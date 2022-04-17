В Бишкеке начали демонтировать дом первого старосты Ильи Терентьева (видео)

13:17 18.04.2022

Юрий КОПЫТИН



В Бишкеке демонтировали деревянные конструкции дома первого старосты города Ильи Терентьева.



От здания, расположенного в парке имени Кычана Джакыпова, остался только первый этаж, сделанный из кирпича. Деревянные конструкции второго этажа разобраны и лежат недалеко от здания.



Снос это или начало реконструкции, неизвестно. Пресс-службы Министерства культуры и мэрии Бишкека оказались недоступны для комментариев.







Напомним, в начале года сообщалось о планах реконструкции исторического здания. Работы оценили в 11 миллионов сомов.



Отметим, это третья попытка восстановить исторический объект. В 2013 году Аскар Салымбеков выразил готовность спонсировать реконструкцию. Бывший тогда мэром Бишкека Иса Омуркулов идею поддержал, назвав восстановление дома первого старосты делом чести. Они даже провели церемонию начала работ. Заложили в фундамент капсулу, которую, к слову, спустя каких-то 10 дней украли бомжи. В том же году Иса Омуркулов покинул пост градоначальника, забыв о Терентьеве, его доме и "деле чести".



В 2015-м, идя на выборы в парламент, Аскар Салымбеков вновь выразил свое желание спасти исторический объект. Между бизнесменом и национальным культурным центром при Минкульте, на балансе которого находился памятник, составили договор. Салымбеков заплатил 500 тысяч сомов за разработку первой части проекта будущей реконструкции, подготовкой которого занялась "Кыргызреставрация". С тех пор прошло шесть лет.



Илья Терентьев был первым в истории Пишпека выборным старостой. Он родился в 1848 году в семье мастера-оружейника из Ижевска. В 1895-м Терентьева избрали старостой так называемого упрощенного городского самоуправления, состоявшего из 12-15 членов собрания уполномоченных, иначе - гласных. При Илье Федотовиче стали выравнивать улицы, особенно в Дунганской слободе, с помощью известного тогда садовода Фетисова закладывались основы Карагачевой рощи, Дубового парка и Бульварной аллеи (ее часть - это современный бульвар Эркиндик).