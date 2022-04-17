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Зачем высушивают дренажные озера, или Экологическая катастрофа в Чуйской области
13:22 18.04.2022

Юрий КОПЫТИН

Село Достук находится на грани экологической катастрофы. К такому неутешительному выводу пришли экологи из общественного фонда "Зеленая энергетика", недавно посетившие поселок.

Стоит отметить, жители села обратились за помощью в 24.kg еще осенью прошлого года. Несмотря на многочисленные публикации, власти продолжают проявлять безразличие к происходящему в селе.

Из болота в село и обратно в болото

Чтобы прочувствовать весь абсурд ситуации, заглянем в недавнее прошлое. Село Достук, расположенное по трассе, ведущей в аэропорт Манас, было образовано в 60-е годы прошлого столетия. В то время место это было заболоченным. Его искусственно осушили с помощью продуманной дренажной системы и отдали под дачи тогда еще работавшего в полную силу завода имени Ленина. В 2007 году бывшему дачному поселку дали официальный статус села. В нем сегодня только по официальной прописке проживает больше тысячи человек.

Ключевую роль в осушении бывшего болота играли три дренажных озера общим объемом в 350 тысяч кубометров воды.

Искусственные гидросооружения собирали грунтовые воды и не давали им подтоплять дома. Проблем у местных жителей не было до 2016 года, пока местные власти не сдали озера частникам под выращивание рыбы. Проект обернулся катастрофой.

Ради рыбного хозяйства впервые были осушены озера, выловлена вся крупная рыба, а мелкая оставалась гнить на дне осушенного водоема.

Эта ситуация повторялась несколько раз. Было потеряно одно из трех озер, на котором сломали дамбу, и качественно оно функционировать не могло. Позднее, в 2020 году при попустительстве местных властей озера уничтожили полностью.

"Под предлогом очистки были разрушены уже две дамбы. Вместе с ними погибли все разновидности рыб, раков, моллюсков и другие обитатели многострадальных озер. Исчезли перелетные птицы, такие как дикие утки, фазаны, аисты, журавли, цапли и пернатые. Резко сократилась популяция ондатр и других животных. Поэтапно были вырублены более 100 многолетних деревьев, растущих вокруг озер. Варварски уничтожена вся экосистема села", - говорит руководитель ОФ "Зеленая энергетика" Анаркуль Султангазиева.

Село и близлежащие сельхозугодия остались без поливной воды. И это полбеды. Дело в том, что центрального водопровода в Достуке никогда не было. Люди прежде брали питьевую воду из скважин. Однако поднявшиеся из-за нарушения дренажной системы грунтовые воды лишили их этой возможности. Вода из колонок стала непригодной для питья даже после кипячения.

Проблему грунтовых вод решили по-своему

Жители поселка, уставшие бороться с сыростью в своих домах, не раз обращались в Пригородный айыл окмоту. Они просили восстановить дренажную систему. Для этого требовалось очистить арыки, озера и отремонтировать дамбы.

В 2020 году людей, казалось бы, услышали. Пригородный айыл окмоту провел тендер.

Работы по механизированной очистке дренажа оценили в 915 тысяч сомов. 495 тысяч 287 сомов выделили из местного бюджета.

"По совершенно непонятным причинам местные органы власти вместо восстановления существующей дренажной системы начали прокладку нового канала в обход села. В итоге вся вода, которая ранее стекала в озера, сейчас уходит в искусственные водоемы частной коммерческой компании, расположенные ниже Достука. При этом работы были проведены спустя рукава. Часть поселка так и осталась подтопляемой грунтовыми водами". Более того, раскурочены все улицы, а воды как не было, так и нет - уверяет экоактивист Анаркуль Султангазиева.

Озера хотят засыпать и… застроить

В 2021 году под письмом с требованием восстановить дренажную систему и озера подписались почти 500 местных жителей. Их просьба вновь оказалась без ответа.

Еще семь лет назад администрацию Аламединского района официально предупреждали о печальных последствиях уничтожения озер. В письме от 29 июня 2015 года, адресованном главе района, Госстрой указывал:

"Обращаем ваше внимание на недопущение нарушения существующей дренажной системы и ликвидации трех озер на территории пригородного села Достук, являющихся искусственными гидросооружениями, сдерживающими от заболачивания село и прилегающие сельхозугодья".

Вместо этого искусственно осушенные водоемы начали заваливать строительным мусором. На их месте стала образовываться стихийная свалка.

