Полигон Вашингтона: Украина. Кто следующий? ЦА? - Е.Пустовойтова

11:35 18.04.2022

Полигон Вашингтона: Украина. Кто следующий?

Механизм третьей мировой войны уже запущен

Елена Пустовойтова

18.04.2022

Полигон Вашингтона: Украина. Кто следующий?

Как бы ни были мы вовлечены в украинский конфликт, надо помнить, что гибридный механизм третьей мировой войны, запущенный НАТО в отношении России, есть спусковой крючок глобального переустройства, ограниченный только "ядерной кнопкой", до которой сегодня могут дотянуться не только Москва и Вашингтон.



Выступившая в "крестовый поход" против России натовская Европа сейчас нервно вооружается. Датчане только что купили у американцев четыре разведывательных беспилотника MQ-9 Reaper компании General Atomics Aeronautical Systems. И теперь срочно хотят превратить их в "беспилотники-убийцы", чтобы держать их в режиме ожидания на случай необходимости из-за войны на Украине, сообщает Euractiv. Стокгольм и Хельсинки торопятся вступить в НАТО, чтобы не опоздать к "столу победителей", когда падет Россия. "Пушечным мясом" крестового похода сделали украинцев. Чтоб не одумались, поляки тащат за шиворот Украину в ЕС и НАТО. Главному бенефициару в Киеве президент Штатов Джо Байден уже выдал пакет военной помощи в 800 систем ПВО, 9000 противотанковых комплексов, 7000 единиц стрелкового оружия, 20 миллионов боеприпасов плюс беспилотники. Европейский инструмент по поддержанию мира (European Peace Facility) выделил Киеву транш в 500 миллионов на приобретение летального оружия и боеприпасов и обещает увеличение финансирования до 1 миллиарда в совокупности.



Главным выгодоприобретателям травли России помогает и мелочь вроде премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отправившего Украине военного оборудования на 38,7 миллиона долларов; Новая Зеландия, выделившая нелетальную военную помощь на 5 миллионов плюс 500 касок и 570 камуфляжных бронежилетов из собственных запасов; Польша, подбросившая Киеву восемь комплектов БПЛА, сотню 60-миллиметровых минометов и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, противотанковые ракетные комплексы Javelin, автоматы Grot, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Суетится Литва, первая из стран НАТО, поставившая Киеву оружие. А еще Эстония, Чехия, Швеция и Финляндия... Все они жмутся под бок Америки, чтобы та внесла их в список победителей начавшейся войны.



Однако масштабы схватки американского миропорядка с новым, формирующимся вокруг КНР, неизбежно ведут к смещению "горячей зоны" на восток. Независимо от того, чем закончится военная операция России на Украине.



Россия, ставшая буфером между двух центров силы, первой приняла удар на себя и по результатам схватки с НАТО сделает свой выбор. Следующим полем боя легко может стать постсоветская Средняя Азия, подавляющая часть государств которой вполне созрела для политических спекуляций вокруг права выбора союзников. С распадом СССР утратившая идеологическое единство, Средняя Азия высвободила, прежде всего, клубок клановых противоречий, которые закономерно трансформировались в национальные интересы каждого из государств. Можно как угодно долго сокрушаться по поводу утраты "союза братских народов", однако теперь регион живет по совершенно иному принципу. Осознание национального суверенитета, ставшее в том числе и питательным бульоном для химеры национальной исключительности, открыло широкое поле деятельности для политических спекуляций, вполне по рыночному позволяющее торговать своим суверенитетом.



Как пишет американский журнал Counter Punch, по Центральной Азии сегодня все активнее бродит призрак "смены режимов". В частности, в Казахстане и Пакистане. Этот регион очень не устраивает Вашингтон тем, что скользит по российско-китайскому уклону.



С учетом украинского опыта, уже нет сомнений в том, что коллективный Запад готовится и здесь применить насилие, чтобы развернуть это движение вспять.



Симптоматично, что главный архитектор этого разворота никогда не упоминается западной пропагандистской машиной, известной как корпоративные СМИ. Но никак не поспоришь с тем, что этот (калифорнийский, кстати), журнал пишет: "Это зловонное молчание, распространяющееся по нашей прессе и телевидению, означает, что никогда не стоит заострять внимание на махинациях Запада, направленных на смену режима. На это надувательство можно сослаться как на дикие обвинения какого-нибудь ненадежного незападного политика, но это все. Они скажут вам, что президент Пакистана Имран Хан, который не очень дружен с Вашингтоном, столкнулся с вотумом недоверия и, чтобы выйти из него, ускорил конституционный кризис, и что Казахстан предотвратил попытку иностранного агента убить президента Касым-Жомарта Токаева, но они странно неохотно подводят черту под причинно-следственной связью между вероятными темными преступниками и теми, кто дергает их за ниточки, а именно вашингтонскими правителями".



США, еще вчера устанавливавшие правила поведения другим государствам мира, не просто готов, а уже применяет силу для сохранения подавляющего влияния конгломерата своих союзников на формирование мировой повестки. Им всем это выгодно.



Так что, связав Россию украинской проблемой и одну за другой обрубая ей связи с западной экономикой, в которую нас ласково завлекали три десятка лет, Вашингтон двинется дальше, на покорение Средней Азии. И не только.



Колокольчик уже прозвенел пакистанскому премьер-министру Имрану Хану. В конце марта, получив вотум недоверия в правительстве, он заявил, что "иностранные державы готовят смену режима в Пакистане". Хан утверждал, что помощник госсекретаря США Донал Лу был вовлечен в "иностранный заговор с целью свержения его правительства", что официальные лица США угрожали Пакистану и что, пока он остается у власти, страна останется в списке врагов Вашингтона. Хана "ушли", а новый глава правительства Шахбаз Шариф уже пообещал, что республика справится с проблемами бедности и нищеты, и заручится поддержкой иностранных государств. "Мы приветствуем подтверждение США давних связей с Пакистаном, – заявили в офисе Шарифа в минувший вторник, сообщает вашингтонский Global Security Review. – Мы с нетерпением ожидаем углубления этих важных отношений на принципах равенства, взаимного интереса и взаимной выгоды", – говорится в заявлении Пакистана. Что Вашингтону и требовалось подтвердить.



Несколько иной сценарий использовали США в Казахстане. Там в январе произошла попытка цветной революции, которая была подавлена с помощью российских войск. Предполагается, что неудавшийся переворот был делом рук Вашингтона.



Затем 25 марта был арестован агент Службы безопасности Украины, готовивший покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. За террористом "маячили" британские спецслужбы, заинтересованные в том, чтобы в "максимально ослабить российское влияние". Для Токаева это тоже "колокольчик"...



Казалось бы, что нам с того, что независимый Казахстан не хочет провести парад 9 мая? Или отказался от помощи российского Сбербанка в цифровизации страны? И что он против признания Крыма и Донбасса? И даже, что поддержал санкции стран НАТО против России и Белоруссии? "Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США" – заявил замглавы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов после визита в Брюссель.



С одной стороны, двурушническая позиция Нур-Султана давно уже не новость, и рассчитывать на благодарность со стороны Токаева за помощь ОДКБ в январе этого года – верх наивности. С другой – откровенное предательство вчерашних друзей и союзников есть главный признак разложения миропорядка, основанного на верности слову, а не деньгам.



Сможет ли противостоять этому Центральная Азия – большой вопрос.