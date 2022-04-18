 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.04.2022
11:51  К вопросу о геноциде. О преднамеренном уничтожении народов и терминологии массовых убийств, - Г.Бовт
11:35  Полигон Вашингтона: Украина. Кто следующий? ЦА? - Е.Пустовойтова
10:30  Стамбул как новый Лондон для олигархов? Укрыться в Турции от санкций не получится, - В.Малышев
09:41  Турция начала новую военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана
09:15  Отношения Москвы и Пекина испытываются зенитно-ракетными комплексами, - В.Скосырев
08:48  Глава КырМинздрава пришел ночью в госпиталь микрохирургии глаза и запер людей
08:24  Арестованы: директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков и ТОО "AlanParking" – Мухтар Базарбаев

08:06  Два порта в Ливии из-за политического кризиса остановили отгрузку нефти
07:45  Тайное оружие Кремля, или почему Байден пожал руку пустоте
00:32  Японский премьер Кисида сколачивает антироссийский фронт в Азии, - А.Кошкин
00:02  Управление железной дороги Хайратон - Мазари-Шариф будет передано от Узбекистана Афганистану
Воскресенье, 17.04.2022
22:27  К чему могут привести стычки на Храмовой горе в Иерусалиме
22:23  Кто и за что спас Чубайса?
21:18  Швецию охватили протесты из-за сжигания Корана
21:05  В Мариуполе опознан труп комбрига укрбригады морской пехоты Баранюка
15:25  Рахмон открыл в Пенджикенте памятник И.Сомони и 9-этажный ТЦ "Убайдулло"
14:36  Пока не посадили. Г-н Кайып сбежал с позиции главы кыргызского "Оптима банка" (принадлежит Назарбаевым)
14:35  Москва и Пекин станут стержнем нового мира, - Анна Шафран
14:28  Скончалась народная артистка Кыргызстана актриса Айтаджи Шабданова
14:18  Казахстанец фигурист Михаил Шайдоров впервые в истории выиграл серебро юниорского ЧМ
14:01  В Голландии посадили на 12 лет экс-начальника афганской тюрьмы Пули-Чахри, якобы люто пытал моджахедов
13:55  Талибы схватили и расстреляли начальника охраны узбекского маршала Дустума - Гул Хассана
13:37  Либеральные элиты напуганы возможной победой Ле Пен над Макроном
12:19  Что спасло Польшу от Батыя? - Бертольд Зеевальд
12:13  П.Густерин: Александр Бевин - американский военный писатель, получивший признание в России
12:11  Бессмертый полк сквозь геополитические конфликты, - Акмарал Баталова
11:57  Ввиду аульного качества знаний. Закрыта "Центрально-Казахстанская академия"
11:05  КазРусофоб Умаров включен в совет директоров основных Казмедиахолдингов - "Казинформ" и "Хабар"
09:55  Бродячих собак отстреливают средь бела дня и на глазах у детей.., - "ВечБишкек"
09:38  Генерал Лут Альчекенов возглавил Национальный университета обороны Казахстана; Дархан Ахмедиев - зам. МО
09:18  Китай опять вступил в борьбу с ковидом, - М.Морозов
09:01  Коллекционные монеты с Зеленским выпустили в США
06:58  В Шымкенте задержали блогера за вымогательство у чиновника
00:59  США готовится вырубить интернет в России, - В.Овчинский
00:02  Все, что происходит на Украине – расплата за убийство СССР как общности Галина Иванкина
Суббота, 16.04.2022
21:04  Побеждать и строить новый мирохозяйственный уклад, - Сергей Глазьев
20:51  Украина. Переговоры или военная операция до победного конца? - Л.Савин
20:43  Зачем КырПрезиденту новый президентский дворец? Недешевые понты
19:06  Экс-командующего Погранвойск Казахстана Джуламанова досрочно выпустили из тюрьмы
14:02  В столицу Ливии - Триполи вошло племенное ополчение, но совсем непонятно за какого из премьеров-соперников оно выступает
13:34  Российские банки, за исключением ВТБ, уходят из Казахстана
13:32  Как рассматривать "авантюру с расчетами в рублях"? - "Хуанцю шибао"
09:03  Штрихи к описанию природы украинского режима, - В.Малышев
08:57  Украина "подточила" рейтинг Байдена до исторического минимума, - Р.Абдуллин
08:36  Процесс медленный. Садыр Жапаров о согласовании линии границы с Таджикистаном
07:42  Лео Блаватник и ряд других "форбсят" разрывают отношения с Россией
00:56  Денацификация – сложнейшая из задач преобразования Украины, - А.Дудчак
00:51  Санкции – иранский опыт противостояния, - В.Катасонова
00:46  Как разделят Карагандинскую область (карта)
00:42  Могут ли УкрБеженцы взорвать Европу... и Мексику?
00:34  КазПрез реформирует абсолютно бездельный Казинформхолдинг "Зерде"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Полигон Вашингтона: Украина. Кто следующий? ЦА? - Е.Пустовойтова
11:35 18.04.2022