"По словам старосты села, по "гениальному" замыслу главы Пригородного айыл окмоту на месте высушенных озер за счет Арабского фонда ими планируется строительство социальных объектов, таких как: средняя школа, детский сад, мечеть или фельдшерско-акушерский пункт. Совершенно очевидно, что на заболоченной местности по нормам технической безопасности нельзя строить социальные объекты, и не нужно быть специалистом для того, чтобы понимать к чему это приведет", - продолжает Султангазиева.

При этом, по словам эколога, органы местного самоуправления своими обещаниями фактически вводят людей в заблуждение.

"Сотрудники айыл окмоту отказываются предоставить проектную документацию, не дают они внятного объяснения и своим планам. Делают вид, что никаких озер на месте будущей стройки нет и никогда не было. При этом на картах гидросооружений департамента водного хозяйства Минсельхоза все три озера обозначены водными объектами. Отмечены они и на Генеральном плане Бишкека, в котором село внесено в границы территорий перспективного градостроительства до 2025 года", - говорит собеседница редакции.

Хотели воды – будет вам вода

Осенью 2021 года администрация Пригородного айыл окмоту, казалось бы, пошла навстречу местным жителям. Не в вопросе спасения озер, но хотя бы в обеспечении людей питьевой водой. Начались работы по проведению в Достук центрального водопровода. Проект обещали завершить к концу года, но обещания своего не сдержали.

Более того, выяснилось, что региональное управление по архитектурно-строительному контролю разрешение на строительство не выдавало, и оно ведется бесконтрольно. В айыл окмоту ведомством было направлено письмо с просьбой приостановить строительно-монтажные работы и предоставить всю разрешительную документацию для включения проекта в реестр.

"Людям, с которых почему-то бесконтрольно собираются деньги на водопровод, по сей день не показали ни одного документа. Качество прокладываемых труб, а стало быть и будущей питьевой воды вызывают сомнение. Несмотря на запреты, строительно-монтажные работы продолжаются", - уверяет глава ОФ "Зеленая энергетика" Анаркуль Султангазиева.

Ни представители фонда, ни местные жители так и не смогли получить ответы на все вопросы - ни по ситуации с озерами и нанесенному экологии ущербу, ни по питьевой воде. В итоге они были вынуждены обратиться с открытом письмом к Садыру Жапарову, попросив его вмешаться в ситуацию.

И ответ пришел. Правда, услышали активистов не в администрации президента, а в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Редакции 24.kg в ведомстве подтвердили планы айыл окмоту построить на месте озер соцобъекты.

"Местные власти решили сотрудничать с фондом "Ихсан Хария", который до этого пробурил скважину и провел водопроводные трубы. На месте высохшего искусственного пруда площадью 2,7 гектара, который нигде не числится как водный объект, решили построить школу, ФАП и мечеть", - проинформировали редакцию.

В Министерстве сообщили также, что отправили Пригородному айыл окмоту письменное уведомление с требованием срочно предоставить все разрешительные документы.

Это проблема не одного села

Руководитель ОФ "Зеленая энергетика" Анаркуль Султангазиева уверяет, что Достук не одинок в своих проблемах. Нарушения дренажных систем с последующим подъемом грунтовых вод - беда Чуйской области.

"Например, Токмак. Из-за застройки дренажей далеко не первый год там затапливает целые кварталы города. В одно время вводили даже режим ЧП. Ситуацию так и не смогли разрешить. Шутки с грунтовыми водами не заканчиваются ничем хорошим", - говорит она.

В качестве примера эксперт приводит село Степное. Там осушили одно озеро, а в два других поступают огромные объемы воды, в том числе и те, которые идут теперь мимо села Достук.

"Мечеть, построенная на месте высушенного озера, просела меньше чем за год. Попытки отреставрировать ее ни к чему не привели, она, насколько мне известно, не функционирует.

Вода никуда не девается. Засыплешь здесь - найдет себе выход в другом месте. Это не игрушки.

Я хочу, чтобы власти наконец поняли простую истину - в Достуке никто не против строительства соцобъектов. Мы, как и местные жители, просто пытаемся отговорить их от совершения ошибок. Хотите строить - делайте это по всем правилам в предназначенных для этого местах. А на месте дренажных озер должны быть дренажные озера. Необходимо восстановить экосистему села, иначе последствия будут весьма печальными. Пострадают местные жители и сельхозугодия. Они уже страдают, дальше будет еще хуже" - подытожила Анаркуль Султангазиева.

Отметим, что со схожими проблемами столкнулись и жители Канта. Местный канал, в простонародье называемый Чупра, отводил грунтовые воды с верхней части города. Но в последнее время он не может выполнять свою функцию, потому что завален мусором и заилен. В верхней части Канта грунтовые воды постоянно затапливают огороды. Та же ситуация и во многих нижних районах Бишкека.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650277320


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