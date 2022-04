Банкротство западной цивилизации или самоуничтожение? - Олег Ладогин

14:05 18.04.2022 Запад пытается публично вычеркнуть Россию из прошлого и будущего человеческой цивилизации. Не выйдет



МОСКВА, 18 апреля 2022, Институт РУССТРАТ.

В предыдущих материалах РУССТРАТ, еще до начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, указывалось, что мы становимся свидетелями исторического момента – изменения сложившегося миропорядка. Однако события, которые произошли после 24 февраля, говорят о том, что в мире происходят еще более серьезные цивилизационные изменения.



Для начала следует сказать, что смена мирового порядка назревала давно, страны Запада уже не обладают той экономической и военной мощью, которая была у них после распада СССР. Диктат со стороны Запада надоел многим, но только Россия посмела бросить им вызов.



Данный тренд можно было отследить по заявлению президента Турции Реджепа Эрдогана в октябре 2021 года, в парламенте Анголы, где он сказал, что судьба человечества не должна быть "оставлена на милость горстке" стран-победителей во Второй мировой войне. По его мнению, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир и радикально изменяются дипломатия, торговля, международные отношения. Эрдоган указал на то, что "мир больше пяти", подразумевая пятерых постоянных членов Совбеза ООН.



В действиях России многие страны уже видят шанс сменить текущую "Западную" парадигму развития и ухватиться за возможность определять свое будущее самостоятельно, или, как минимум, определять его наравне с другими.



При голосовании 2 марта Генассамблеи ООН по резолюции с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска, "за" высказалось 141 государство, "против" - пять: Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержалось 35 государств, среди них Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран, Казахстан, Пакистан, ЮАР и другие, что в общей сложности составляет 65% населения планеты.



Хотя Китай на дипломатическом уровне придерживается нейтральной оценки действий России на Украине, однако в СМИ ситуация на фронтах подается с симпатией к российской стороне и основная масса населения КНР разделяет позицию России.



Даже в Индии, которая входит в альянс QUAD (Австралия, Индия, США, Япония) опрос, проведенный британской социологической компанией YouGov, показал, что действия России на Украине одобряют 40% индийцев. Социологи Economist Intelligence Unit подсчитали, что порядка 32% мирового населения, проживающего в 28 странах, разделяют позицию России по Украине. Кроме Китая и Индии, значительное количество жителей поддерживают действия России в таких странах, как Пакистан, Эфиопия, Эритрея и Сирия.



Как пишут индийские издания, во многих странах Ближнего Востока, озабоченность Запада украинским суверенитетом считают лицемерием на фоне войны в Ираке и натовских бомбардировок Ливии в 2011 году. Когда иракский представитель в ООН воздержался при голосовании по резолюции с осуждением СВО России, он сослался на "исторический контекст". Многие жители Ирака, имея антиамериканские настроения, нисколько не жалеют Украину, видя в ней марионетку США, с которой борется Россия.



Мусульмане разных стран поддерживают эту опосредованную войну России с США, видя в ней борьбу с антиисламским миром и, не в последнюю очередь, в связи с тем, что в армии России воюют мусульмане. Даже в Индонезии пристально следят за успехами подразделений из Чечни, которые в каждом ролике прославляют мусульманского всевышнего.



Телевидение Саудовской Аравии недавно продемонстрировало пародию на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, в которой высмеивается недееспособность американского президента. Данный эпизод не стоил бы внимания, если бы центральный новостной канал Австралии Sky News не ретранслировал эту пародию на свою аудиторию в юго-восточной Азии. Сейчас этот ролик имеет около 4,5 миллионов просмотров.



Издание The Wall Street Journal, в своей статье "Антироссийский альянс позабыл о большом блоке развивающихся стран", цитирует бывшего посла США в Панаме Джона Фили в свете антироссийских действий: "Одним из последствий является то, что администрация Байдена вновь признает, что наши настоящие друзья, наши настоящие попутчики, находятся в Европе и Северной Азии".



Слабые усилия стран Запада по финансированию борьбы с климатическими изменениями в странах третьего мира, а также неравномерное распространение вакцин от COVID-19 привели к усилению "движения неприсоединения", так называли объединение государств, которые в годы холодной войны придерживались нейтралитета.



"Последние два года я наблюдаю в ООН одну основополагающую тенденцию, которая состоит в том, что многие страны глобального юга все чаще координируют свои действия, выступая с критикой в адрес Запада", - говорит Ричард Гоуэн из Международной кризисной группы (International Crisis Group).



Ангажированная зацикленность стран Запада на текущем конфликте в Украине, который напрямую не очень-то затрагивает большинство стран мира, становится всем очевидна. На этом фоне явно преуменьшается значимость конфликтов и нарушения прав человека в других странах.



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, заявил: "Я не уверен, что мир действительно проявляет равный интерес к жизням чернокожих и белых, я говорил об этом на прошлой неделе. Да, конечно, все это внимание к Украине очень важно, так как эти события влияют на весь мир, но даже малая доля такого внимания не уделяется Тыграю, Йемену, Афганистану, Сирии и другим местам".