Полигон Вашингтона: Украина. Кто следующий?
Механизм третьей мировой войны уже запущен
Елена Пустовойтова
18.04.2022
Полигон Вашингтона: Украина. Кто следующий?
Как бы ни были мы вовлечены в украинский конфликт, надо помнить, что гибридный механизм третьей мировой войны, запущенный НАТО в отношении России, есть спусковой крючок глобального переустройства, ограниченный только "ядерной кнопкой", до которой сегодня могут дотянуться не только Москва и Вашингтон.

Выступившая в "крестовый поход" против России натовская Европа сейчас нервно вооружается. Датчане только что купили у американцев четыре разведывательных беспилотника MQ-9 Reaper компании General Atomics Aeronautical Systems. И теперь срочно хотят превратить их в "беспилотники-убийцы", чтобы держать их в режиме ожидания на случай необходимости из-за войны на Украине, сообщает Euractiv. Стокгольм и Хельсинки торопятся вступить в НАТО, чтобы не опоздать к "столу победителей", когда падет Россия. "Пушечным мясом" крестового похода сделали украинцев. Чтоб не одумались, поляки тащат за шиворот Украину в ЕС и НАТО. Главному бенефициару в Киеве президент Штатов Джо Байден уже выдал пакет военной помощи в 800 систем ПВО, 9000 противотанковых комплексов, 7000 единиц стрелкового оружия, 20 миллионов боеприпасов плюс беспилотники. Европейский инструмент по поддержанию мира (European Peace Facility) выделил Киеву транш в 500 миллионов на приобретение летального оружия и боеприпасов и обещает увеличение финансирования до 1 миллиарда в совокупности.

Главным выгодоприобретателям травли России помогает и мелочь вроде премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отправившего Украине военного оборудования на 38,7 миллиона долларов; Новая Зеландия, выделившая нелетальную военную помощь на 5 миллионов плюс 500 касок и 570 камуфляжных бронежилетов из собственных запасов; Польша, подбросившая Киеву восемь комплектов БПЛА, сотню 60-миллиметровых минометов и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, противотанковые ракетные комплексы Javelin, автоматы Grot, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Суетится Литва, первая из стран НАТО, поставившая Киеву оружие. А еще Эстония, Чехия, Швеция и Финляндия... Все они жмутся под бок Америки, чтобы та внесла их в список победителей начавшейся войны.

Однако масштабы схватки американского миропорядка с новым, формирующимся вокруг КНР, неизбежно ведут к смещению "горячей зоны" на восток. Независимо от того, чем закончится военная операция России на Украине.

Россия, ставшая буфером между двух центров силы, первой приняла удар на себя и по результатам схватки с НАТО сделает свой выбор. Следующим полем боя легко может стать постсоветская Средняя Азия, подавляющая часть государств которой вполне созрела для политических спекуляций вокруг права выбора союзников. С распадом СССР утратившая идеологическое единство, Средняя Азия высвободила, прежде всего, клубок клановых противоречий, которые закономерно трансформировались в национальные интересы каждого из государств. Можно как угодно долго сокрушаться по поводу утраты "союза братских народов", однако теперь регион живет по совершенно иному принципу. Осознание национального суверенитета, ставшее в том числе и питательным бульоном для химеры национальной исключительности, открыло широкое поле деятельности для политических спекуляций, вполне по рыночному позволяющее торговать своим суверенитетом.

Как пишет американский журнал Counter Punch, по Центральной Азии сегодня все активнее бродит призрак "смены режимов". В частности, в Казахстане и Пакистане. Этот регион очень не устраивает Вашингтон тем, что скользит по российско-китайскому уклону.

