данным WSJ, в Турции паркуют свои яхты российские олигархи, богатые россияне скупают недвижимость.



В Стамбуле был замечен прежний глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс. На Турцию нацелился Роман Абрамович, который, как пишут, договорился с руководством турецкого футбольного клуба из Измира "Гезтепе" о покупке этой команды после того, как в Англии ему не удалось продать свой футбольный клуб "Челси". Владелец инвестиционного фонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров приобрел за $20 млн в турецком курортном городе Чешме на берегу Эгейского моря участок земли для строительства отеля.



Ранее любимым местом для российских богачей был Лондон. По неполным подсчетам Форин Офиса, в столице Великобритании богатых русских осело не менее 10 тысяч человек. Еще в 2015 году аналитики Deutsche Bank проанализировав данные Банка России и Банка Англии, пришли к выводу, что с 2006 года из РФ в Великобританию через секретные схемы и счета утекло примерно 129 млрд. долларов.



Недавно Sunday Times опубликовала ежегодный список 1 тысячи богатейших людей Британии и в нем немало выходцев из России, живущих или работающих в Соединенном Королевстве. Причем в этом списке значатся лишь публично известные состояния в виде акций, земли, недвижимости, произведений искусства; средства в банках в списке не учтены, к такой информации доступа нет.



Теперь Лондон перестает быть надежным убежищем. Недавно глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся законопроекту об ужесточении санкций. "Этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто сможет думать, что у него иммунитет от санкций", – сказала госпожаТрасс.



Однако насколько вероятно, что к Стамбулу перейдет роль, которую для богатых русских десятилетиями играл Лондон?



Бывший заместитель управляющего турецким банком AKBANK Керим Рота полагает, что со временем в Турцию могут быть переведены от 10 до 15 миллиардов долларов" (сейчас гораздо меньше), но "по отношению к ВВП Турции, который на данный момент составляет 800 миллиардов долларов, приток в 10 или 15 миллиардов не очень важен".



Усал Шахбаз, финансовый редактор известной турецкой газеты Dünya, вообще считает, что ждать поступления в Турции денег новых российских капиталов не надо: "Говорят, что к настоящему времени поступило около 3 миллиардов долларов, что достоверно и реалистично… Поступит ли больше… сказать сложно… Большая часть денег, должно быть, уже поступила, и тенденция, вероятно, замедлится... Попытки властей воспользоваться ситуацией и превратить Стамбул в новый мировой финансовый центр, похоже, не имеют больших шансов на успех. Есть другие финансовые центры, такие как Лондон, Франкфурт, даже Амстердам, а также Дубай. "Сейчас Стамбулу сложно с ними конкурировать".



"Те, кто переводят свои средства, – пишет греческая газета Kathimerini, – скорее всего, окажутся под большим давлением в нынешних обстоятельствах. Они должны сначала убедиться, что сохранят свои активы". Тем более что ситуация в самой Турции далека от стабильности.



Турецкое "экономическое чудо" было впечатляющим явлением в мировой экономике начала XXI века, когда в течение полутора десятилетий темпы роста ВВП Турции стабильно превышали 5%. Поворотной точкой для Турции стал 2013 год, когда на фоне свертывания в США финансовой политики количественных смягчений инвесторы начали выводить средства с развивающихся рынков. Турция, которая от этих денег зависела куда больше, чем другие страны Восточной Европы или Азии, оказалась в числе наиболее пострадавших. Последнее время курс турецкой валюты снижается. Всего после финансового кризиса 2008 года лира обесценилась на 85% по отношению к доллару. Все это подстегивает инфляцию и увеличивает налоговую нагрузку на бизнес.



Так что тихой заводью для сохранения эмигрирующих из России капиталов, тем более "новым финансово-экономическим центром", Турция не станет.