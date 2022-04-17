Как изменятся полномочия президента Казахстана

13:51 18.04.2022

как изменятся полномочия президента

Разработан консультативный документ регуляторной политики к проекту конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК", касающегося полномочий президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в рамках общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".



Как отмечают разработчики документа, в Казахстане сложилась суперпрезидентская модель правления. На начальном этапе развития страны она была оправданна. Но меняется общество, меняется страна. И наша политическая система должна постоянно адаптироваться к новым реалиям.



"Сегодня в стране буквально все замыкается на президенте, и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики", – говорится в документе.



Также отмечается, что крайне нежелательно сращивание партийных структур с государственным аппаратом. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства.



В связи с чем предлагается переформатировать ветви власти и внести следующие изменения в законодательство.



О полномочиях президента РК

установить законодательный запрет на членство президента РК в политических партиях в период осуществления им своих полномочий;



исключить положения, предусматривающие право президента РК по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;



исключить нормы, предусматривающие право президента РК освобождать от должности акимов районов и городов областного значения, района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа;



установить законодательный запрет для близких родственников президента занимать руководящие должности в государственных органах и субъектах квазигоссектора;



предусмотреть нормы об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии РК, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Конституционного совета РК.



Переформатирование представительной ветви власти

в Конституционном законе "О Парламенте РК и статусе его депутатов" предусмотреть полномочия Сената Парламента на право согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета РК и Высшего судебного совета РК;



пересмотреть положения законодательства, определяющие состав и структуру Парламента РК;



пересмотреть положения законодательства, регулирующие законотворческие процедуры в республике;



пересмотреть положения конституционного, бюджетного, финансового законодательства в части осуществления парламентского контроля за бюджетными процедурами, в частности, за качеством исполнения республиканского бюджета.



Совершенствование избирательной системы

Для внедрения смешанной пропорционально-мажоритарной модели выборов депутатов Парламента и органов местного самоуправления пересмотреть положения выборного законодательства.



Модернизация выборного процесса

Пересмотреть положения выборного законодательства касательно:



возможности агитации в соцсетях в период предвыборной агитации;



деятельности и правового статуса наблюдателей;



принципов деятельности территориальных избирательных комиссий, их перевод на профессиональную основу;



установления предельных размеров пожертвований в избирательные фонды;



недопущения иностранного вмешательства на выборах;



обеспечения максимальной финансовой прозрачности всех участников избирательных кампаний: кандидатов, наблюдателей, доверенных лиц и СМИ.



Как ожидается, предложенные меры в итоге приведут к:



модернизации политической системы страны за счет исключения некоторых президентских полномочий;



усилению самостоятельности местных исполнительных органов;



повышению политической конкуренции, обеспечению равных условий для развития всех партий;



укреплению механизмов сдержек и противовесов в политической системе;



упрощению законотворческих процедур;



усилению парламентского контроля за исполнением республиканского бюджета;



повышению электоральной активности граждан и их вовлеченности в процесс всесторонней модернизации страны;



совершенствованию выборных процедур и контроля за их соблюдением.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 мая.



Лариса Черненко