С учетом украинского опыта, уже нет сомнений в том, что коллективный Запад готовится и здесь применить насилие, чтобы развернуть это движение вспять.

Симптоматично, что главный архитектор этого разворота никогда не упоминается западной пропагандистской машиной, известной как корпоративные СМИ. Но никак не поспоришь с тем, что этот (калифорнийский, кстати), журнал пишет: "Это зловонное молчание, распространяющееся по нашей прессе и телевидению, означает, что никогда не стоит заострять внимание на махинациях Запада, направленных на смену режима. На это надувательство можно сослаться как на дикие обвинения какого-нибудь ненадежного незападного политика, но это все. Они скажут вам, что президент Пакистана Имран Хан, который не очень дружен с Вашингтоном, столкнулся с вотумом недоверия и, чтобы выйти из него, ускорил конституционный кризис, и что Казахстан предотвратил попытку иностранного агента убить президента Касым-Жомарта Токаева, но они странно неохотно подводят черту под причинно-следственной связью между вероятными темными преступниками и теми, кто дергает их за ниточки, а именно вашингтонскими правителями".

США, еще вчера устанавливавшие правила поведения другим государствам мира, не просто готов, а уже применяет силу для сохранения подавляющего влияния конгломерата своих союзников на формирование мировой повестки. Им всем это выгодно.

Так что, связав Россию украинской проблемой и одну за другой обрубая ей связи с западной экономикой, в которую нас ласково завлекали три десятка лет, Вашингтон двинется дальше, на покорение Средней Азии. И не только.

Колокольчик уже прозвенел пакистанскому премьер-министру Имрану Хану. В конце марта, получив вотум недоверия в правительстве, он заявил, что "иностранные державы готовят смену режима в Пакистане". Хан утверждал, что помощник госсекретаря США Донал Лу был вовлечен в "иностранный заговор с целью свержения его правительства", что официальные лица США угрожали Пакистану и что, пока он остается у власти, страна останется в списке врагов Вашингтона. Хана "ушли", а новый глава правительства Шахбаз Шариф уже пообещал, что республика справится с проблемами бедности и нищеты, и заручится поддержкой иностранных государств. "Мы приветствуем подтверждение США давних связей с Пакистаном, – заявили в офисе Шарифа в минувший вторник, сообщает вашингтонский Global Security Review. – Мы с нетерпением ожидаем углубления этих важных отношений на принципах равенства, взаимного интереса и взаимной выгоды", – говорится в заявлении Пакистана. Что Вашингтону и требовалось подтвердить.

Несколько иной сценарий использовали США в Казахстане. Там в январе произошла попытка цветной революции, которая была подавлена с помощью российских войск. Предполагается, что неудавшийся переворот был делом рук Вашингтона.

Затем 25 марта был арестован агент Службы безопасности Украины, готовивший покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. За террористом "маячили" британские спецслужбы, заинтересованные в том, чтобы в "максимально ослабить российское влияние". Для Токаева это тоже "колокольчик"...

Казалось бы, что нам с того, что независимый Казахстан не хочет провести парад 9 мая? Или отказался от помощи российского Сбербанка в цифровизации страны? И что он против признания Крыма и Донбасса? И даже, что поддержал санкции стран НАТО против России и Белоруссии? "Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США" – заявил замглавы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов после визита в Брюссель.

С одной стороны, двурушническая позиция Нур-Султана давно уже не новость, и рассчитывать на благодарность со стороны Токаева за помощь ОДКБ в январе этого года – верх наивности. С другой – откровенное предательство вчерашних друзей и союзников есть главный признак разложения миропорядка, основанного на верности слову, а не деньгам.

Сможет ли противостоять этому Центральная Азия – большой вопрос.

Источник - stoletie.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650270900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания
- Алихан Смаилов провел встречу с послом Кыргызстана
- В Правительстве рассмотрели итоги деятельности "KAZAKH INVEST" в 2021 году
- В Правительстве презентовали проект строительства теплицы площадью 500 га в Туркестанской области
- Данияр Ашимбаев: Назначение акимов в Казахстане – это лотерея
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и иных приравненных к ним наград
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации за январь-февраль 2022 года
- Умирзак Шукеев и проблемы Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  