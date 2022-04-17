Козырь НАТО – на столе: Западу, возможно, придется выполнить все требования Турции!

13:20 18.04.2022

Финляндия и Швеция выразили желание вступить в НАТО. Турция, будучи членом альянса, может использовать это в качестве козыря, поскольку у нее скопился целый ряд претензий к Западу, пишет Haber7.



Турция, один из крупнейших и важнейших членов НАТО, может использовать в качестве козыря желание Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу. Анкара способна вмиг дать отпор антитурецким ходам Запада.



Во время продолжающейся спецоперации России на Украине, которая собиралась стать членом НАТО, Финляндия и Швеция также готовятся подать заявку на вступление в альянс.



Для того, чтобы та или иная страна могла присоединиться к НАТО, в которую входят 30 членов, в том числе Турция, каждый участник альянса должен проголосовать за.



Эксперты, обращая внимание на право вето Турции в НАТО, отмечают, что у Анкары могут быть определенные требования и ожидания в отношении Запада.



В частности, можно потребовать прекращения поддержки, оказываемой террористическим организациям Рабочая партия Курдистана (РПК) и Террористическая организация фетхуллахистов (FETÖ), а также прекращения деятельности этих террористических организаций в США и Европе. Кроме того, Турция, используя козырь в виде вето, может добиться уступок со стороны Запада в таких вопросах, как признание Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), членство Турции в ЕС, отмена всех санкций в отношении Турции, обращают внимание эксперты.



Джашин: мы можем потребовать прекратить поддержку в отношении РПК



С другой стороны, эксперты подчеркивают, что Швеция и некоторые страны-члены НАТО поддерживают террористическую организацию РПК / Отряды народной самообороны (YPG), при этом Турция, используя вступление Швеции и Финляндии в НАТО в качестве благоприятной возможности в этом смысле, может заставить своих союзников отказаться от поддержки террористической организации.



По мнению эксперта по политике в сфере безопасности, профессора, доктора Месута Хаккы Джашина (Mesut Hakkı Caşın), следует смотреть на то, не работает ли членство Финляндии и Швеции в НАТО против Турции.



Профессор, доктор Джашин дал следующий комментарий: "Страна, желающая стать членом НАТО, может присоединиться к альянсу, если является демократической и не имеет проблем с границами. У Турции для наложения вето или ведения торга должно быть законное основание. Турция может потребовать прекращения поддержки, оказываемой Финляндией и Швецией РПК / YPG. Если говорить о более широкой картине, Россия настаивала на прекращении расширения НАТО, однако Запад не согласился, и начался военный конфликт. В этой связи он перекинется на Финляндию и Швецию? […] На все это нужно обращать внимание. У нас нет причин выступать против. Да и участвовать в этом торге Турции невыгодно. Необходимо подумать и о другой стороне вопроса. Если Турция воспользуется своим правом вето, могут сказать: „Турция поддерживает Россию". В мире и так ищут повод обрызгать нас грязью. На этот раз Турция в НАТО оказывается в положении государства, которое меняет ход игры".



Огузлу: Анкара не ветирует



Эксперт в области международных отношений, профессор, доктор Тарык Огузлу (Tarık Oğuzlu), в свою очередь, полагает, что Турция должна поднять некоторые вопросы.



Напомнив, что Анкара возражала против назначения бывшего премьер-министра Дании Андерса Фог Расмуссена (Anders Fogh Rasmussen) на пост генерального секретаря НАТО из-за кризиса с карикатурами, Огузлу отметил: "В ходе переговоров, которые проводились в дальнейшем, Турция в известном смысле добилась того, чего хотела".



Огузлу обратил внимание на тот факт, что Турция в последнее время пытается восстановить свои отношения с Западом, и сказал: "Турция не будет разжигать кризис, нынешняя конъюнктура не потерпит этого. Возникнет новый мощный кризис. Но национальные интересы требуют другого. И в ходе голосования Турция не будет накладывать вето".



Комментарии читателей



Эмин Чифтчи

Финляндия – нет проблем. Но Швеция – исламофоб, ей однозначно надо сказать нет.



Гражданин

Эти козыри выйдут нам боком, не подначивайте правительство.



Мехмет Акиф

То есть мы скажем нет? Не смешите.



Хасан

Пусть Турция наложит вето. Если она этого не сделает, то совершит ошибку.



Гражданин

Особенно Швеция не должна вступать в НАТО из-за поддержки террористических организаций.



Гость

Наши условия: уничтожение РПК, признание ТРСК, передача Эгейских островов Турции, присоединение Западной Фракии к Турции, изгнание Израиля из Иерусалима, независимость Палестины. Как-то так.



реджеп

Даже если Турция воздержится, все равно вступят... Нужно прямо сказать "нет".



Гость

Швеция в последнее время сильно фашизировалась, очень плохо обращается с мусульманами. Давайте оставим ее России, пусть сровняет с землей.



Ибрагим

Запад – место, откуда пошли все геноциды в мире.



стамбул

Однозначно нужно ветировать.



явуз

Да, Турция точно должна выступить против. Мы не можем портить хорошие отношения с Россией из-за членства двух паршивых государств. Это противоречит интересам нашей страны и нашей нации.