Папа римский Франциск отметил, что украинским беженцам открыты все двери, а беженцы из Африки и Азии подвергаются дискриминации и не допускаются в ЕС. "В разделении мигрантов и беженцев на сорт А и сорт Б – мы расисты. Это плохо. Проблема беженцев – это проблема, от которой страдал и Иисус. Его семья тоже мигрировала и бежала в Египет, чтобы избежать смерти", - сказал папа римский.



Все это двуличие настолько очевидно, что даже американское The Washington Post вышло со статьей на аналогичную тему: "НАТО было создано для защиты "цивилизованных" людей. Это означает Белых".



В четырех пунктах аргументации своей позиции, автор пишет, что НАТО было создано из-за страха распространения коммунизма, который, в их понимании, угрожал свободе белых европейцев. Альянс НАТО защищал и даже финансировал европейский колониализм, а славяне долгое время считались "не совсем белыми".



Автор указывает, как западные СМИ делали акцент на том, что вторжение в Украину особенно ужасно потому, что это не Ирак или Афганистан, а европейское, цивилизованное государство. Он считает, что таким образом СМИ показывали, что только принадлежность к одной расе определяет, заслуживает ли человек благополучия, защиты, свободы и проявления гуманизма.



В статье указано, что "Западная цивилизация" - это термин, который постулирует либеральные идеалы, как уникальное наследие белых людей. В 1949 году один сенатор мотивировал создание НАТО, пояснив: "Нет члена Сената, который не имел бы предков из Европы. Это наш час не подвести цивилизацию. Триста миллионов человек ... верят в великие общие принципы, которые раса развивала и унаследовала из поколения в поколение".



Глядя на происходящее сегодня с Россией, незападные страны проецируют ситуацию и на себя. Схожесть распространившийся русофобии, которую на Западе поддерживают на государственном уровне, с антисемитизмом трудно не заметить. Однако, ситуация зашла намного дальше, Запад уже отказывает в существовании русской культуре, исключает русских классиков литературы из программы обучения, запрещает у себя выступления российских деятелей искусств, переименовывает картины. Запад пытается публично вычеркнуть Россию из прошлого и будущего человеческой цивилизации.



Однако, тем самым, Запад подрывает свои собственные ценностные ориентиры, которые проецировались им в мир в последние столетия. Правило неприкосновенности частной собственности, принципы законности, толерантности, свободы слова и равного доступа к информации разрушены настолько демонстративно, что это невозможно не заметить даже тем, кто находится за рамками "Западной цивилизации".



В одном из материалов РУССТРАТ от декабря 2021 года, указывалось, что Запад зашел в концептуальный тупик, в том числе по экономическим причинам, его проект "зеленого перехода" неосуществим. Теперь очевидно, что концепт "Западной цивилизации", как цивилизация постоянного прогресса находится в терминальной стадии, так как политики публично объясняют населению, что теперь жизнь будет хуже, чем раньше.



На фоне всего этого страны Востока видят, что Запад потерял всякое моральное право устанавливать стандарты и приоритеты основных человеческих ценностей. Культурные особенности наций должны быть учтены, демократия может быть нелиберальной, а принципы построения экономики не обязательно должны быть увязаны только со "свободным рынком".



Напомню, что в ходе выступления президента России Владимира Путина на Давосском форуме в 2021 году он заявил: "Социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории".



Однако тогда Владимир Путин не был услышан на Западе, а теперь возможная огромная волна беженцев из Африки, которая возникнет в связи с нехваткой продовольствия в мире, угрожает не просто размыть культурную идентичность Европы, а смыть ее.



Экономический, человеческий, а самое главное – духовно-нравственный потенциал стран Востока начинает превосходить Западный. И поэтому именно Восток будет определять дальнейшее будущее человечества. Может быть, кому-то сейчас в это не верится, но я приведу всего один характерный эпизод сегодняшних дней.



3 марта 2022 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал интервью американскому журналу The Atlantic. Комментируя доклад разведки США, где он обвиняется в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, принц заявил: "Я чувствую, что закон о правах человека не был применен ко мне. Статья 11 Всеобщей декларации прав человека". В данной статье говорится, что каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.



Таким образом, Мухаммед бен Салман прямо обвинил Запад, в лице США, в несоблюдении основных прав человека. На вопрос журналиста о том, что, может быть, американский президент Джо Байден недопонимает его, принц ответил: "Просто мне все равно". Также в ходе интервью Мухаммед бен Салман заявил: "Где потенциал в мире сегодня? Он в Саудовской Аравии. И если вы не принимаете это, я верю, что другие люди на Востоке будут очень счастливы".



Еще пару лет назад, такие ответы от принца Саудовской Аравии невозможно было себе представить, а теперь это реальность. Мир уже изменился, и будет меняться дальше, а все те, кто держится за концепт "Западной цивилизации", уже застряли в прошлом.



Сейчас Россия на острие этой цивилизационной борьбы. Вновь, как и в начале 20-го века, она борется за собственный путь развития, который откроет дорогу другим. Вновь Россия, как СССР, боровшийся с колониализмом, предлагает избавиться от международной диктатуры Вашингтона. И проиграть в этой борьбе Россия не может, так как обратного пути уже нет. Источник - russtrat.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650279900





