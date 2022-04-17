Кто из родственников президента Казахстана не сможет работать политическим госслужащим

14:31 18.04.2022

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин рассказал, какие должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе не смогут занимать ближайшие родственники президента, передает корреспондент Zakon.kz.



Законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Министр юстиции РК Канат Мусин



По словам главы Минюста, указом президента был определен реестр должностей политических и административных государственных служащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие.



К квазигоссектору относятся организации, участником которых выступает государство.



Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как "Самрук-Казына" или "Байтерек".

Канат Мусин



16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием, поручил закрепить новые нормы, согласно которым для ближайших родственников президента будет введен запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигоссекторе.



Тамила Языкова